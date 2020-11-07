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Шанхай СИПГ
0:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
27' Гол
Бакамбу Седрик
38' Желтая карточка
Shiyuan Yang
0:2
52' Гол
Чи Чжунго
59'
12
Wei
Chen2
4
Шэньчао
Ван
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
11
Вэньцзюнь
Люй
19
Муй
Аарон
16
Muzepper
Mirahmetjan
20
Shiyuan
Yang
10
Халк
Живанилдо
14
Ли
Шенглонг
25
Го
Цюаньбо
27
Gang
Wang
2
Min-Jae
Kim2
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
23
Йеннарис
Никлас
6
Чи
Чжунго
5
Аугусто
Ренато
11
Фернандо
Мартинс
17
Бакамбу
Седрик
10
Сичжэ
Чжан
Шанхай СИПГ
5-3-2
Бэйцзин Гоань
4-4-2

Ход матча

14'
 
Alan VI
Йеннарис Никлас
27'
0:1
Бакамбу Седрик
(Gang Wang)
38'
Shiyuan Yang
 
52'
0:2
Чи Чжунго
57'
Чжэнь Вэй
Кэ Ши
 
57'
Chuangyi Lin
Shiyuan Yang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Shiyuan Yang 1 0.2
2. Халк Живанилдо 1 (1) 0.2
Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакамбу Седрик 3 (1) 0.6
2. Юйнин Чжан 3 0.6
3. Lei Li1 0 0
4. Аугусто Ренато 0 0
5. Gang Wang 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Muzepper Mirahmetjan 0 1
2. Халк Живанилдо 1 0
3. Арнаутович Марко 1 0
4. Муй Аарон 1 0
5. Оскар дос Сантос 1 0
6. Шэньчао Ван 1 0
7. Хуэй-Кан Цай 1 0
8. Хуань Фу 1 0
9. Вэньцзюнь Люй 1 0
10. Shiyuan Yang 1 0
11. Wei Chen2 1 0
Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Виера Хонатан 2 0
2. Jin Taiyan 2 0
3. Бакамбу Седрик 1 0
4. Yang Yu1 1 0
5. Lei Li1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай СИПГ 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Бэйцзин Гоань 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3) 0

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ
Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Бэйцзин Гоань: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Суперкубок Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Кубок Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига
1/4 финала
1 Чуньцинь Лифан
2 Цзянсу Сунин
5 Шанхай Шэньхуа
6 Шанхай СИПГ
3 Шаньдун Лунэн
4 Бэйцзин Гоань
1 Хэбей Форчун
8 Гуанчжоу Эвергранд
1/2 финала
3 Цзянсу Сунин
2 Шанхай СИПГ
1 Бэйцзин Гоань
3 Гуанчжоу Эвергранд
Финал
0 Цзянсу Сунин
0 Гуанчжоу Эвергранд
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Прогнозы
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Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Бэйцзин Гоань
7.93
4.96
2.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.80 4.15 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 3.80 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.50 2.40
  7.93 4.96 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Шанхай СИПГ» – «Бэйцзин Гоань» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бэйцзин Гоань» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шанхай СИПГ» – «Бэйцзин Гоань», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.11 8.30 1.05 4.20 1.20 2.70 1.44 2.15 1.70 1.80 2.90 1.69 2.17 1.47 2.60 1.22 4.00 1.14 5.30 1.04 9.00 1.04 10.50 1.02 11.00
8.70 1.03 3.48 1.26 2.73 1.42 1.94 1.90 1.50 2.48 1.34 2.98 1.14 4.85
3.83 1.28 2.92 1.43 4.37 1.22 2.87 1.44 2.29 1.65 1.99 1.88 1.66 2.27 1.49 2.69 1.38 3.10 1.12 6.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.77 1.97 1.91 1.89 1.11 5.80 1.14 5.60 1.09 6.50
2.99 1.36 1.98 1.77 1.45 2.62
2.99 1.42 2.46 1.58 1.92 1.95 1.57 2.50 1.79 2.07 1.48 2.72 1.17 5.29 1.12 6.61
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.42 1.69 1.96 1.35 3.05
2.70 1.43 1.71 2.06 1.28 3.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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