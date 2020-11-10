  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: Матч за 13-е место
 ⚡ Акция в поддержку Дзюбы

Шеньчжень
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Циндао Хайню
0'
26' Желтая карточка
Haofeng Xu
1:0
43' Гол
John Mary
50'
27
Чжан
Лу
56
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
4
Wei
Qiao
25
Haolun
Mi
8
Wai-Tsun
Dai
10
Сельнес
Оле
21
Чжипэн
Цзян
9
Harold
Preciado
12
John
Mary
29
Лин
Гао
18
Shi
Zhao
29
Zhexiang
Ruan
23
Jiashen
Liu
2
Weipeng
Jiang
50
Haochen
Zhang
40
Попович
Денис
19
Минала
Джозеф
58
Xinfeng
Fang
7
Гао
Сян
24
Радонич
Деян
30
Ezimet
Memetabdulla
Шеньчжень
4-3-3
Циндао Хайню
3-4-3

Ход матча

26'
Haofeng Xu
 
43'
John Mary
(Haolun Mi)
1:0
46'
Xin Zhou2
Haofeng Xu
 
46'
Юнпо Ван
Wai-Tsun Dai
 
46'
 
Hao Wang II
Минала Джозеф

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда
Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули
Циндао Хайню Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Циндао Хайню 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Циндао Хайню Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню
Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Циндао Хайню: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Суперлига Циндао Хайню 0:1 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 3:1 Шеньчжень Первая лига Китая
Шеньчжень 1:2 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 2:0 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Шеньчжень 1:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 1:1 Шеньчжень Первая лига Китая
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шеньчжень
Ничья
Циндао Хайню
1.92
5.57
6.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.92 3.15 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.25 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.80 6.25
  1.23 5.57 16.75

Самый высокий коэффициент на матч «Шеньчжень» – «Циндао Хайню» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеньчжень» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Циндао Хайню» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеньчжень» – «Циндао Хайню», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.20 1.05 9.90 1.03 2.75 1.42 4.30 1.19 1.80 1.95 1.99 1.82 2.07 1.76 1.82 1.99 1.22 4.00 1.76 2.06 1.35 3.05 1.04 9.00 1.11 5.90 1.09 6.25 1.03 11.00 1.02 11.00
13.75 1.01 5.10 1.15 4.45 1.19 2.54 1.49 2.03 1.75 1.67 2.26 1.35 3.10 1.26 3.70 1.11 6.10
4.83 1.19 2.34 1.63 3.42 1.32 2.36 1.62 1.95 1.92 1.68 2.25 1.41 2.96 1.62 2.35 1.25 3.99 1.53 2.60 1.50 2.71 1.27 3.91 1.10 7.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 2.65 1.45 1.13 5.40 1.27 3.55 1.17 4.70
3.14 1.33 2.63 1.45 1.67 2.13 1.27 3.54
1.68 2.25 1.41 2.99 1.14 5.84 1.66 2.28 1.46 2.78 1.51 2.66 1.34 3.39
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.20
3.80 1.24 2.05 1.72 1.53 2.40 1.43 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 2.25
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Шеньчжень 1:0 Циндао Хайню онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный