Шеньчжень
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Джинжоу
Циндао Хайню
26' Желтая карточкаHaofeng Xu
1:0
43' ГолJohn Mary
27
Чжан
Лу
56
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
4
Wei
Qiao
25
Haolun
Mi
10
Сельнес
Оле
21
Чжипэн
Цзян
12
John
Mary
29
Лин
Гао
18
Shi
Zhao
23
Jiashen
Liu
58
Xinfeng
Fang
7
Гао
Сян
24
Радонич
Деян
- Основной состав
-
27 Чжан ЛуВратарь
-
56 Haofeng XuЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
- Нападающий
-
12 John MaryНападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Zhen GeЗащитник
-
20 Кэ СуньЗащитник
-
22 Юнпо ВанПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
- Нападающий
-
26 Qiang Jin
-
24 Xin Zhou2
-
17 Yue Liu
-
36 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Кройф Йорди
- Основной состав
-
18 Shi ZhaoВратарь
- Защитник
-
23 Jiashen LiuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Xinfeng FangПолузащитник
-
7 Гао СянНападающий
-
24 Радонич ДеянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
25 Zheng ZouЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
32 Yu YangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Zhe Shi
-
11 Bari Mamatil
-
-
14 Hao Wang II
-
15 Jianwen Wang
-
Главный тренер: Jingui Wu
Ход матча
26'
46'
46'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: +7 =4 -9Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда
Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули
Циндао Хайню Последние 20 матчей: +3 =5 -12Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Циндао Хайню 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Циндао Хайню Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню
Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Циндао Хайню: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шеньчжень» – «Циндао Хайню» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеньчжень» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Циндао Хайню» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеньчжень» – «Циндао Хайню», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|8.20
|1.05
|9.90
|1.03
|2.75
|1.42
|—
|—
|4.30
|1.19
|—
|—
|1.80
|1.95
|1.99
|1.82
|2.07
|1.76
|1.82
|1.99
|1.22
|4.00
|1.76
|2.06
|1.35
|3.05
|1.04
|9.00
|1.11
|5.90
|1.09
|6.25
|1.03
|11.00
|1.02
|11.00
|
|—
|—
|13.75
|1.01
|5.10
|1.15
|—
|—
|4.45
|1.19
|—
|—
|2.54
|1.49
|—
|—
|2.03
|1.75
|—
|—
|1.67
|2.26
|—
|—
|1.35
|3.10
|1.26
|3.70
|1.11
|6.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.83
|1.19
|2.34
|1.63
|3.42
|1.32
|2.36
|1.62
|1.95
|1.92
|1.68
|2.25
|1.41
|2.96
|1.62
|2.35
|1.25
|3.99
|1.53
|2.60
|1.50
|2.71
|1.27
|3.91
|—
|—
|1.10
|7.53
|—
|—
|—
|—