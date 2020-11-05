Шахтёр Солигорск
Позже
БАТЭ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|9
|0.33
|2.
|Подстрелов Дмитрий
|8
|0.3
|3.
|Иванович Иван
|4
|0.15
|4.
|Архипов Антон Игоревич
|4
|0.15
|5.
|Антич Никола
|3
|0.11
|6.
|Бодул Дарко
|3
|0.11
|7.
|Кендыш Юрий
|3
|0.11
|8.
|Сзоке Юлиус
|2
|0.07
|9.
|Диасамидзе Гиорги
|2
|0.07
|10.
|Баланович Сергей
|1
|0.04
|11.
|Бегунов Роман
|1
|0.04
|12.
|_Burko I.
|1
|0.04
|13.
|Хадаркевич Руслан
|0
|0
|14.
|Вукманич Тин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скавыш Максим
|17
|0.63
|2.
|Нехайчик Павел
|10
|0.37
|3.
|Милич Неманья
|7
|0.26
|4.
|Стасевич Игорь
|6
|0.22
|5.
|Драгун Станислав
|6
|0.22
|6.
|Виллюмссон Виллюм
|3
|0.11
|7.
|Бага Дмитрий
|2
|0.07
|8.
|Яблонский Евгений
|2
|0.07
|9.
|Сарока Антон
|2
|0.07
|10.
|Настич Боян
|1
|0.04
|11.
|Филипенко Егор
|1
|0.04
|12.
|Дубайич Боян
|1
|0.04
|13.
|_Filipovic J.
|1
|0.04
|14.
|Филипович Александар
|0
|0
|15.
|Мукам Эрвен
|0
|0
|16.
|Бессмертный Дмитрий
|0
|0
|17.
|Волков Захар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сзоке Юлиус
|8
|0
|2.
|Хадаркевич Руслан
|4
|1
|3.
|Бодул Дарко
|5
|0
|4.
|Селява Александр
|5
|0
|5.
|Иванович Иван
|4
|0
|6.
|Баланович Сергей
|4
|0
|7.
|Кендыш Юрий
|4
|0
|8.
|Сачивко Александр
|4
|0
|9.
|Вукманич Тин
|4
|0
|10.
|Политевич Сергей
|3
|0
|11.
|Диасамидзе Гиорги
|2
|0
|12.
|Ллуллаку Аздрен
|2
|0
|13.
|Антич Никола
|2
|0
|14.
|_Gutor A.
|2
|0
|15.
|Яхшибоев Джасурбек
|2
|0
|16.
|Архипов Антон Игоревич
|2
|0
|17.
|Кабананга Жуниор
|1
|0
|18.
|Бегунов Роман
|1
|0
|19.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|20.
|_Burko I.
|1
|0
|21.
|Подстрелов Дмитрий
|1
|0
|22.
|Diego Carioca
|1
|0
|23.
|Сотников Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стасевич Игорь
|6
|0
|2.
|Нехайчик Павел
|5
|0
|3.
|Настич Боян
|5
|0
|4.
|Драгун Станислав
|4
|0
|5.
|Милич Неманья
|3
|0
|6.
|Скавыш Максим
|3
|0
|7.
|Филипович Александар
|3
|0
|8.
|Яблонский Евгений
|3
|0
|9.
|Волков Захар
|3
|0
|10.
|Филипенко Егор
|2
|0
|11.
|Бага Дмитрий
|2
|0
|12.
|Виллюмссон Виллюм
|2
|0
|13.
|_Alshevsky K.
|2
|0
|14.
|_Filipovic J.
|2
|0
|15.
|Володько Александр
|1
|0
|16.
|Дубайич Боян
|1
|0
|17.
|Мукам Эрвен
|1
|0
|18.
|Бессмертный Дмитрий
|1
|0
|19.
|_Chichkan A.
|1
|0
|20.
|_Scherbitsky D.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Солигорск
|14.58% (7)
|10.42% (5)
|18.75% (9)
|2.08% (1)
|16.67% (8)
|37.5% (18)
|БАТЭ
|19.64% (11)
|10.71% (6)
|30.36% (17)
|0
|23.21% (13)
|16.07% (9)
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +12 =4 -4Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Белшина Шахтёр Солигорск 2:0 Славия Мозырь
БАТЭ Последние 20 матчей: +11 =4 -5БАТЭ 3:1 Витебск Ислочь 2:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Динамо-Брест Слуцк 1:3 БАТЭ
ЦСКА София 2:0 БАТЭ БАТЭ 5:2 Смолевичи-СТИ Неман 0:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Городея Торпедо-БелАЗ 3:2 БАТЭ БАТЭ 6:0 Минск Рух Брест 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:1 Славия Мозырь БАТЭ 0:1 Энергетик-БГУ БАТЭ 0:2 Динамо Минск Белшина 0:2 БАТЭ БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Витебск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:0 Ислочь БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:3 БАТЭ
Последние игры между собой
Шахтёр Солигорск: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
БАТЭ: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Суперкубок БАТЭ 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига БАТЭ 4:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|59 - 31
|53
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|50 - 17
|52
|3.
|Динамо-Брест
|Заявка
|27
|15
|3
|9
|54 - 35
|48
|4.
|Неман
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|35 - 25
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|47 - 33
|47
|6.
|Динамо Минск
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|34 - 23
|45
|7.
|Ислочь
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|42 - 38
|44
|8.
|Рух Брест
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|49 - 33
|40
|9.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|35 - 40
|35
|10.
|Минск
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|37 - 48
|34
|11.
|Витебск
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|26 - 33
|34
|12.
|Славия Мозырь
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|36 - 47
|33
|13.
|Слуцк
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|31 - 53
|27
|14.
|Городея
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|26 - 42
|27
|15.
|Белшина
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|30 - 54
|21
|16.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|26 - 65
|14
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Солигорск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «БАТЭ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Солигорск» – «БАТЭ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.40
|1.04
|6.90
|1.08
|3.00
|1.36
|—
|—
|2.33
|1.60
|1.93
|1.87
|1.71
|2.14
|1.72
|2.12
|1.35
|3.05
|1.25
|3.75
|1.09
|6.60
|1.07
|7.30
|1.01
|13.00
|
|7.40
|1.10
|6.30
|1.12
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.83
|2.07
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.34
|3.32
|1.15
|5.60
|1.12
|6.45
|1.04
|11.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.31
|1.32
|2.87
|1.42
|2.41
|1.57
|1.93
|1.89
|1.68
|2.19
|1.53
|2.50
|1.51
|2.51
|1.29
|3.58
|—
|—
|1.10
|6.98
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - БАТЭ
Исход игры
Шахтёр Солигорск
0% (0)
Ничья
100% (2)
БАТЭ
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
0% (0)
Меньше
100% (2)
Обе команды забьют
Да
100% (2)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:1 Ничья
100% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!