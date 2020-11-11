Бэйцзин Гоань
1:1
Конец матча
Стадион: Suzhou Sports Center
Шанхай СИПГ
26' Желтая карточкаYang Yu1
1:0
31' ГолAlan VI
1:1
47' ГолЛопес Рикардо II
59' Желтая карточкаХуань Фу
70' Желтая карточкаLei Li1
87' Желтая карточкаФернандо Мартинс
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
10
Сичжэ
Чжан
19
Alan
VI
12
Wei
Chen2
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
19
Муй
Аарон
14
Ли
Шенглонг
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
4 Lei Li1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
-
19 Alan VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
28 Цзян ТаоЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
-
32 Guobo Liu
-
24 Fan Yang1
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
-
12 Wei Chen2Вратарь
- Защитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
3 Rui YuЗащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Tong Guo
-
40 Chunxin Chen
-
17 Binbin Chen
-
24 Wenjie Lei
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
26'
31'
1:0
47'
1:1
59'
70'
87'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юйнин Чжан
|3
|0.5
|2.
|Бакамбу Седрик
|3 (1)
|0.5
|3.
|Чи Чжунго
|1
|0.17
|4.
|Alan VI
|1
|0.17
|5.
|Lei Li1
|0
|0
|6.
|Аугусто Ренато
|0
|0
|7.
|Gang Wang
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Рикардо II
|1
|0.17
|2.
|Shiyuan Yang
|1
|0.17
|3.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виера Хонатан
|2
|0
|2.
|Фернандо Мартинс
|2
|0
|3.
|Jin Taiyan
|2
|0
|4.
|Yang Yu1
|2
|0
|5.
|Lei Li1
|2
|0
|6.
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шэньчао Ван
|2
|0
|2.
|Хуань Фу
|2
|0
|3.
|Muzepper Mirahmetjan
|0
|1
|4.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|5.
|Арнаутович Марко
|1
|0
|6.
|Муй Аарон
|1
|0
|7.
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|8.
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|9.
|Chuangyi Lin
|1
|0
|10.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|11.
|Shiyuan Yang
|1
|0
|12.
|Wei Chen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бэйцзин Гоань
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|0
|Шанхай СИПГ
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +11 =6 -3Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн
Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =4 -4Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шанхай СИПГ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Суперкубок Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Кубок Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига
1/4 финала
1/2 финала
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бэйцзин Гоань» – «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бэйцзин Гоань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бэйцзин Гоань» – «Шанхай СИПГ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.40
|1.07
|6.80
|1.02
|4.60
|1.15
|—
|—
|4.00
|1.31
|2.17
|1.69
|1.42
|2.85
|2.04
|1.78
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.08
|7.20
|1.20
|8.80
|1.07
|7.50
|1.06
|8.10
|
|—
|—
|11.25
|1.02
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.21
|1.70
|—
|—
|1.71
|2.09
|—
|—
|1.46
|2.64
|1.22
|4.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|7.20
|1.10
|—
|—
|5.01
|1.18
|2.29
|1.65
|3.50
|1.31
|2.36
|1.62
|2.27
|1.66
|1.87
|1.99
|1.45
|2.82
|1.30
|3.60
|1.22
|4.35
|—
|—
|1.18
|5.28
|—
|—
|—
|—