Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:2
Конец матча
Стадион: Earthquakes Stadium
Лос-Анджелес
21' Желтая карточкаРиос Андрес
0:1
23' ГолБлессинг Латиф
1:1
28' Гол в свои воротаАтуэста Эдуард
33' Желтая карточкаХинелья Франсиско
2:1
37' ГолВондоловски Крис
51' Желтая карточкаЮилл Джексон
61' Вторая желтая карточкаЮилл Джексон
66' Желтая карточкаJesus Murillo
3:1
72' ГолЭспиноса Кристиан
3:2
90' ГолРосси Диего
24
Лима
Ник
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
25
Риос
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
25 Риос АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
33 Марье ПольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
-
28 Tony Leone
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
21'
23'
0:1
28'
1:1
37'
51'
61'
66'
72'
3:1
90'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|7 (2)
|0.35
|2.
|Риос Андрес
|4 (1)
|0.2
|3.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.15
|4.
|Фьерро Карлос
|2
|0.1
|5.
|Салинас Ши
|2
|0.1
|6.
|Лима Ник
|2
|0.1
|7.
|Казаишвили Валерий
|2
|0.1
|8.
|Томпсон Томми
|1
|0.05
|9.
|Лопес Маркос IV
|1
|0.05
|10.
|Юилл Джексон
|1
|0.05
|11.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.05
|12.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.05
|13.
|Аланис Освальдо
|1
|0.05
|14.
|Марье Поль
|1
|0.05
|15.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|13 (1)
|0.68
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|8
|0.42
|3.
|Мусовски Дэниел
|5
|0.26
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.16
|5.
|Родригес Брайан II
|2
|0.11
|6.
|Хинелья Франсиско
|1
|0.05
|7.
|Блессинг Латиф
|1
|0.05
|8.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.05
|9.
|Атуэста Эдуард
|1 (1)
|0.05
|10.
|Вела Карлос
|1
|0.05
|11.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.05
|12.
|Якович Деян
|1
|0.05
|13.
|Сегура Эдди
|1
|0.05
|14.
|Christian Torres
|1
|0.05
|15.
|Найяр Энди
|0
|0
|16.
|Jesus Murillo
|0
|0
|17.
|Kwadwo Opoku
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юилл Джексон
|4
|1
|2.
|Юнгвирт Флориан
|5
|0
|3.
|Риос Андрес
|5
|0
|4.
|Жудсон
|4
|0
|5.
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|6.
|Фьерро Карлос
|2
|0
|7.
|Лима Ник
|2
|0
|8.
|Салинас Ши
|1
|0
|9.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|10.
|Хюсен Дэнни
|1
|0
|11.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|12.
|Томпсон Томми
|1
|0
|13.
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|14.
|Марье Поль
|1
|0
|15.
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|16.
|Бисон Таннер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|2.
|Харви Джордан
|3
|0
|3.
|Блессинг Латиф
|3
|0
|4.
|Сегура Эдди
|3
|0
|5.
|Хинелья Франсиско
|3
|0
|6.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|7.
|Якович Деян
|2
|0
|8.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|9.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|10.
|Эль-Мунир Мохаммед
|2
|0
|11.
|Найяр Энди
|1
|0
|12.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|13.
|Jesus Murillo
|1
|0
|14.
|Паласиос Диего
|1
|0
|15.
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
|16.
|Kwadwo Opoku
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3.45% (1)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|37.93% (11)
|Лос-Анджелес
|15% (6)
|15% (6)
|20% (8)
|12.5% (5)
|15% (6)
|22.5% (9)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Лос-Анджелес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» – «Лос-Анджелес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лос-Анджелес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Хосе Эрткуэйкс» – «Лос-Анджелес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|8.50
|1.05
|5.40
|1.10
|2.90
|1.38
|2.46
|1.45
|2.08
|1.75
|3.05
|1.35
|1.80
|2.01
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.18
|4.00
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.07
|8.60
|1.07
|7.50
|
|6.50
|1.07
|5.80
|1.11
|3.14
|1.34
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.96
|1.93
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.39
|2.90
|—
|—
|1.18
|4.33
|—
|—
|1.14
|4.85
|1.04
|7.90
|—
|—
|
|7.07
|1.11
|—
|—
|3.13
|1.39
|2.51
|1.57
|2.13
|1.77
|2.70
|1.48
|2.23
|1.68
|1.75
|2.14
|2.25
|1.69
|1.88
|2.00
|1.62
|2.37
|1.38
|3.17
|1.45
|2.84
|1.24
|4.25
|—
|—
|—
|—