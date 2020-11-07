Шахтёр Солигорск
0:0
Первый тайм
Стадион: Строитель Солигорск
БАТЭ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Сзоке ЮлиусПолузащитник
-
77 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Белов МаксимВратарь
-
18 Вукманич ТинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
35 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Мукам ЭрвенПолузащитник
-
11 Сарока АнтонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альшевский Кирилл
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|9
|0.32
|2.
|Подстрелов Дмитрий
|8
|0.29
|3.
|Иванович Иван
|4
|0.14
|4.
|Архипов Антон Игоревич
|4
|0.14
|5.
|Антич Никола
|3
|0.11
|6.
|Бодул Дарко
|3
|0.11
|7.
|Кендыш Юрий
|3
|0.11
|8.
|Сзоке Юлиус
|2
|0.07
|9.
|Диасамидзе Гиорги
|2
|0.07
|10.
|Баланович Сергей
|1
|0.04
|11.
|Бегунов Роман
|1
|0.04
|12.
|_Burko I.
|1
|0.04
|13.
|Хадаркевич Руслан
|0
|0
|14.
|Вукманич Тин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скавыш Максим
|17
|0.61
|2.
|Нехайчик Павел
|10
|0.36
|3.
|Милич Неманья
|7
|0.25
|4.
|Стасевич Игорь
|6
|0.21
|5.
|Драгун Станислав
|6
|0.21
|6.
|Виллюмссон Виллюм
|3
|0.11
|7.
|Бага Дмитрий
|2
|0.07
|8.
|Яблонский Евгений
|2
|0.07
|9.
|Сарока Антон
|2
|0.07
|10.
|Настич Боян
|1
|0.04
|11.
|Филипенко Егор
|1
|0.04
|12.
|Дубайич Боян
|1
|0.04
|13.
|_Filipovic J.
|1
|0.04
|14.
|Филипович Александар
|0
|0
|15.
|Мукам Эрвен
|0
|0
|16.
|Бессмертный Дмитрий
|0
|0
|17.
|Волков Захар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сзоке Юлиус
|8
|0
|2.
|Хадаркевич Руслан
|4
|1
|3.
|Бодул Дарко
|5
|0
|4.
|Селява Александр
|5
|0
|5.
|Иванович Иван
|4
|0
|6.
|Баланович Сергей
|4
|0
|7.
|Кендыш Юрий
|4
|0
|8.
|Сачивко Александр
|4
|0
|9.
|Вукманич Тин
|4
|0
|10.
|Политевич Сергей
|3
|0
|11.
|Диасамидзе Гиорги
|2
|0
|12.
|Ллуллаку Аздрен
|2
|0
|13.
|Антич Никола
|2
|0
|14.
|_Gutor A.
|2
|0
|15.
|Яхшибоев Джасурбек
|2
|0
|16.
|Архипов Антон Игоревич
|2
|0
|17.
|Кабананга Жуниор
|1
|0
|18.
|Бегунов Роман
|1
|0
|19.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|20.
|_Burko I.
|1
|0
|21.
|Подстрелов Дмитрий
|1
|0
|22.
|Diego Carioca
|1
|0
|23.
|Сотников Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стасевич Игорь
|6
|0
|2.
|Нехайчик Павел
|5
|0
|3.
|Настич Боян
|5
|0
|4.
|Драгун Станислав
|4
|0
|5.
|Милич Неманья
|3
|0
|6.
|Скавыш Максим
|3
|0
|7.
|Филипович Александар
|3
|0
|8.
|Яблонский Евгений
|3
|0
|9.
|Волков Захар
|3
|0
|10.
|Филипенко Егор
|2
|0
|11.
|Бага Дмитрий
|2
|0
|12.
|Виллюмссон Виллюм
|2
|0
|13.
|_Alshevsky K.
|2
|0
|14.
|_Filipovic J.
|2
|0
|15.
|Володько Александр
|1
|0
|16.
|Дубайич Боян
|1
|0
|17.
|Мукам Эрвен
|1
|0
|18.
|Бессмертный Дмитрий
|1
|0
|19.
|_Chichkan A.
|1
|0
|20.
|_Scherbitsky D.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Солигорск
|14.58% (7)
|10.42% (5)
|18.75% (9)
|2.08% (1)
|16.67% (8)
|37.5% (18)
|БАТЭ
|19.64% (11)
|10.71% (6)
|30.36% (17)
|0
|23.21% (13)
|16.07% (9)
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +12 =4 -4Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Белшина Шахтёр Солигорск 2:0 Славия Мозырь
БАТЭ Последние 20 матчей: +11 =4 -5БАТЭ 3:1 Витебск Ислочь 2:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Слуцк 1:3 БАТЭ
ЦСКА София 2:0 БАТЭ БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Витебск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Ислочь БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ
Последние игры между собой
Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
БАТЭ: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|0:0 Заявка
|28
|16
|6
|6
|59 - 31
|54
|2.
|Шахтёр Солигорск
|0:0 Заявка
|28
|15
|8
|5
|50 - 17
|53
|3.
|Неман
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|39 - 26
|50
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|50 - 35
|50
|5.
|Динамо-Брест
|Заявка
|28
|15
|3
|10
|56 - 38
|48
|6.
|Динамо Минск
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|34 - 23
|45
|7.
|Ислочь
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|45 - 42
|44
|8.
|Рух Брест
|Заявка
|28
|10
|11
|7
|49 - 33
|41
|9.
|Минск
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|41 - 51
|37
|10.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|35 - 40
|35
|11.
|Витебск
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|26 - 33
|35
|12.
|Славия Мозырь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|36 - 47
|33
|13.
|Городея
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|27 - 42
|30
|14.
|Слуцк
|Заявка
|28
|8
|3
|17
|31 - 54
|27
|15.
|Белшина
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|30 - 54
|21
|16.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|27 - 69
|14
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Солигорск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «БАТЭ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.20
|1.09
|5.80
|1.13
|2.65
|1.47
|—
|—
|2.00
|1.80
|2.04
|1.82
|1.55
|2.45
|1.74
|2.08
|1.25
|3.90
|1.19
|4.60
|1.14
|5.00
|1.12
|5.70
|1.02
|10.00
|
|7.70
|1.05
|6.45
|1.09
|3.18
|1.33
|—
|—
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.83
|2.08
|—
|—
|1.43
|2.77
|1.30
|3.40
|1.11
|5.75
|1.08
|6.30
|1.00
|9.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.34
|1.33
|2.95
|1.41
|2.53
|1.53
|2.06
|1.79
|1.79
|2.05
|1.61
|2.35
|1.50
|2.59
|1.30
|3.53
|—
|—
|1.11
|7.07
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ
Исход игры
Шахтёр Солигорск
29.6% (42)
Ничья
36.6% (52)
БАТЭ
33.8% (48)
Тотал 2.5
Больше
51.45% (71)
Меньше
48.55% (67)
Обе команды забьют
Да
79.71% (110)
Нет
20.29% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (39)
1:2 БАТЭ
19.7% (28)
2:1 Шахтёр Солигорск
19.7% (28)
0:1 БАТЭ
8.5% (12)
2:2 Ничья
7% (10)
1:0 Шахтёр Солигорск
4.9% (7)
0:2 БАТЭ
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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