  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Беларусь
Шахтёр Солигорск
0:0
Первый тайм

Стадион:
БАТЭ
Шахтёр Солигорск
БАТЭ

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 9 0.32
2. Подстрелов Дмитрий 8 0.29
3. Иванович Иван 4 0.14
4. Архипов Антон Игоревич 4 0.14
5. Антич Никола 3 0.11
6. Бодул Дарко 3 0.11
7. Кендыш Юрий 3 0.11
8. Сзоке Юлиус 2 0.07
9. Диасамидзе Гиорги 2 0.07
10. Баланович Сергей 1 0.04
11. Бегунов Роман 1 0.04
12. _Burko I. 1 0.04
13. Хадаркевич Руслан 0 0
14. Вукманич Тин 0 0
БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скавыш Максим 17 0.61
2. Нехайчик Павел 10 0.36
3. Милич Неманья 7 0.25
4. Стасевич Игорь 6 0.21
5. Драгун Станислав 6 0.21
6. Виллюмссон Виллюм 3 0.11
7. Бага Дмитрий 2 0.07
8. Яблонский Евгений 2 0.07
9. Сарока Антон 2 0.07
10. Настич Боян 1 0.04
11. Филипенко Егор 1 0.04
12. Дубайич Боян 1 0.04
13. _Filipovic J. 1 0.04
14. Филипович Александар 0 0
15. Мукам Эрвен 0 0
16. Бессмертный Дмитрий 0 0
17. Волков Захар 0 0

Карточки

Шахтёр Солигорск
# Игрок      
1. Сзоке Юлиус 8 0
2. Хадаркевич Руслан 4 1
3. Бодул Дарко 5 0
4. Селява Александр 5 0
5. Иванович Иван 4 0
6. Баланович Сергей 4 0
7. Кендыш Юрий 4 0
8. Сачивко Александр 4 0
9. Вукманич Тин 4 0
10. Политевич Сергей 3 0
11. Диасамидзе Гиорги 2 0
12. Ллуллаку Аздрен 2 0
13. Антич Никола 2 0
14. _Gutor A. 2 0
15. Яхшибоев Джасурбек 2 0
16. Архипов Антон Игоревич 2 0
17. Кабананга Жуниор 1 0
18. Бегунов Роман 1 0
19. Лисакович Виталий 1 0
20. _Burko I. 1 0
21. Подстрелов Дмитрий 1 0
22. Diego Carioca 1 0
23. Сотников Виктор 1 0
БАТЭ
# Игрок      
1. Стасевич Игорь 6 0
2. Нехайчик Павел 5 0
3. Настич Боян 5 0
4. Драгун Станислав 4 0
5. Милич Неманья 3 0
6. Скавыш Максим 3 0
7. Филипович Александар 3 0
8. Яблонский Евгений 3 0
9. Волков Захар 3 0
10. Филипенко Егор 2 0
11. Бага Дмитрий 2 0
12. Виллюмссон Виллюм 2 0
13. _Alshevsky K. 2 0
14. _Filipovic J. 2 0
15. Володько Александр 1 0
16. Дубайич Боян 1 0
17. Мукам Эрвен 1 0
18. Бессмертный Дмитрий 1 0
19. _Chichkan A. 1 0
20. _Scherbitsky D. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Солигорск 14.58% (7) 10.42% (5) 18.75% (9) 2.08% (1) 16.67% (8) 37.5% (18)
 БАТЭ 19.64% (11) 10.71% (6) 30.36% (17) 0 23.21% (13) 16.07% (9)

Предыдущие игры

Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Белшина Шахтёр Солигорск 2:0 Славия Мозырь
БАТЭ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
БАТЭ 3:1 Витебск Ислочь 2:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Слуцк 1:3 БАТЭ
ЦСКА София 2:0 БАТЭ БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Витебск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Ислочь БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ

Последние игры между собой

Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
БАТЭ: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:0 БАТЭ Премьер-лига
БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ 0:0 Заявка 28 16 6 6 59 - 31 54
2. Шахтёр Солигорск 0:0 Заявка 28 15 8 5 50 - 17 53
3. Неман Заявка 28 15 5 8 39 - 26 50
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 28 14 8 6 50 - 35 50
5. Динамо-Брест Заявка 28 15 3 10 56 - 38 48
6. Динамо Минск Заявка 27 14 3 10 34 - 23 45
7. Ислочь Заявка 28 13 5 10 45 - 42 44
8. Рух Брест Заявка 28 10 11 7 49 - 33 41
9. Минск Заявка 28 11 4 13 41 - 51 37
10. Энергетик-БГУ Заявка 27 10 5 12 35 - 40 35
11. Витебск Заявка 28 8 11 9 26 - 33 35
12. Славия Мозырь Заявка 27 8 9 10 36 - 47 33
13. Городея Заявка 28 8 6 14 27 - 42 30
14. Слуцк Заявка 28 8 3 17 31 - 54 27
15. Белшина Заявка 27 5 6 16 30 - 54 21
16. Смолевичи-СТИ Заявка 28 3 5 20 27 - 69 14
  • Первый тайм
  • 24'
    Сзоке из глубины поля выполнял длинную передачу в штрафную площадь БАТЭ на Кабанангу, но не удается зацепиться за мяч форварду "Шахтёра".
  • 23'
    Всё нормально, к счастью, сможет продолжить игру Сачивко. Тем временем "Шахтёр" в атаке, большими силами идут они в наступление. 
  • 22'
    А тем временем оказывают помощь Сачивко, держится за голеностоп защитник "Шахтёра", а ведь только недавно восстановился он от травмы.
  • 21'
    Нехайчик получил мяч в штрафной площади хозяев, ушёл от Хадаркевича и завалился на газон, арбитр показывает, что нужно подниматься. 
  • 20'
    И вот отодвинули игру от своих ворот борисовчане. Перекатывают они сейчас мяч в центре поля, не продвигаясь к чужой штрафной.
  • 19'
    Что-то похожее на штурм штрафной площади БАТЭ происходит сейчас на поле, активнее и активнее атакуют хозяева.
  • 18'
    Подстрелов сохранил мяч на левом фланге, обыграл двоих соперников и по высокой траектории навесил на дальнюю штангу, но там никого из партнёров не оказалось. 
  • 17'
    С левого фланга пошёл прострел в штрафную площадь БАТЭ, но не успел к этой передаче Иванович, хотя продолжается атака хозяев.
  • 16'
    Всё-таки совсем другой антураж, когда на стадионе присутствуют болельщики и так активно поддерживают свою команду.
  • Опасный момент
    15'
    Подстрелов с левого фланга ворвался в штрафную площадь БАТЭ и мощно пробивал по воротам, но мяч пролетел сильно выше створа.
  • Угловой
    14'
    Угловой заработали хозяева. Яхшибоев выполнил подачу по высокой траектории на дальнюю штангу, откуда головой пробивал Кабананга, но в створ не попал.
  • Опасный момент
    13'
    Стасевич выполнил подачу в центр штрафной, откуда пробивал головой под перекладину Филипович. Гутор свою команду спасает.
  • 12'
    И вновь Нехайчик активе на правом фланге атаки, заработал он угловой в борьбе с Бегуновым.
  • 11'
    БАТЭ провели быструю атаку через правый фланг, простреливал оттуда вдоль ворот Нехайчик. Ошибся на выходе Гутор, повезло, что Бегунов своего голкипера подстраховал. 
  • 10'
    Яхшибоев с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, а оттуда пробивал головой Кендыш, но в створ Юрий не попал.
  • 9'
    Нехайчик нарушил правила на правом фланге обороны, Антич заработал перспективный стандарт для своей команды.
  • 8'
    Скавыш оказался на газоне на чужой половине поля, арбитр показывает, что нужно подниматься, не согласен с этим нападающий.
  • 7'
    Всего лишь на четверть заполнен сегодня стадион, но очень громко поддерживают свои команды болельщики, настоящий ажиотаж. 
  • 6'
    Очень активно начали матч обе команды, до матча предполагалось, что осторожно будут играть коллективы, всё-таки слишком высоки ставки. 
  • Опасный момент
    5'
    Как опасно! Стасевич получил мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил по воротам, отбивает круглого перед собой Гутор, первым на добивании оказался Драгун, но каким-то образом умудрился пробить выше ворот.
  • 4'
    Кендыш получил мяч в метрах двадцати от ворот и мощно выстрелил, но в створ полузащитник солигорского "Шахтёра" не попал.
  • 3'
    Больше владеют мячом в первые минуты встречи хозяева. Стоит отметить, что этот матч может оказаться решающим в борьбе за чемпионство.
  • 2'
    Стандарт на левом фланге заработали хозяева, пошла подача во вратарскую, но никто из игроков атаки до мяча не добрался. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 28-го тура чемпионата Беларуси "Шахтёр" Солигорск - БАТЭ. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан. 
Прогнозы 142
Шахтёр Солигорск 29.6% (42)
X 36.6% (52)
БАТЭ 33.8% (48)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Солигорск
Ничья
БАТЭ
2.50
3.20
3.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.05 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.20 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.05 3.18
  2.47 3.10 3.15

Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Солигорск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «БАТЭ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.09 5.80 1.13 2.65 1.47 2.00 1.80 2.04 1.82 1.55 2.45 1.74 2.08 1.25 3.90 1.19 4.60 1.14 5.00 1.12 5.70 1.02 10.00
7.70 1.05 6.45 1.09 3.18 1.33 2.45 1.50 1.83 2.08 1.43 2.77 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30 1.00 9.50
3.34 1.33 2.95 1.41 2.53 1.53 2.06 1.79 1.79 2.05 1.61 2.35 1.50 2.59 1.30 3.53 1.11 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.37 3.05 1.20 4.44 1.12 6.30
2.68 1.47 1.77 2.05 1.43 2.83 1.12 6.25 1.08 7.20
2.96 1.41 2.43 1.57 1.90 1.93 1.55 2.48 1.40 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.50 1.58 2.27 1.33 4.00
3.85 1.26 2.72 1.46 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ

Исход игры
Шахтёр Солигорск
29.6% (42)
Ничья
36.6% (52)
БАТЭ
33.8% (48)
Тотал 2.5
Больше
51.45% (71)
Меньше
48.55% (67)
Обе команды забьют
Да
79.71% (110)
Нет
20.29% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (39)
1:2 БАТЭ
19.7% (28)
2:1 Шахтёр Солигорск
19.7% (28)
0:1 БАТЭ
8.5% (12)
2:2 Ничья
7% (10)
1:0 Шахтёр Солигорск
4.9% (7)
0:2 БАТЭ
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный