Цзянсу Сунин
0:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Suzhou Olympic Sports Centre
Гуанчжоу Эвергранд
21' Желтая карточкаШи-Хао Вэй
37' Желтая карточкаTianyi Gao
39' Желтая карточкаBowen Huang2
50' Желтая карточкаBoyu Yang
59' Желтая карточкаJi-Su Park
1
Chao
Gu
24
Xiang
Ji
2
Ли
Ан
5
Yun
Zhou
16
Tianyi
Gao
22
Си
У
7
Jing
Luo
23
Eder1
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
27
Shaocong
Wu
10
Чжи
Чжэн
12
Xin
Xu
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
24 Xiang JiЗащитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
5 Yun ZhouЗащитник
-
16 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Си УПолузащитник
-
7 Jing LuoПолузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чжан ЯньВратарь
-
27 Boyu YangЗащитник
- Полузащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
-
26 Сантини ИванНападающий
-
-
29 Cheng Zhang2
-
-
-
35 Zihao Huang
-
-
38 Zhiwei Xie
-
Главный тренер: Космин Олароиу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
27 Shaocong WuЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
3 Фан МеиЗащитник
-
38 Имин ЛюЗащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Bowen Huang2
-
33 Yihao Zhong
-
13 Weiguo Liu
-
15 Dinghao Yan
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
32'
37'
39'
50'
59'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тейшейра Алекс
|2
|0.4
|2.
|Jing Luo
|1
|0.2
|3.
|Сантини Иван
|1
|0.2
|4.
|Си У
|1
|0.2
|5.
|Eder1
|0
|0
|6.
|Yinong Tian
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулиньо Жозе
|3
|0.6
|2.
|Талиска Андерсон
|3 (1)
|0.6
|3.
|Fernandinho V
|2
|0.4
|4.
|Ши-Хао Вэй
|1
|0.2
|5.
|Shaocong Wu
|1
|0.2
|6.
|Элкесон Кардосо
|1 (1)
|0.2
|7.
|Чао Хэ
|0
|0
|8.
|Xin Xu
|0
|0
|9.
|Dinghao Yan
|0
|0
|10.
|Bowen Huang2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|2.
|Тейшейра Алекс
|2
|0
|3.
|Tianyi Gao
|2
|0
|4.
|Сантини Иван
|1
|0
|5.
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|6.
|Boyu Yang
|1
|0
|7.
|Си У
|1
|0
|8.
|Ли Ан
|1
|0
|9.
|Yun Zhou
|1
|0
|10.
|Eder1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ши-Хао Вэй
|2
|0
|2.
|Ji-Su Park
|2
|0
|3.
|Чжи Чжэн
|1
|0
|4.
|Dianzuo Liu
|1
|0
|5.
|Чао Хэ
|1
|0
|6.
|Xin Xu
|1
|0
|7.
|Линьпэн Чжан
|1
|0
|8.
|Liyn Yang
|1
|0
|9.
|Чжан Сювэй
|1
|0
|10.
|Shaocong Wu
|1
|0
|11.
|Bowen Huang2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Цзянсу Сунин
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
Предыдущие игры
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: +10 =7 -3Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин
Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +16 =2 -2Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Цзянсу Сунин: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Цзянсу Сунин 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Цзянсу Сунин Кубок Цзянсу Сунин 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Цзянсу Сунин 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига
1/4 финала
1/2 финала
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|1.80
|1.95
|—
|—
|6.70
|1.09
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|2.23
|1.65
|1.87
|1.93
|1.11
|5.80
|1.73
|2.11
|1.32
|3.15
|1.02
|11.00
|1.08
|7.00
|1.01
|12.60
|1.01
|14.00
|1.03
|9.80
|
|7.60
|1.05
|—
|—
|6.50
|1.08
|—
|—
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.76
|2.30
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.24
|3.88
|1.07
|6.95
|1.05
|7.50
|1.01
|16.00
|—
|—
|
|—
|—
|2.54
|1.54
|2.03
|1.83
|1.65
|2.30
|1.53
|2.57
|1.68
|2.24
|2.17
|1.72
|1.83
|2.04
|1.63
|2.34
|1.46
|2.77
|1.49
|2.72
|1.21
|4.48
|—
|—
|1.10
|7.60
|—
|—
|—
|—