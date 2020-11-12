Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Г О О О О Л Цитадин Мартинс Эдер закручивает штрафной в сетку! Великолепно

47' Матч возобновлен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Чао Хэ удален с поля!

44' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

44' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Цзянсу Сунин пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Се Пэнфэй получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Се Пэнфэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

38' Плохо сыграл Миранда - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Миранда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Хорошую попытку сделал Цитадин Мартинс Эдер . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Xin Xu не смог попасть в створ ударом издали

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Ян Бо Ю получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Ян Бо Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Миранда из команды Цзянсу Сунин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

25' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Талиска Андерсон получил желтую карточку от судьи

24' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Опасность предотвращена - [player1] из команды [team] вступил в отбор удачно

22' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

18' Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Xin Xu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Миранда из команды Цзянсу Сунин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

10' Игрок из команды Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру