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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: Матч за 13-е место
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Шеньчжень
2:1
Конец матча

Стадион:
Циндао Хайню
0'
26' Желтая карточка
Haofeng Xu
1:0
43' Гол
John Mary
2:0
56' Гол
Лин Гао
65' Желтая карточка
Wei Qiao
2:0
66' Не забитый пенальти
Гао Сян
76' Желтая карточка
Haolun Mi
2:1
82' Гол
Ezimet Memetabdulla
89' Желтая карточка
Xin Zhou2
90' Желтая карточка
Zhe Shi
90' Желтая карточка
Сельнес Оле
90'+6
27
Чжан
Лу
56
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
4
Wei
Qiao
25
Haolun
Mi
8
Wai-Tsun
Dai
10
Сельнес
Оле
21
Чжипэн
Цзян
9
Harold
Preciado
12
John
Mary
29
Лин
Гао
18
Shi
Zhao
29
Zhexiang
Ruan
23
Jiashen
Liu
2
Weipeng
Jiang
50
Haochen
Zhang
40
Попович
Денис
19
Минала
Джозеф
58
Xinfeng
Fang
7
Гао
Сян
24
Радонич
Деян
30
Ezimet
Memetabdulla
Шеньчжень
4-3-3
Циндао Хайню
3-4-3

Ход матча

26'
Haofeng Xu
 
43'
John Mary
(Haolun Mi)
1:0
46'
Xin Zhou2
Haofeng Xu
 
46'
Юнпо Ван
Wai-Tsun Dai
 
46'
 
Hao Wang II
Минала Джозеф
56'
Лин Гао
(Сельнес Оле)
2:0
65'
Wei Qiao
 
66'
2:0
Гао Сян
72'
Yue Liu
John Mary
 
73'
Цзю Янь
Harold Preciado
 
76'
Haolun Mi
 
76'
 
Zhe Shi
Гао Сян
76'
 
Yan Yaki
Zhexiang Ruan
80'
 
Bari Mamatil
Радонич Деян
80'
 
Jianwen Wang
Попович Денис
82'
2:1
Ezimet Memetabdulla
84'
Кэ Сунь
Haolun Mi
 
89'
Xin Zhou2
 
90'
 
Zhe Shi
90'
Сельнес Оле
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Шицзячжуан 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 1:0 Шицзячжуан Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда
Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули
Циндао Хайню Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Циндао Хайню 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Циндао Хайню Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню
Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 3:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Циндао Хайню: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Циндао Хайню 0:2 Шеньчжень Суперлига Циндао Хайню 0:1 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 3:1 Шеньчжень Первая лига Китая
Шеньчжень 1:2 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 2:0 Шеньчжень Первая лига Китая Шеньчжень 2:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Шеньчжень 1:1 Циндао Хайню Первая лига Китая Циндао Хайню 1:1 Шеньчжень Первая лига Китая
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 9.50 68.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.80 6.25
  1.21 5.76 19.61

Самый высокий коэффициент на матч «Шеньчжень» – «Циндао Хайню» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеньчжень» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Циндао Хайню» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеньчжень» – «Циндао Хайню», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.20 1.05 9.90 1.03 2.75 1.42 4.30 1.19 2.42 1.52 1.99 1.82 2.07 1.76 1.82 1.99 1.27 3.55 1.76 2.06 1.35 3.05 1.04 9.00 1.11 5.90 1.09 6.25 1.03 11.00 1.02 11.00
13.75 1.01 5.10 1.15 4.45 1.19 2.54 1.49 2.03 1.75 1.67 2.26 1.35 3.10 1.26 3.70 1.11 6.10
4.26 1.23 2.34 1.63 2.94 1.42 2.12 1.76 2.05 1.81 1.70 2.20 1.36 3.23 1.62 2.35 1.19 4.78 1.53 2.60 1.50 2.71 1.27 3.91 1.10 7.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 2.65 1.45 1.13 5.40 1.27 3.55 1.17 4.70
3.14 1.33 2.63 1.45 1.67 2.13 1.27 3.54
1.68 2.25 1.41 2.99 1.14 5.84 1.66 2.28 1.46 2.78 1.51 2.66 1.34 3.39
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.20
3.80 1.24 2.05 1.72 1.53 2.40 1.43 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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