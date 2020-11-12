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Гуанчжоу Эвергранд
1:2
Второй тайм: 69'

Стадион:
Цзянсу Сунин
0'
21' Желтая карточка
Xiang Ji
24' Желтая карточка
Талиска Андерсон
45' Красная карточка
Чао Хэ
0:1
45' Гол
Eder1
0:2
48' Гол
Тейшейра Алекс
49' Желтая карточка
Eder1
59' Желтая карточка
Ji-Su Park
1:2
61' Гол
Ши-Хао Вэй
69'
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
2
Guangtai
Jiang
23
Ji-Su
Park
27
Shaocong
Wu
26
Талиска
Андерсон
12
Xin
Xu
36
Чао
Хэ
8
Паулиньо
Жозе
19
Fernandinho
V
9
Элкесон
Кардосо
1
Chao
Gu
20
Abduhamit
Abdugheni
27
Boyu
Yang
13
Joao
De
Souza
Filho
Miranda1
5
Yun
Zhou
24
Xiang
Ji
11
Се
Пэнфэй
33
Мубарак
Вакасо
22
Си
У
23
Eder1
10
Тейшейра
Алекс
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2
Цзянсу Сунин
5-3-2

Ход матча

21'
 
Xiang Ji
24'
Талиска Андерсон
 
45'
Чао Хэ
 
45'
Ши-Хао Вэй
Fernandinho V
 
45'
0:1
Eder1
48'
0:2
Тейшейра Алекс
49'
 
Eder1
52'
Liyn Yang
Элкесон Кардосо
 
52'
Yihao Zhong
Shaocong Wu
 
52'
Bowen Huang2
Xin Xu
 
58'
 
Jing Luo
Се Пэнфэй
59'
Ji-Su Park
 
61'
Ши-Хао Вэй
(Yihao Zhong)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулиньо Жозе 3 0.5
2. Талиска Андерсон 3 (1) 0.5
3. Fernandinho V 2 0.33
4. Ши-Хао Вэй 1 0.17
5. Shaocong Wu 1 0.17
6. Элкесон Кардосо 1 (1) 0.17
7. Чао Хэ 0 0
8. Xin Xu 0 0
9. Dinghao Yan 0 0
10. Bowen Huang2 0 0
Цзянсу Сунин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тейшейра Алекс 3 0.5
2. Eder1 1 0.17
3. Jing Luo 1 0.17
4. Сантини Иван 1 0.17
5. Си У 1 0.17
6. Yinong Tian 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Ji-Su Park 3 0
2. Чао Хэ 1 1
3. Ши-Хао Вэй 2 0
4. Чжи Чжэн 1 0
5. Талиска Андерсон 1 0
6. Dianzuo Liu 1 0
7. Xin Xu 1 0
8. Линьпэн Чжан 1 0
9. Liyn Yang 1 0
10. Чжан Сювэй 1 0
11. Shaocong Wu 1 0
12. Bowen Huang2 1 0
Цзянсу Сунин
# Игрок      
1. Abduhamit Abdugheni 1 1
2. Тейшейра Алекс 2 0
3. Ли Ан 2 0
4. Tianyi Gao 2 0
5. Eder1 2 0
6. Сантини Иван 1 0
7. Мубарак Вакасо 1 0
8. Xiang Ji 1 0
9. Boyu Yang 1 0
10. Си У 1 0
11. Yun Zhou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Гуанчжоу Эвергранд 0 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 0
 Цзянсу Сунин 40% (2) 0 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун
Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Цзянсу Сунин 1:0 Чуньцинь Лифан
Чуньцинь Лифан 1:1 Цзянсу Сунин Шеньчжень 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Цзянсу Сунин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Цзянсу Сунин Кубок Цзянсу Сунин 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Цзянсу Сунин 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
1/4 финала
1 Чуньцинь Лифан
2 Цзянсу Сунин
5 Шанхай Шэньхуа
6 Шанхай СИПГ
3 Шаньдун Лунэн
4 Бэйцзин Гоань
1 Хэбей Форчун
8 Гуанчжоу Эвергранд
1/2 финала
3 Цзянсу Сунин
2 Шанхай СИПГ
1 Бэйцзин Гоань
3 Гуанчжоу Эвергранд
Финал
0 Цзянсу Сунин
0 Гуанчжоу Эвергранд
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Цзянсу Сунин начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Цзянсу Сунин
8.80
5.50
5.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 5.20 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 5.80 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.62 5.45
  15.96 4.73 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Гуанчжоу Эвергранд» – «Цзянсу Сунин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гуанчжоу Эвергранд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цзянсу Сунин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гуанчжоу Эвергранд» – «Цзянсу Сунин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.60 1.28 2.45 1.55 3.60 1.28 2.45 1.55 1.91 1.89 1.60 2.33 1.23 4.05 2.55 1.50 1.68 2.18 1.33 3.25 1.08 7.77 1.06 8.80
6.65 1.07 2.89 1.36 2.23 1.61 1.77 2.28 1.33 3.14 1.19 4.20 1.06 6.75
3.43 1.32 2.87 1.44 2.29 1.65 1.79 2.08 3.86 1.26 1.38 3.12 2.49 1.55 1.84 2.01 1.14 5.91 1.45 2.82 1.14 5.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.10 6.80 1.18 4.75 1.10 6.80 1.06 6.90
2.66 1.44 1.75 2.01 1.35 3.04
2.47 1.57 2.02 1.84 1.55 2.50 1.36 3.21 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.35 2.08 1.70 1.48 2.55 1.22 3.95
3.40 1.29 2.27 1.59 1.54 2.38 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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