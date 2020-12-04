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Ним
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Марсель
0' 3'
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
5
Ландре
Лоик
26
Мигель
Флориан
15
Пакье
Гаэтан
10
Ферхат
Зинедин
18
Кубас
Андрес
11
Ахлинви
Маттео
17
Дулевич
Харис
20
Рипар
Рено
7
Элиассон
Никлас
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
17
Кюизанс
Микаэль
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
8
Сансон
Морган
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Ним
4-3-3
Марсель
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.25
2. Коне Мусса II 2 0.17
3. Рипар Рено 2 (1) 0.17
4. Мелинг Биргер 1 0.08
5. Филиппото Ромен 1 0.08
6. Денкей Кевин 1 0.08
7. Кубас Андрес 1 0.08
8. Мартинеc Пабло 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 4 0.4
2. Сансон Морган 2 0.2
3. Пайе Димитри 2 0.2
4. Чалета-Цар Дуе 2 0.2
5. Бенедетто Дарио 1 (1) 0.1
6. Жермен Валер 1 0.1
7. Амави Жордан 1 0.1
8. Балерди Леонардо 1 0.1
9. Сакаи Хироки 0 0
10. Ронжье Валентин 0 0
11. Радоньич Неманья 0 0
12. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 3 1
2. Денкей Кевин 3 0
3. Ландре Лоик 1 1
4. Рипар Рено 2 0
5. Бриансон Антони 2 0
6. Фомба Ламин 2 0
7. Бенрау Яссин 2 0
8. Ру Нолан 1 0
9. Рейне Батист 1 0
10. Кубас Андрес 1 0
11. Мартинеc Пабло 1 0
12. Мигель Флориан 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 4 0
2. Пайе Димитри 2 1
3. Бенедетто Дарио 2 1
4. Амави Жордан 2 1
5. Сакаи Хироки 3 0
6. Стротман Кевин 2 0
7. Сансон Морган 2 0
8. Ронжье Валентин 2 0
9. Чалета-Цар Дуе 2 0
10. Камара Бубакар 2 0
11. Нагатомо Юто 1 0
12. Манданда Стив 1 0
13. Товен Флорьян 1 0
14. Гуйе Пап 1 0
15. Лопес Максим 1 0
16. Хауи Саиф-Эдин 1 0
17. Радоньич Неманья 1 0
18. Балерди Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Марсель 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц
Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель
Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Ним 0:1 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ним Лига 1 Марсель 2:1 Ним Лига 1
Ним 3:1 Марсель Лига 1 Ним 0:1 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:2 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:2 Марсель Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
4. Лилль Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
5. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
6. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
7. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ланс Заявка 11 5 3 3 17 - 18 18
10. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
11. Ницца Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 12 - 20 11
16. Ним Заявка 12 3 2 7 11 - 22 11
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 12 1 4 7 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Ним 2.6% (4)
X 7.8% (12)
Марсель 89.6% (138)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ним
Ничья
Марсель
5.40
3.93
1.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.20 3.85 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.85 1.69
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.88 1.71
  5.32 3.93 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 8.20 1.06 3.50 1.30 2.70 1.47 2.20 1.72 1.90 1.96 1.50 2.70 1.33 3.25 1.14 5.60 1.11 6.10 1.02 11.50 1.01 12.50 0.00 18.50
11.25 1.04 9.50 1.06 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.97 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.85 1.11 6.70 1.03 13.00
3.52 1.33 3.00 1.44 2.72 1.51 2.20 1.74 1.92 1.98 1.70 2.26 1.49 2.78 1.33 3.52 1.11 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.92 1.87 1.42 2.85 1.12 6.20
3.04 1.38 1.99 1.82 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
2.94 1.45 2.41 1.62 1.88 2.03 1.55 2.59 1.40 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.80 1.41 1.72 2.06 1.30 3.30
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.93
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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Прогнозы на матч Ним 0:0 Марсель

Исход игры
Ним
2.6% (4)
Ничья
7.7% (12)
Марсель
89.7% (139)
Тотал 2.5
Больше
54.97% (83)
Меньше
45.03% (68)
Обе команды забьют
Да
62.25% (94)
Нет
37.75% (57)
Популярный счёт
1:2 Марсель
43.9% (68)
0:1 Марсель
23.9% (37)
0:2 Марсель
11.6% (18)
1:1 Ничья
7.7% (12)
1:3 Марсель
5.8% (9)
2:1 Ним
1.9% (3)
2:4 Марсель
1.3% (2)
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