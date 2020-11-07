И вот отодвинули игру от своих ворот борисовчане. Перекатывают они сейчас мяч в центре поля, не продвигаясь к чужой штрафной.

Нехайчик получил мяч в штрафной площади хозяев, ушёл от Хадаркевича и завалился на газон, арбитр показывает, что нужно подниматься.

А тем временем оказывают помощь Сачивко, держится за голеностоп защитник "Шахтёра", а ведь только недавно восстановился он от травмы.

Всё нормально, к счастью, сможет продолжить игру Сачивко. Тем временем "Шахтёр" в атаке, большими силами идут они в наступление.

Сзоке из глубины поля выполнял длинную передачу в штрафную площадь БАТЭ на Кабанангу, но не удается зацепиться за мяч форварду "Шахтёра".

19' Что-то похожее на штурм штрафной площади БАТЭ происходит сейчас на поле, активнее и активнее атакуют хозяева.

18' Подстрелов сохранил мяч на левом фланге, обыграл двоих соперников и по высокой траектории навесил на дальнюю штангу, но там никого из партнёров не оказалось.

17' С левого фланга пошёл прострел в штрафную площадь БАТЭ, но не успел к этой передаче Иванович, хотя продолжается атака хозяев.

16' Всё-таки совсем другой антураж, когда на стадионе присутствуют болельщики и так активно поддерживают свою команду.

15' Подстрелов с левого фланга ворвался в штрафную площадь БАТЭ и мощно пробивал по воротам, но мяч пролетел сильно выше створа.

14' Угловой заработали хозяева. Яхшибоев выполнил подачу по высокой траектории на дальнюю штангу, откуда головой пробивал Кабананга, но в створ не попал.

13' Стасевич выполнил подачу в центр штрафной, откуда пробивал головой под перекладину Филипович. Гутор свою команду спасает.

12' И вновь Нехайчик активе на правом фланге атаки, заработал он угловой в борьбе с Бегуновым.

11' БАТЭ провели быструю атаку через правый фланг, простреливал оттуда вдоль ворот Нехайчик. Ошибся на выходе Гутор, повезло, что Бегунов своего голкипера подстраховал.

10' Яхшибоев с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, а оттуда пробивал головой Кендыш, но в створ Юрий не попал.

9' Нехайчик нарушил правила на правом фланге обороны, Антич заработал перспективный стандарт для своей команды.

8' Скавыш оказался на газоне на чужой половине поля, арбитр показывает, что нужно подниматься, не согласен с этим нападающий.

7' Всего лишь на четверть заполнен сегодня стадион, но очень громко поддерживают свои команды болельщики, настоящий ажиотаж.

6' Очень активно начали матч обе команды, до матча предполагалось, что осторожно будут играть коллективы, всё-таки слишком высоки ставки.

5' Как опасно! Стасевич получил мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил по воротам, отбивает круглого перед собой Гутор, первым на добивании оказался Драгун, но каким-то образом умудрился пробить выше ворот.

4' Кендыш получил мяч в метрах двадцати от ворот и мощно выстрелил, но в створ полузащитник солигорского "Шахтёра" не попал.

3' Больше владеют мячом в первые минуты встречи хозяева. Стоит отметить, что этот матч может оказаться решающим в борьбе за чемпионство.

2' Стандарт на левом фланге заработали хозяева, пошла подача во вратарскую, но никто из игроков атаки до мяча не добрался.