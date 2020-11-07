Шанхай СИПГ
0:2
Второй тайм: 59'
Стадион: Suzhou Sports Center
Бэйцзин Гоань
0:1
27' ГолБакамбу Седрик
38' Желтая карточкаShiyuan Yang
0:2
52' ГолЧи Чжунго
12
Wei
Chen2
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
19
Муй
Аарон
20
Shiyuan
Yang
14
Ли
Шенглонг
25
Го
Цюаньбо
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
10
Сичжэ
Чжан
- Основной состав
-
12 Wei Chen2Вратарь
- Защитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
3 Rui YuЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Wenjie Lei
-
40 Chunxin Chen
-
-
17 Binbin Chen
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
4 Lei Li1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сичжэ ЧжанНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
28 Цзян ТаоЗащитник
- Защитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
-
29 Ба ДуньНападающий
-
19 Alan VI
-
24 Fan Yang1
-
32 Guobo Liu
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Женезио Брюно
Ход матча
27'
0:1
38'
52'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Shiyuan Yang
|1
|0.2
|2.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакамбу Седрик
|3 (1)
|0.6
|2.
|Юйнин Чжан
|3
|0.6
|3.
|Lei Li1
|0
|0
|4.
|Аугусто Ренато
|0
|0
|5.
|Gang Wang
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Muzepper Mirahmetjan
|0
|1
|2.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|3.
|Арнаутович Марко
|1
|0
|4.
|Муй Аарон
|1
|0
|5.
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|6.
|Шэньчао Ван
|1
|0
|7.
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|8.
|Хуань Фу
|1
|0
|9.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|10.
|Shiyuan Yang
|1
|0
|11.
|Wei Chen2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виера Хонатан
|2
|0
|2.
|Jin Taiyan
|2
|0
|3.
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|4.
|Yang Yu1
|1
|0
|5.
|Lei Li1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай СИПГ
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Бэйцзин Гоань
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +13 =4 -3Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ
Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +11 =6 -3Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Бэйцзин Гоань: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Суперкубок Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Кубок Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига
1/4 финала
1/2 финала
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шанхай СИПГ» – «Бэйцзин Гоань» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бэйцзин Гоань» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шанхай СИПГ» – «Бэйцзин Гоань», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|5.80
|1.11
|8.30
|1.05
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.70
|1.44
|2.15
|1.70
|1.80
|2.90
|1.69
|2.17
|1.47
|2.60
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.14
|5.30
|1.04
|9.00
|1.04
|10.50
|1.02
|11.00
|
|—
|—
|8.70
|1.03
|3.48
|1.26
|—
|—
|2.73
|1.42
|—
|—
|1.94
|1.90
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.34
|2.98
|1.14
|4.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.83
|1.28
|2.92
|1.43
|4.37
|1.22
|2.87
|1.44
|2.29
|1.65
|1.99
|1.88
|1.66
|2.27
|1.49
|2.69
|1.38
|3.10
|—
|—
|1.12
|6.85
|—
|—
|—
|—