ПЕК Зволле
2:1
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
Витесс
0:1
7' ГолДарфалу Усама
62' Undefined phrase: football_event_Туре Идрисса
64' Красная карточкаТуре Идрисса
1:1
65' ГолДрост Йеспер
74' Желтая карточкаБеро Матуш
2:1
76' ПенальтиВан Дёйнен Майк
77' Желтая карточкаДрост Йеспер
90' Желтая карточкаРейндерс Элиано
90' Желтая карточкаБазур Рихедли
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
11
Дрост
Йеспер
22
Пасвер
Ремко
27
Туре
Идрисса
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
11
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дрост ЙесперНападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
Ход матча
7'
0:1
62'
64'
65'
1:1
74'
76'
2:1
77'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.18
|2.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.18
|3.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.18
|4.
|Ван Дёйнен Майк
|2 (1)
|0.18
|5.
|Дрост Йеспер
|1
|0.09
|6.
|Лам Томас
|1
|0.09
|7.
|Накаяма Юта
|1
|0.09
|8.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.09
|9.
|Паал Кеннет
|0
|0
|10.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|11.
|Тедич Слободан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|5
|0.45
|2.
|Броя Армандо
|5
|0.45
|3.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.36
|4.
|Дарфалу Усама
|4
|0.36
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.09
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.09
|7.
|Вруг Патрик
|1
|0.09
|8.
|Беро Матуш
|0
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|10.
|Даса Элазар
|0
|0
|11.
|Брюнс Томас
|0
|0
|12.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|4.
|Накаяма Юта
|3
|0
|5.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|6.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|7.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|8.
|Паал Кеннет
|1
|0
|9.
|Леманс Клинт
|1
|0
|10.
|Керстен Сэм
|1
|0
|11.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|12.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|3
|1
|2.
|Базур Рихедли
|2
|1
|3.
|Беро Матуш
|3
|0
|4.
|Туре Идрисса
|1
|1
|5.
|Брюнс Томас
|2
|0
|6.
|Гайек Томаш
|2
|0
|7.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|8.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|10.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|11.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|0
|0
|25% (3)
|25% (3)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|Витесс
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =9 -4Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле
Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс
Витесс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Харденберг 0:3 Витесс Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Роял
Витесс 0:1 Фасо-Йенненга РК Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Витесс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|43 - 7
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 11
|22
|5.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|21 - 13
|17
|8.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 19
|12
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 18
|12
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 33
|9
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|15 - 29
|6
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|12 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Хераклес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|6.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|11.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Хераклес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
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