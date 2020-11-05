  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Беларусь
Шахтёр Солигорск
 
Позже
БАТЭ

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 9 0.33
2. Подстрелов Дмитрий 8 0.3
3. Иванович Иван 4 0.15
4. Архипов Антон Игоревич 4 0.15
5. Антич Никола 3 0.11
6. Бодул Дарко 3 0.11
7. Кендыш Юрий 3 0.11
8. Сзоке Юлиус 2 0.07
9. Диасамидзе Гиорги 2 0.07
10. Баланович Сергей 1 0.04
11. Бегунов Роман 1 0.04
12. _Burko I. 1 0.04
13. Хадаркевич Руслан 0 0
14. Вукманич Тин 0 0
БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скавыш Максим 17 0.63
2. Нехайчик Павел 10 0.37
3. Милич Неманья 7 0.26
4. Стасевич Игорь 6 0.22
5. Драгун Станислав 6 0.22
6. Виллюмссон Виллюм 3 0.11
7. Бага Дмитрий 2 0.07
8. Яблонский Евгений 2 0.07
9. Сарока Антон 2 0.07
10. Настич Боян 1 0.04
11. Филипенко Егор 1 0.04
12. Дубайич Боян 1 0.04
13. _Filipovic J. 1 0.04
14. Филипович Александар 0 0
15. Мукам Эрвен 0 0
16. Бессмертный Дмитрий 0 0
17. Волков Захар 0 0

Карточки

Шахтёр Солигорск
# Игрок      
1. Сзоке Юлиус 8 0
2. Хадаркевич Руслан 4 1
3. Бодул Дарко 5 0
4. Селява Александр 5 0
5. Иванович Иван 4 0
6. Баланович Сергей 4 0
7. Кендыш Юрий 4 0
8. Сачивко Александр 4 0
9. Вукманич Тин 4 0
10. Политевич Сергей 3 0
11. Диасамидзе Гиорги 2 0
12. Ллуллаку Аздрен 2 0
13. Антич Никола 2 0
14. _Gutor A. 2 0
15. Яхшибоев Джасурбек 2 0
16. Архипов Антон Игоревич 2 0
17. Кабананга Жуниор 1 0
18. Бегунов Роман 1 0
19. Лисакович Виталий 1 0
20. _Burko I. 1 0
21. Подстрелов Дмитрий 1 0
22. Diego Carioca 1 0
23. Сотников Виктор 1 0
БАТЭ
# Игрок      
1. Стасевич Игорь 6 0
2. Нехайчик Павел 5 0
3. Настич Боян 5 0
4. Драгун Станислав 4 0
5. Милич Неманья 3 0
6. Скавыш Максим 3 0
7. Филипович Александар 3 0
8. Яблонский Евгений 3 0
9. Волков Захар 3 0
10. Филипенко Егор 2 0
11. Бага Дмитрий 2 0
12. Виллюмссон Виллюм 2 0
13. _Alshevsky K. 2 0
14. _Filipovic J. 2 0
15. Володько Александр 1 0
16. Дубайич Боян 1 0
17. Мукам Эрвен 1 0
18. Бессмертный Дмитрий 1 0
19. _Chichkan A. 1 0
20. _Scherbitsky D. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Солигорск 14.58% (7) 10.42% (5) 18.75% (9) 2.08% (1) 16.67% (8) 37.5% (18)
 БАТЭ 19.64% (11) 10.71% (6) 30.36% (17) 0 23.21% (13) 16.07% (9)

Предыдущие игры

Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Белшина Шахтёр Солигорск 2:0 Славия Мозырь
БАТЭ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
БАТЭ 3:1 Витебск Ислочь 2:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Слуцк 1:3 БАТЭ
ЦСКА София 2:0 БАТЭ БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Витебск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Ислочь БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ

Последние игры между собой

Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
БАТЭ: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:0 БАТЭ Премьер-лига
БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 27 16 5 6 59 - 31 53
2. Шахтёр Солигорск Заявка 27 15 7 5 50 - 17 52
3. Динамо-Брест Заявка 27 15 3 9 54 - 35 48
4. Неман Заявка 27 14 5 8 35 - 25 47
5. Торпедо-БелАЗ Заявка 27 13 8 6 47 - 33 47
6. Динамо Минск Заявка 27 14 3 10 34 - 23 45
7. Ислочь Заявка 27 13 5 9 42 - 38 44
8. Рух Брест Заявка 27 10 10 7 49 - 33 40
9. Энергетик-БГУ Заявка 27 10 5 12 35 - 40 35
10. Минск Заявка 27 10 4 13 37 - 48 34
11. Витебск Заявка 27 8 10 9 26 - 33 34
12. Славия Мозырь Заявка 27 8 9 10 36 - 47 33
13. Слуцк Заявка 27 8 3 16 31 - 53 27
14. Городея Заявка 27 7 6 14 26 - 42 27
15. Белшина Заявка 27 5 6 16 30 - 54 21
16. Смолевичи-СТИ Заявка 27 3 5 19 26 - 65 14
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Солигорск - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 15 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 2
    Шахтёр Солигорск 0% (0)
    X 100% (2)
    БАТЭ 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Солигорск
    Ничья
    БАТЭ
    3.22
    2.80
    2.91
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.85 2.75 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 2.60 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 3.22 2.80 2.62
      3.08 2.62 2.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Солигорск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «БАТЭ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.40 1.04 6.90 1.08 3.00 1.36 2.33 1.60 1.93 1.87 1.71 2.14 1.72 2.12 1.35 3.05 1.25 3.75 1.09 6.60 1.07 7.30 1.01 13.00
    7.40 1.10 6.30 1.12 3.32 1.34 2.51 1.54 1.83 2.07 1.47 2.72 1.34 3.32 1.15 5.60 1.12 6.45 1.04 11.75
    3.31 1.32 2.87 1.42 2.41 1.57 1.93 1.89 1.68 2.19 1.53 2.50 1.51 2.51 1.29 3.58 1.10 6.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.64 2.26 1.30 3.35 1.07 7.50
    2.45 1.55 1.75 2.08 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
    2.53 1.52 2.10 1.75 1.64 2.26 1.42 2.86 1.33 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.47 1.64 2.20 1.25 3.75
    3.45 1.31 2.62 1.49 1.71 2.14 1.26 3.85 1.20 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.05
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Шахтёр Солигорск - БАТЭ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - БАТЭ

    Исход игры
    Шахтёр Солигорск
    0% (0)
    Ничья
    100% (2)
    БАТЭ
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (2)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    100% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный