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  3. Голландия
ПЕК Зволле
2:1
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
0:1
7' Гол
Дарфалу Усама
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Туре Идрисса
64' Красная карточка
Туре Идрисса
1:1
65' Гол
Дрост Йеспер
74' Желтая карточка
Беро Матуш
2:1
76' Пенальти
Ван Дёйнен Майк
77' Желтая карточка
Дрост Йеспер
90' Желтая карточка
Рейндерс Элиано
90' Желтая карточка
Базур Рихедли
90'+8
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
4
Накаяма
Юта
15
Керстен
Сэм
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
23
Рейндерс
Элиано
9
Ван
Дёйнен
Майк
11
Дрост
Йеспер
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
27
Туре
Идрисса
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
20
Брюнс
Томас
32
Виттек
Максимилиан
11
Броя
Армандо
9
Дарфалу
Усама
ПЕК Зволле
4-3-3
Витесс
3-5-2

Ход матча

7'
0:1
Дарфалу Усама
(Таннан Уссама)
46'
 
Икома Луис
Брюнс Томас
62'
 
Туре Идрисса
64'
 
Туре Идрисса
65'
Дрост Йеспер
(Рейндерс Элиано)
1:1
70'
 
Тронстад Сондре
Дарфалу Усама
71'
 
Манхуф Миллион
Таннан Уссама
74'
 
Беро Матуш
76'
Ван Дёйнен Майк
2:1
77'
Ван Полен Брам
Штридер Рико
 
77'
Дрост Йеспер
 
83'
Клемент Пелле
Саймак Мустафа
 
90'
Рейндерс Элиано
 
90'
 
Базур Рихедли

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.18
2. Рейндерс Элиано 2 0.18
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.18
4. Ван Дёйнен Майк 2 (1) 0.18
5. Дрост Йеспер 1 0.09
6. Лам Томас 1 0.09
7. Накаяма Юта 1 0.09
8. Ферай Иммануэль 1 0.09
9. Паал Кеннет 0 0
10. Ван Вермескеркен Саи 0 0
11. Тедич Слободан 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 5 0.45
2. Броя Армандо 5 0.45
3. Таннан Уссама 4 (1) 0.36
4. Дарфалу Усама 4 0.36
5. Расмуссен Якоб 1 0.09
6. Базур Рихедли 1 0.09
7. Вруг Патрик 1 0.09
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Даса Элазар 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Хюйбертс Дин 4 0
3. Ван Полен Брам 3 0
4. Накаяма Юта 3 0
5. Саймак Мустафа 1 1
6. Ван Дёйнен Майк 2 0
7. Дрост Йеспер 1 0
8. Паал Кеннет 1 0
9. Леманс Клинт 1 0
10. Керстен Сэм 1 0
11. Рейндерс Элиано 1 0
12. Байселмани Дестан 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Базур Рихедли 2 1
3. Беро Матуш 3 0
4. Туре Идрисса 1 1
5. Брюнс Томас 2 0
6. Гайек Томаш 2 0
7. Бёйтинк Томас 2 0
8. Расмуссен Якоб 1 0
9. Виттек Максимилиан 1 0
10. Тронстад Сондре 1 0
11. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 25% (3) 25% (3) 41.67% (5) 8.33% (1)
 Витесс 14.29% (3) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле
Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс
Витесс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Роял
Витесс 0:1 Фасо-Йенненга РК Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Витесс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
ПЕК Зволле 4:3 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Витесс Эредивизие
ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 0 2 43 - 7 27
2. Витесс Заявка 11 8 1 2 21 - 8 25
3. ПСВ Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
4. Фейеноорд Заявка 10 6 4 0 23 - 11 22
5. Твенте Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 21 - 13 17
8. Гронинген Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
10. Ваалвейк Заявка 11 3 3 5 11 - 18 12
11. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 14 - 18 12
12. Утрехт Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
13. ВВВ-Венло Заявка 11 2 3 6 18 - 33 9
14. Хераклес Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
15. Виллем II Заявка 11 2 2 7 11 - 21 8
16. Фортуна Ситтард Заявка 11 1 3 7 15 - 29 6
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 12 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
3. Аякс Заявка 6 5 0 1 21 - 6 15
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Гронинген Заявка 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Фейеноорд Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
11. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
12. Хераклес Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
16. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
17. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
6. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
7. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
11. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
12. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.80 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.70 1.93
  18.03 5.40 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 8.70 1.05 2.80 1.40 2.80 1.40 1.38 2.90 1.74 2.08 1.53 2.50 1.72 2.05 1.15 5.00 1.09 6.50 1.03 10.00 1.02 8.50 0.00 17.50
10.25 1.01 9.40 1.03 3.70 1.26 3.00 1.39 2.05 1.85 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.75 1.11 5.30 1.02 9.40
2.62 1.52 2.18 1.74 1.73 2.18 1.49 2.73 1.36 3.28 1.60 2.43 1.34 3.37 1.38 3.17 1.59 2.41 1.35 3.28 1.17 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.03 1.79 1.35 3.05 1.14 5.20 1.02 11.00 1.02 11.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50
3.12 1.39 2.57 1.54 2.02 1.86 1.62 2.38 1.23 4.33 1.12 6.82 1.23 4.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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