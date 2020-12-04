Ним
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Дес Костьерес
Марсель
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Назих АмджадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Мажуга МаркоНападающий
-
32 Нассим ШадлиНападающий
-
25 Ру НоланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.25
|2.
|Коне Мусса II
|2
|0.17
|3.
|Рипар Рено
|2 (1)
|0.17
|4.
|Мелинг Биргер
|1
|0.08
|5.
|Филиппото Ромен
|1
|0.08
|6.
|Денкей Кевин
|1
|0.08
|7.
|Кубас Андрес
|1
|0.08
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|4
|0.4
|2.
|Сансон Морган
|2
|0.2
|3.
|Пайе Димитри
|2
|0.2
|4.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.2
|5.
|Бенедетто Дарио
|1 (1)
|0.1
|6.
|Жермен Валер
|1
|0.1
|7.
|Амави Жордан
|1
|0.1
|8.
|Балерди Леонардо
|1
|0.1
|9.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|10.
|Ронжье Валентин
|0
|0
|11.
|Радоньич Неманья
|0
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|3
|1
|2.
|Денкей Кевин
|3
|0
|3.
|Ландре Лоик
|1
|1
|4.
|Рипар Рено
|2
|0
|5.
|Бриансон Антони
|2
|0
|6.
|Фомба Ламин
|2
|0
|7.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|8.
|Ру Нолан
|1
|0
|9.
|Рейне Батист
|1
|0
|10.
|Кубас Андрес
|1
|0
|11.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|12.
|Мигель Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|4
|0
|2.
|Пайе Димитри
|2
|1
|3.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|4.
|Амави Жордан
|2
|1
|5.
|Сакаи Хироки
|3
|0
|6.
|Стротман Кевин
|2
|0
|7.
|Сансон Морган
|2
|0
|8.
|Ронжье Валентин
|2
|0
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|10.
|Камара Бубакар
|2
|0
|11.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|12.
|Манданда Стив
|1
|0
|13.
|Товен Флорьян
|1
|0
|14.
|Гуйе Пап
|1
|0
|15.
|Лопес Максим
|1
|0
|16.
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|17.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|18.
|Балерди Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Марсель
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +4 =3 -13Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель
Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель
Последние игры между собой
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 8
|25
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|4.
|Лилль
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 8
|23
|5.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 22
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 18
|18
|10.
|Брест
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|21 - 23
|18
|11.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|12.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 22
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Брест
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ним 0:0 Марсель
Исход игры
Ним
2.6% (4)
Ничья
7.7% (12)
Марсель
89.7% (139)
Тотал 2.5
Больше
54.97% (83)
Меньше
45.03% (68)
Обе команды забьют
Да
62.25% (94)
Нет
37.75% (57)
Популярный счёт
1:2 Марсель
43.9% (68)
0:1 Марсель
23.9% (37)
0:2 Марсель
11.6% (18)
1:1 Ничья
7.7% (12)
1:3 Марсель
5.8% (9)
2:1 Ним
1.9% (3)
2:4 Марсель
1.3% (2)
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