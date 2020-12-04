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  2. Матчи
  3. Франция
Ним
0:2
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
1' Желтая карточка
Амави Жордан
22' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
40' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
45' Желтая карточка
Ландре Лоик
45' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
0:1
57' Гол
Бенедетто Дарио
74' Желтая карточка
Кубас Андрес
78' Вторая желтая карточка
Кубас Андрес
0:2
84' Гол
Жермен Валер
90'+5
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
5
Ландре
Лоик
26
Мигель
Флориан
15
Пакье
Гаэтан
10
Ферхат
Зинедин
18
Кубас
Андрес
11
Ахлинви
Маттео
17
Дулевич
Харис
20
Рипар
Рено
7
Элиассон
Никлас
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
17
Кюизанс
Микаэль
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
8
Сансон
Морган
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Ним
4-3-3
Марсель
4-3-3

Ход матча

1'
 
Амави Жордан
22'
 
Кюизанс Микаэль
40'
 
Чалета-Цар Дуе
45'
Ландре Лоик
 
45'
 
Альваро Гонсалес II
57'
0:1
Бенедетто Дарио
(Альваро Гонсалес II)
61'
Фомба Ламин
Ахлинви Маттео
 
61'
Коне Мусса II
Дулевич Харис
 
69'
 
Гуйе Пап
Кюизанс Микаэль
71'
 
Товен Флорьян
Пайе Димитри
71'
 
Жермен Валер
Бенедетто Дарио
74'
Кубас Андрес
 
78'
Кубас Андрес
 
84'
0:2
Жермен Валер
(Сансон Морган)
87'
 
Стротман Кевин
Камара Бубакар
87'
 
Энрике Луис III
Ронжье Валентин
90'
Алакуш Софьян
Пакье Гаэтан
 
90'
Ру Нолан
Элиассон Никлас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.23
2. Коне Мусса II 2 0.15
3. Рипар Рено 2 (1) 0.15
4. Мелинг Биргер 1 0.08
5. Филиппото Ромен 1 0.08
6. Денкей Кевин 1 0.08
7. Кубас Андрес 1 0.08
8. Мартинеc Пабло 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 4 0.36
2. Сансон Морган 2 0.18
3. Пайе Димитри 2 0.18
4. Бенедетто Дарио 2 (1) 0.18
5. Жермен Валер 2 0.18
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.18
7. Амави Жордан 1 0.09
8. Балерди Леонардо 1 0.09
9. Сакаи Хироки 0 0
10. Альваро Гонсалес II 0 0
11. Ронжье Валентин 0 0
12. Радоньич Неманья 0 0
13. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 3 1
2. Ландре Лоик 2 1
3. Кубас Андрес 2 1
4. Денкей Кевин 3 0
5. Рипар Рено 2 0
6. Бриансон Антони 2 0
7. Фомба Ламин 2 0
8. Бенрау Яссин 2 0
9. Ру Нолан 1 0
10. Рейне Батист 1 0
11. Мартинеc Пабло 1 0
12. Мигель Флориан 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Амави Жордан 3 1
3. Пайе Димитри 2 1
4. Бенедетто Дарио 2 1
5. Сакаи Хироки 3 0
6. Чалета-Цар Дуе 3 0
7. Стротман Кевин 2 0
8. Сансон Морган 2 0
9. Ронжье Валентин 2 0
10. Камара Бубакар 2 0
11. Нагатомо Юто 1 0
12. Манданда Стив 1 0
13. Товен Флорьян 1 0
14. Гуйе Пап 1 0
15. Лопес Максим 1 0
16. Хауи Саиф-Эдин 1 0
17. Радоньич Неманья 1 0
18. Кюизанс Микаэль 1 0
19. Балерди Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Марсель 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 25% (4)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц
Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель
Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Ним 0:1 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Ним Лига 1 Марсель 2:1 Ним Лига 1
Ним 3:1 Марсель Лига 1 Ним 0:1 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:2 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:2 Марсель Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
3. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
4. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
5. Лилль Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
6. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
7. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ланс Заявка 11 5 3 3 17 - 18 18
10. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
11. Ницца Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 12 - 20 11
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 12 1 4 7 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Ним 2.6% (4)
X 7.7% (12)
Марсель 89.7% (139)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.00 2.55 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 21.00 6.20 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.88 1.71
  36.00 7.22 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.70 1.27 2.55 1.50 2.70 1.45 1.80 2.00 2.20 1.72 1.37 3.05 1.10 6.80 1.07 8.40 1.14 5.60 1.11 6.10 1.02 11.50 1.01 12.50 0.00 18.50
11.25 1.04 9.50 1.06 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.97 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.85 1.11 6.70 1.03 13.00
3.81 1.28 3.23 1.37 2.63 1.52 2.00 1.88 2.41 1.61 2.01 1.87 1.59 2.45 1.40 3.07 1.30 3.68 1.68 2.28 1.47 2.79 1.16 5.52 1.11 7.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 1.04 10.00 1.19 4.60 1.12 6.20
3.04 1.38 1.99 1.82 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
1.20 4.88 1.52 2.62 1.21 4.60 1.16 5.71 1.37 3.21 1.24 4.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.50 1.41 1.62 2.27 1.30 3.30
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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Прогнозы на матч Ним 0:2 Марсель

Исход игры
Ним
2.6% (4)
Ничья
7.7% (12)
Марсель
89.7% (139)
Тотал 2.5
Больше
54.97% (83)
Меньше
45.03% (68)
Обе команды забьют
Да
62.25% (94)
Нет
37.75% (57)
Популярный счёт
1:2 Марсель
43.9% (68)
0:1 Марсель
23.9% (37)
0:2 Марсель
11.6% (18)
1:1 Ничья
7.7% (12)
1:3 Марсель
5.8% (9)
2:1 Ним
1.9% (3)
2:4 Марсель
1.3% (2)
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