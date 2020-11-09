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Погонь Щецин
1:1
Конец матча

Стадион:
Подбескидзе
0'
0:1
29' Гол
Билиньски Камил
45' Желтая карточка
Козловски Кацпер
50' Желтая карточка
Lukasz Sierpina
55' Желтая карточка
Новак Томаш
1:1
73' Гол
Бенедычак Адриан
76' Желтая карточка
Kacper Gach
87' Желтая карточка
Горгон Александр
90'+5
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
27
Ковальчик
Себастьян
20
Горгон
Александр
64
Козловски
Кацпер
18
Кухарчик
Михал
10
Захович
Лука
40
Пешкович
Михал
2
Модельски
Филип
20
Башлай
Дмитрий
4
Рундич
Милан
22
Kacper
Gach
11
Lukasz
Sierpina
19
Michal
Rzuchowski
6
Новак
Томаш
50
Maksymilian
Sitek
95
Marko
Roginic
9
Билиньски
Камил
Погонь Щецин
4-1-4-1
Подбескидзе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 3 0.38
2. Фронччак Адам 1 0.13
3. Бенедычак Адриан 1 0.13
4. Триантафиллопулос Константинос 1 0.13
5. Кухарчик Михал 1 (1) 0.13
6. Ковальчик Себастьян 1 (1) 0.13
7. Дабровски Дамьян 0 0
8. Дрыгас Камил 0 0
9. Захович Лука 0 0
Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 5 0.56
2. Новак Томаш 1 0.11
3. Michal Rzuchowski 1 0.11
4. Karol Danielak 1 0.11
5. Aleksander Komor 1 0.11
6. Maksymilian Sitek 1 0.11
7. Lukasz Sierpina 0 0
8. Bartosz Jaroch 0 0
9. Уббинк Корнелис 0 0
10. Marko Roginic 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Горгон Александр 3 0
2. Дабровски Дамьян 3 0
3. Матыня Хуберт 3 0
4. Штек Давид 2 0
5. Смолиньски Кацпер 2 0
6. Фронччак Адам 1 0
7. Мата Луиш 1 0
8. Козловски Кацпер 1 0
9. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 3 0
2. Kacper Gach 2 0
3. Aleksander Komor 0 1
4. Новак Томаш 1 0
5. Lukasz Sierpina 1 0
6. Модельски Филип 1 0
7. Michal Rzuchowski 1 0
8. Рундич Милан 1 0
9. Rafal Figiel 1 0
10. Кочиш Гергё 1 0
11. Bartosz Jaroch 1 0
12. Башлай Дмитрий 1 0
13. Уббинк Корнелис 1 0
14. Maksymilian Sitek 1 0
15. Marko Roginic 1 0
16. Martín Iván1 1 0
17. Filip Laskowski 1 0
18. Szymon Mroczko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 0 12.5% (1) 0 25% (2) 37.5% (3) 25% (2)
 Подбескидзе 10% (1) 30% (3) 20% (2) 30% (3) 0 10% (1)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск
Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия
Подбескидзе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе
Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Подбескидзе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Погонь Щецин 2:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
Подбескидзе 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:1 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 1:3 Подбескидзе First League Подбескидзе 0:0 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 2:2 Подбескидзе First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 6 2 1 20 - 9 20
2. Легия 9 6 1 2 14 - 9 19
3. Гурник Забже 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 10 - 5 15
5. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Шлёнск 9 4 2 3 13 - 9 14
7. Краковия 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Лехия Гданьск 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
10. Варта Познань 9 3 1 5 6 - 9 10
11. Висла Краков 9 2 4 3 14 - 12 10
12. Лех 8 2 3 3 14 - 13 9
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 9 1 3 5 10 - 22 6
15. Сталь Мелец 9 1 2 6 8 - 20 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Козловски Кацпер получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Билиньски Камил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.20 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 1.80 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 4.80 7.00

Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Подбескидзе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.04 9.80 1.01 3.90 1.23 3.15 1.33 2.01 1.75 1.88 1.93 1.65 2.25 1.74 2.08 1.17 4.70 1.19 3.55 1.02 11.00 1.08 8.70 1.02 11.00 1.01 12.00
13.00 1.00 11.75 1.01 4.75 1.14 3.90 1.22 2.20 1.64 1.88 1.92 1.56 2.49 1.28 3.68 1.15 4.20 1.05 6.95 1.03 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.37 1.61 1.47 2.55 1.21 4.10 1.03 10.00
3.52 1.30 2.56 1.51 1.64 2.26 1.21 4.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15 1.28 3.45
3.60 1.29 1.97 1.83 1.47 2.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.62
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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