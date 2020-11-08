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Цзянсу Сунин
0:0
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
21' Желтая карточка
Ши-Хао Вэй
37' Желтая карточка
Tianyi Gao
39' Желтая карточка
Bowen Huang2
50' Желтая карточка
Boyu Yang
59' Желтая карточка
Ji-Su Park
85' Желтая карточка
Ли Ан
90'+5
1
Chao
Gu
24
Xiang
Ji
13
Joao
De
Souza
Filho
Miranda1
2
Ли
Ан
5
Yun
Zhou
16
Tianyi
Gao
33
Мубарак
Вакасо
22
Си
У
7
Jing
Luo
10
Тейшейра
Алекс
23
Eder1
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
2
Guangtai
Jiang
23
Ji-Su
Park
27
Shaocong
Wu
10
Чжи
Чжэн
19
Fernandinho
V
12
Xin
Xu
8
Паулиньо
Жозе
7
Ши-Хао
Вэй
9
Элкесон
Кардосо
Цзянсу Сунин
4-4-2
Гуанчжоу Эвергранд
4-1-4-1

Ход матча

21'
 
Ши-Хао Вэй
32'
 
Bowen Huang2
Чжи Чжэн
37'
Tianyi Gao
 
39'
 
Bowen Huang2
46'
Boyu Yang
Jing Luo
 
50'
Boyu Yang
 
59'
 
Ji-Su Park
64'
 
Ляо Лишэн
Xin Xu
79'
Сантини Иван
Eder1
 
79'
Cheng Zhang2
Xiang Ji
 
85'
Ли Ан
 
85'
 
Liyn Yang
Элкесон Кардосо
86'
 
Aloisio Santos
Ши-Хао Вэй
86'
 
Талиска Андерсон
Fernandinho V
90'
Се Пэнфэй
Тейшейра Алекс
 
90'
Yinong Tian
Мубарак Вакасо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Цзянсу Сунин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тейшейра Алекс 2 0.4
2. Jing Luo 1 0.2
3. Сантини Иван 1 0.2
4. Си У 1 0.2
5. Eder1 0 0
6. Yinong Tian 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулиньо Жозе 3 0.6
2. Талиска Андерсон 3 (1) 0.6
3. Fernandinho V 2 0.4
4. Ши-Хао Вэй 1 0.2
5. Shaocong Wu 1 0.2
6. Элкесон Кардосо 1 (1) 0.2
7. Чао Хэ 0 0
8. Xin Xu 0 0
9. Dinghao Yan 0 0
10. Bowen Huang2 0 0

Карточки

Цзянсу Сунин
# Игрок      
1. Abduhamit Abdugheni 1 1
2. Тейшейра Алекс 2 0
3. Ли Ан 2 0
4. Tianyi Gao 2 0
5. Сантини Иван 1 0
6. Мубарак Вакасо 1 0
7. Boyu Yang 1 0
8. Си У 1 0
9. Yun Zhou 1 0
10. Eder1 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Ши-Хао Вэй 2 0
2. Ji-Su Park 2 0
3. Чжи Чжэн 1 0
4. Dianzuo Liu 1 0
5. Чао Хэ 1 0
6. Xin Xu 1 0
7. Линьпэн Чжан 1 0
8. Liyn Yang 1 0
9. Чжан Сювэй 1 0
10. Shaocong Wu 1 0
11. Bowen Huang2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Цзянсу Сунин 40% (2) 0 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)
 Гуанчжоу Эвергранд 0 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 0

Предыдущие игры

Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин
Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Цзянсу Сунин: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Суперлига
Цзянсу Сунин 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Цзянсу Сунин Кубок Цзянсу Сунин 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Цзянсу Сунин 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига
1/4 финала
1 Чуньцинь Лифан
2 Цзянсу Сунин
5 Шанхай Шэньхуа
6 Шанхай СИПГ
3 Шаньдун Лунэн
4 Бэйцзин Гоань
1 Хэбей Форчун
8 Гуанчжоу Эвергранд
1/2 финала
3 Цзянсу Сунин
2 Шанхай СИПГ
1 Бэйцзин Гоань
3 Гуанчжоу Эвергранд
Финал
0 Цзянсу Сунин
0 Гуанчжоу Эвергранд
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.70 1.52 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 1.22 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 4.15 3.54 2.08
  19.29 1.10 10.35

Самый высокий коэффициент на матч «Цзянсу Сунин» – «Гуанчжоу Эвергранд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цзянсу Сунин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гуанчжоу Эвергранд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цзянсу Сунин» – «Гуанчжоу Эвергранд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.22 4.00 6.70 1.09 1.12 5.55 2.23 1.65 1.87 1.93 1.11 5.80 1.73 2.11 1.32 3.15 1.02 11.00 1.08 7.00 1.01 12.60 1.01 14.00 1.03 9.80
7.60 1.05 6.50 1.08 2.90 1.39 2.24 1.65 1.76 2.30 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50 1.01 16.00
1.71 2.19 1.44 2.85 2.03 1.83 1.65 2.30 1.53 2.57 1.68 2.24 2.17 1.72 1.83 2.04 1.63 2.34 1.46 2.77 1.49 2.72 1.21 4.48 1.10 7.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.10 6.25 1.70 2.15 1.09 6.50 1.08 7.10 1.05 8.50
2.65 1.48 1.74 2.09 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.55 2.50 2.06 1.81 1.59 2.40 1.39 3.07 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.57 1.57 2.31 1.21 4.20
3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд онлайн

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