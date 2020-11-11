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Бэйцзин Гоань
1:1
Конец матча

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
26' Желтая карточка
Yang Yu1
1:0
31' Гол
Alan VI
1:1
47' Гол
Лопес Рикардо II
59' Желтая карточка
Хуань Фу
70' Желтая карточка
Lei Li1
87' Желтая карточка
Фернандо Мартинс
90'+6
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
2
Min-Jae
Kim2
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
11
Фернандо
Мартинс
6
Чи
Чжунго
5
Аугусто
Ренато
10
Сичжэ
Чжан
19
Alan
VI
9
Юйнин
Чжан
12
Wei
Chen2
4
Шэньчао
Ван
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
2
Wei
Zhang
I
11
Вэньцзюнь
Люй
19
Муй
Аарон
16
Muzepper
Mirahmetjan
9
Лопес
Рикардо
II
14
Ли
Шенглонг
10
Халк
Живанилдо
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Шанхай СИПГ
4-4-2

Ход матча

24'
 
Хуань Фу
Wei Zhang I
26'
Yang Yu1
 
31'
Alan VI
(Юйнин Чжан)
1:0
47'
1:1
Лопес Рикардо II
59'
 
Хуань Фу
65'
 
Арнаутович Марко
Muzepper Mirahmetjan
70'
Lei Li1
 
71'
Ба Дунь
Alan VI
 
76'
 
Binbin Chen
Шэньчао Ван
87'
Фернандо Мартинс
 
88'
Дабао Юй
Сичжэ Чжан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юйнин Чжан 3 0.5
2. Бакамбу Седрик 3 (1) 0.5
3. Чи Чжунго 1 0.17
4. Alan VI 1 0.17
5. Lei Li1 0 0
6. Аугусто Ренато 0 0
7. Gang Wang 0 0
Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Рикардо II 1 0.17
2. Shiyuan Yang 1 0.17
3. Халк Живанилдо 1 (1) 0.17

Карточки

Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Виера Хонатан 2 0
2. Фернандо Мартинс 2 0
3. Jin Taiyan 2 0
4. Yang Yu1 2 0
5. Lei Li1 2 0
6. Бакамбу Седрик 1 0
Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Шэньчао Ван 2 0
2. Хуань Фу 2 0
3. Muzepper Mirahmetjan 0 1
4. Халк Живанилдо 1 0
5. Арнаутович Марко 1 0
6. Муй Аарон 1 0
7. Оскар дос Сантос 1 0
8. Хуэй-Кан Цай 1 0
9. Chuangyi Lin 1 0
10. Вэньцзюнь Люй 1 0
11. Shiyuan Yang 1 0
12. Wei Chen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бэйцзин Гоань 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 0
 Шанхай СИПГ 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн
Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шанхай СИПГ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Суперлига
Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Суперкубок Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Кубок Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига
1/4 финала
1 Чуньцинь Лифан
2 Цзянсу Сунин
5 Шанхай Шэньхуа
6 Шанхай СИПГ
3 Шаньдун Лунэн
4 Бэйцзин Гоань
1 Хэбей Форчун
8 Гуанчжоу Эвергранд
1/2 финала
3 Цзянсу Сунин
2 Шанхай СИПГ
1 Бэйцзин Гоань
3 Гуанчжоу Эвергранд
Финал
0 Цзянсу Сунин
0 Гуанчжоу Эвергранд
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.90 1.70 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 1.40 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.68 3.65 2.43
  5.43 1.95 2.88

Самый высокий коэффициент на матч «Бэйцзин Гоань» – «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бэйцзин Гоань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бэйцзин Гоань» – «Шанхай СИПГ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.40 1.07 6.80 1.02 4.60 1.15 4.00 1.31 2.17 1.69 1.42 2.85 2.04 1.78 1.06 8.80 1.03 12.00 1.08 7.20 1.20 8.80 1.07 7.50 1.06 8.10
11.25 1.02 4.20 1.21 3.40 1.30 2.21 1.70 1.71 2.09 1.46 2.64 1.22 4.10
7.20 1.10 5.01 1.18 2.29 1.65 3.50 1.31 2.36 1.62 2.27 1.66 1.87 1.99 1.45 2.82 1.30 3.60 1.22 4.35 1.18 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.05 1.75 1.35 3.15 1.14 5.55 1.18 4.40
3.32 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40
1.74 2.15 1.45 2.82 1.17 5.21 1.63 2.32 1.45 2.82 1.36 3.27
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.37 1.80 2.00 1.45 2.85 1.27 3.70
3.14 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.40
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