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Гурник Забже
1:2
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
0:1
29' Гол
Сверчок Якуб
54' Желтая карточка
Кой Михал
0:2
66' Гол
Милевски Себастиан
1:2
72' Гол
Хименес Хесус
87' Желтая карточка
Киркесков Миккель
90'+7
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
14
Кой
Михал
27
Гришкевич
Адриан
23
Масурас
Яннис
15
Norbert
Wojtuszek
6
Прохазка
Роман
17
Bartosz
Nowak
7
Ростковски
Михал
24
Alex
Sobczyk
21
Кравчик
Пётр
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
34
Малярчик
Петр
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
19
Милевски
Себастиан
21
Бадья
Херард
18
Соколовски
Патрик
6
Храпек
Михал
16
Стечик
Доминик
70
Сверчок
Якуб
Гурник Забже
3-5-2
Пяст
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 7 (3) 0.7
2. Bartosz Nowak 3 0.3
3. Alex Sobczyk 1 0.1
4. Бохневич Павел 1 0.1
5. Манне Аласана 1 0.1
6. Сцисляк Даниэль 1 0.1
7. Кравчик Пётр 1 0.1
8. Прохазка Роман 0 0
9. Янжа Эрик 0 0
10. Баинович Филип 0 0
11. Павловски Дариуш 0 0
12. Висневски Пшемыслав 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиро Михал 3 (2) 0.33
2. Алвеш Тьягу 1 0.11
3. Сверчок Якуб 1 0.11
4. Милевски Себастиан 1 0.11
5. Стечик Доминик 1 0.11
6. Голубек Якуб 0 0
7. Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 4 0
2. Янжа Эрик 2 0
3. Кой Михал 2 0
4. Масурас Яннис 2 0
5. Висневски Пшемыслав 2 0
6. Прохазка Роман 1 0
7. Alex Sobczyk 1 0
8. Wojciech Hajda 1 0
9. Norbert Wojtuszek 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 3 0
2. Киркесков Миккель 2 0
3. Сверчок Якуб 2 0
4. Жиро Михал 2 0
5. Йодловец Томаш 1 0
6. Голубек Якуб 1 0
7. Червински Якуб 1 0
8. Кончковски Мартин 1 0
9. Гук Томаш 1 0
10. Вида Кристофер 1 0
11. Соколовски Патрик 1 0
12. Милевски Себастиан 1 0
13. Стечик Доминик 1 0
14. Javier Hyjek 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 20% (3) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2)
 Пяст 0 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув
Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце
Пяст Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст
Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Пяст: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Пяст 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Гурник Забже 5:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 6 2 1 20 - 9 20
2. Легия 9 6 1 2 14 - 9 19
3. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 10 17
4. Лехия Гданьск 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Погонь Щецин 8 4 3 1 10 - 5 15
6. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Краковия 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Шлёнск 10 4 2 4 15 - 12 14
9. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
10. Варта Познань 9 3 1 5 6 - 9 10
11. Висла Краков 9 2 4 3 14 - 12 10
12. Лех 8 2 3 3 14 - 13 9
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 9 1 3 5 10 - 22 6
15. Пяст 9 1 2 6 7 - 15 5
16. Сталь Мелец 9 1 2 6 8 - 20 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Сверчок Якуб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.30 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 8.50 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.44 2.23
  11.23 4.70 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Гурник Забже» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гурник Забже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гурник Забже» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.70 1.11 7.80 1.06 3.75 1.25 2.60 1.50 2.08 1.77 2.20 1.62 1.42 2.70 1.22 4.00 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 11.50
8.10 1.04 7.80 1.05 3.26 1.32 2.53 1.52 1.86 2.04 1.44 2.79 1.29 3.46 1.10 5.85 1.07 6.45
3.41 1.34 2.86 1.45 2.31 1.66 1.81 2.07 2.00 1.88 1.66 2.30 1.33 3.47 1.47 2.79 1.18 5.10 1.11 7.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.70 2.08 1.82 1.98 1.09 6.50 1.10 6.20 1.08 7.00
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91
2.82 1.46 2.32 1.65 1.81 2.07 1.51 2.65 1.47 2.78 1.27 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50
3.52 1.30 2.53 1.52 1.64 2.26 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Гурник Забже 1:2 Пяст онлайн

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