Гуанчжоу Эвергранд
1:2
Второй тайм: 69'
Стадион: Suzhou Olympic Sports Centre
Цзянсу Сунин
21' Желтая карточкаXiang Ji
24' Желтая карточкаТалиска Андерсон
45' Красная карточкаЧао Хэ
0:1
45' ГолEder1
0:2
48' ГолТейшейра Алекс
49' Желтая карточкаEder1
59' Желтая карточкаJi-Su Park
1:2
61' ГолШи-Хао Вэй
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
27
Shaocong
Wu
12
Xin
Xu
36
Чао
Хэ
1
Chao
Gu
27
Boyu
Yang
5
Yun
Zhou
24
Xiang
Ji
11
Се
Пэнфэй
22
Си
У
23
Eder1
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
27 Shaocong WuЗащитник
- Полузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Фан МеиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
38 Имин ЛюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Нападающий
-
11 Чжан СювэйНападающий
-
15 Dinghao Yan
-
33 Yihao Zhong
-
13 Weiguo Liu
-
16 Bowen Huang2
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
5 Yun ZhouЗащитник
-
24 Xiang JiЗащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Си УПолузащитник
-
23 Eder1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чжан ЯньВратарь
-
7 Jing LuoПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Сантини ИванНападающий
-
38 Zhiwei Xie
-
-
-
41 Jiawei Li
-
16 Tianyi Gao
-
29 Cheng Zhang2
-
-
-
Главный тренер: Космин Олароиу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
24'
45'
45'
0:1
48'
0:2
49'
52'
59'
61'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулиньо Жозе
|3
|0.5
|2.
|Талиска Андерсон
|3 (1)
|0.5
|3.
|Fernandinho V
|2
|0.33
|4.
|Ши-Хао Вэй
|1
|0.17
|5.
|Shaocong Wu
|1
|0.17
|6.
|Элкесон Кардосо
|1 (1)
|0.17
|7.
|Чао Хэ
|0
|0
|8.
|Xin Xu
|0
|0
|9.
|Dinghao Yan
|0
|0
|10.
|Bowen Huang2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тейшейра Алекс
|3
|0.5
|2.
|Eder1
|1
|0.17
|3.
|Jing Luo
|1
|0.17
|4.
|Сантини Иван
|1
|0.17
|5.
|Си У
|1
|0.17
|6.
|Yinong Tian
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ji-Su Park
|3
|0
|2.
|Чао Хэ
|1
|1
|3.
|Ши-Хао Вэй
|2
|0
|4.
|Чжи Чжэн
|1
|0
|5.
|Талиска Андерсон
|1
|0
|6.
|Dianzuo Liu
|1
|0
|7.
|Xin Xu
|1
|0
|8.
|Линьпэн Чжан
|1
|0
|9.
|Liyn Yang
|1
|0
|10.
|Чжан Сювэй
|1
|0
|11.
|Shaocong Wu
|1
|0
|12.
|Bowen Huang2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|2.
|Тейшейра Алекс
|2
|0
|3.
|Ли Ан
|2
|0
|4.
|Tianyi Gao
|2
|0
|5.
|Eder1
|2
|0
|6.
|Сантини Иван
|1
|0
|7.
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|8.
|Xiang Ji
|1
|0
|9.
|Boyu Yang
|1
|0
|10.
|Си У
|1
|0
|11.
|Yun Zhou
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
|Цзянсу Сунин
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +15 =3 -2Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун
Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: +10 =8 -2Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан
Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Цзянсу Сунин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Цзянсу Сунин Кубок Цзянсу Сунин 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Цзянсу Сунин 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
1/4 финала
1/2 финала
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.55
|1.91
|1.89
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.23
|4.05
|2.55
|1.50
|1.68
|2.18
|1.33
|3.25
|1.08
|7.77
|1.06
|8.80
|
|—
|—
|—
|—
|6.65
|1.07
|—
|—
|2.89
|1.36
|—
|—
|2.23
|1.61
|—
|—
|1.77
|2.28
|—
|—
|1.33
|3.14
|1.19
|4.20
|1.06
|6.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.43
|1.32
|2.87
|1.44
|2.29
|1.65
|1.79
|2.08
|3.86
|1.26
|1.38
|3.12
|2.49
|1.55
|1.84
|2.01
|1.14
|5.91
|1.45
|2.82
|—
|—
|1.14
|5.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—