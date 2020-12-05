ПЕК Зволле
0:1
Первый тайм: 13'
Стадион: МАК3ПАРК
Витесс
0:1
7' ГолДарфалу Усама
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
11
Дрост
Йеспер
22
Пасвер
Ремко
27
Туре
Идрисса
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
11
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дрост ЙесперНападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.18
|2.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.18
|3.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.18
|4.
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0.09
|5.
|Лам Томас
|1
|0.09
|6.
|Накаяма Юта
|1
|0.09
|7.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.09
|8.
|Дрост Йеспер
|0
|0
|9.
|Паал Кеннет
|0
|0
|10.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|11.
|Тедич Слободан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|5
|0.45
|2.
|Броя Армандо
|5
|0.45
|3.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.36
|4.
|Дарфалу Усама
|4
|0.36
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.09
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.09
|7.
|Вруг Патрик
|1
|0.09
|8.
|Беро Матуш
|0
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|10.
|Даса Элазар
|0
|0
|11.
|Брюнс Томас
|0
|0
|12.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|4.
|Накаяма Юта
|3
|0
|5.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|6.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|7.
|Паал Кеннет
|1
|0
|8.
|Леманс Клинт
|1
|0
|9.
|Керстен Сэм
|1
|0
|10.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|3
|1
|2.
|Базур Рихедли
|1
|1
|3.
|Брюнс Томас
|2
|0
|4.
|Гайек Томаш
|2
|0
|5.
|Беро Матуш
|2
|0
|6.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|7.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|9.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|10.
|Туре Идрисса
|1
|0
|11.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|0
|0
|30% (3)
|30% (3)
|40% (4)
|0
|Витесс
|10% (2)
|10% (2)
|30% (6)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =9 -4Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле
Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс
Витесс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Роял
Витесс 0:1 Фасо-Йенненга РК Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Витесс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:1 Заявка
|11
|9
|0
|2
|42 - 6
|27
|2.
|Витесс
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 6
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 11
|22
|5.
|Твенте
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|21 - 13
|17
|8.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 19
|12
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 18
|12
|11.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|12.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|12 - 17
|10
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 33
|9
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|15 - 29
|6
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|12 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Витесс
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|Аякс
|0:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 5
|15
|4.
|Твенте
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Хераклес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Витесс
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Твенте
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|6.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|11.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|12.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Хераклес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
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