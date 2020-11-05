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Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:2
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
21' Желтая карточка
Риос Андрес
0:1
23' Гол
Блессинг Латиф
1:1
28' Гол в свои ворота
Атуэста Эдуард
33' Желтая карточка
Хинелья Франсиско
2:1
37' Гол
Вондоловски Крис
51' Желтая карточка
Юилл Джексон
61' Вторая желтая карточка
Юилл Джексон
66' Желтая карточка
Jesus Murillo
3:1
72' Гол
Эспиноса Кристиан
3:2
90' Гол
Росси Диего
90'
18
Марцинковски
Джеймс
24
Лима
Ник
23
Юнгвирт
Флориан
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
10
Эспиноса
Кристиан
14
Юилл
Джексон
25
Риос
Андрес
21
Фьерро
Карлос
8
Вондоловски
Крис
1
Фермеер
Кеннет
27
Блэкмон
Тристан
94
Jesus
Murillo
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
20
Атуэста
Эдуард
8
Хинелья
Франсиско
7
Блессинг
Латиф
9
Росси
Диего
17
Родригес
Брайан
II
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 7 (2) 0.35
2. Риос Андрес 4 (1) 0.2
3. Эспиноса Кристиан 3 0.15
4. Фьерро Карлос 2 0.1
5. Салинас Ши 2 0.1
6. Лима Ник 2 0.1
7. Казаишвили Валерий 2 0.1
8. Томпсон Томми 1 0.05
9. Лопес Маркос IV 1 0.05
10. Юилл Джексон 1 0.05
11. Кауэлл Кейд 1 0.05
12. Хюсен Дэнни 1 0.05
13. Аланис Освальдо 1 0.05
14. Марье Поль 1 0.05
15. Эрикссон Магнус 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 13 (1) 0.68
2. Райт-Филлипс Брэдли 8 0.42
3. Мусовски Дэниел 5 0.26
4. Кайе Марк-Энтони 3 0.16
5. Родригес Брайан II 2 0.11
6. Хинелья Франсиско 1 0.05
7. Блессинг Латиф 1 0.05
8. Сифуэнтес Хосе 1 0.05
9. Атуэста Эдуард 1 (1) 0.05
10. Вела Карлос 1 0.05
11. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.05
12. Якович Деян 1 0.05
13. Сегура Эдди 1 0.05
14. Christian Torres 1 0.05
15. Найяр Энди 0 0
16. Jesus Murillo 0 0
17. Kwadwo Opoku 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юилл Джексон 4 1
2. Юнгвирт Флориан 5 0
3. Риос Андрес 5 0
4. Жудсон 4 0
5. Эспиноса Кристиан 3 0
6. Фьерро Карлос 2 0
7. Лима Ник 2 0
8. Салинас Ши 1 0
9. Эрикссон Магнус 1 0
10. Хюсен Дэнни 1 0
11. Аланис Освальдо 1 0
12. Томпсон Томми 1 0
13. Лопес Маркос IV 1 0
14. Марье Поль 1 0
15. Марцинковски Джеймс 1 0
16. Бисон Таннер 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Сифуэнтес Хосе 4 0
2. Харви Джордан 3 0
3. Блессинг Латиф 3 0
4. Сегура Эдди 3 0
5. Хинелья Франсиско 3 0
6. Кайе Марк-Энтони 1 1
7. Якович Деян 2 0
8. Атуэста Эдуард 2 0
9. Блэкмон Тристан 2 0
10. Эль-Мунир Мохаммед 2 0
11. Найяр Энди 1 0
12. Сисниего Пабло 1 0
13. Jesus Murillo 1 0
14. Паласиос Диего 1 0
15. Дуэньяс Эрик 1 0
16. Kwadwo Opoku 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3.45% (1) 6.9% (2) 17.24% (5) 17.24% (5) 17.24% (5) 37.93% (11)
 Лос-Анджелес 15% (6) 15% (6) 20% (8) 12.5% (5) 15% (6) 22.5% (9)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Лос-Анджелес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Вондоловски Крис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Хинелья Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Атуэста Эдуард уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Блессинг Латиф бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Риос Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 2.75 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 4.20 2.01
  1.74 3.56 5.40

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» – «Лос-Анджелес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лос-Анджелес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Хосе Эрткуэйкс» – «Лос-Анджелес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 5.40 1.10 2.90 1.38 2.46 1.45 2.08 1.75 3.05 1.35 1.80 2.01 1.50 2.48 1.25 3.75 1.18 4.00 1.08 7.00 1.07 8.60 1.07 7.50
6.50 1.07 5.80 1.11 3.14 1.34 2.56 1.51 1.96 1.93 1.57 2.40 1.39 2.90 1.18 4.33 1.14 4.85 1.04 7.90
7.07 1.11 3.13 1.39 2.51 1.57 2.13 1.77 2.70 1.48 2.23 1.68 1.75 2.14 2.25 1.69 1.88 2.00 1.62 2.37 1.38 3.17 1.45 2.84 1.24 4.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
3.30 1.30 2.95 1.37 1.82 2.42 1.33 3.15 1.12 5.55
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.04 1.42 2.13 1.77 1.78 2.14 1.55 2.57 1.33 3.55 1.62 2.38 1.37 3.23 1.12 6.70
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.41 1.51 1.74 1.90 1.48 2.55
5.00 1.17 2.38 1.58 1.78 2.04 1.45 2.75 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.18 1.64
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