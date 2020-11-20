Гурник Забже
0:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Эрнест Поль
Пяст
0:1
29' ГолСверчок Якуб
54' Желтая карточкаКой Михал
84
Чуды
Мартин
14
Кой
Михал
24
Alex
Sobczyk
21
Кравчик
Пётр
21
Бадья
Херард
70
Сверчок
Якуб
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alex SobczykНападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
-
23 Javier Hyjek
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
29'
0:1
54'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|6 (3)
|0.6
|2.
|Bartosz Nowak
|3
|0.3
|3.
|Alex Sobczyk
|1
|0.1
|4.
|Бохневич Павел
|1
|0.1
|5.
|Манне Аласана
|1
|0.1
|6.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.1
|7.
|Кравчик Пётр
|1
|0.1
|8.
|Прохазка Роман
|0
|0
|9.
|Янжа Эрик
|0
|0
|10.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|11.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиро Михал
|3 (2)
|0.33
|2.
|Алвеш Тьягу
|1
|0.11
|3.
|Сверчок Якуб
|1
|0.11
|4.
|Стечик Доминик
|1
|0.11
|5.
|Голубек Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|4
|0
|2.
|Янжа Эрик
|2
|0
|3.
|Кой Михал
|2
|0
|4.
|Масурас Яннис
|2
|0
|5.
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|6.
|Прохазка Роман
|1
|0
|7.
|Alex Sobczyk
|1
|0
|8.
|Wojciech Hajda
|1
|0
|9.
|Norbert Wojtuszek
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|3
|0
|2.
|Сверчок Якуб
|2
|0
|3.
|Жиро Михал
|2
|0
|4.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|5.
|Киркесков Миккель
|1
|0
|6.
|Голубек Якуб
|1
|0
|7.
|Червински Якуб
|1
|0
|8.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|9.
|Гук Томаш
|1
|0
|10.
|Вида Кристофер
|1
|0
|11.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|12.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|13.
|Стечик Доминик
|1
|0
|14.
|Javier Hyjek
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|0
|14.29% (2)
|Пяст
|0
|0
|0
|60% (3)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +11 =3 -6Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув
Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце
Пяст Последние 20 матчей: +6 =5 -9Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст
Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Гурник Забже 5:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|2.
|Легия
|9
|6
|1
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Гурник Забже
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|6.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Краковия
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Шлёнск
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|10.
|Варта Познань
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|11.
|Висла Краков
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|12.
|Лех
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Подбескидзе
|9
|1
|3
|5
|10 - 22
|6
|15.
|Пяст
|1:0
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|16.
|Сталь Мелец
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
Победитель
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