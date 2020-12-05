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  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Ланс
0'
20' Желтая карточка
Гради Жонатан
25'
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
4
Ньямси
Жерзино
31
Трюффер
Адриен
15
Н'Зонзи
Стивен
22
Дель
Кастильо
Ромен
14
Буриго
Бенжамен
12
Силики
Джеймс
20
Тэт
Флавьен
23
Эну
Адриен
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
29
Мюинга
Арно
7
Сотока
Флорьян
Ренн
4-1-4-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

20'
 
Гради Жонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.23
2. Да Сильва Дамьен 3 0.23
3. Эну Адриен 3 0.23
4. Агер Наиф 3 0.23
5. Буриго Бенжамен 1 0.08
6. Рафинья Диас 1 0.08
7. Трюффер Адриен 1 0.08
8. Терье Мартен 1 0.08
9. Камавинга Эдуардо 1 0.08
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.08
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 5 (4) 0.42
2. Ганаго Игнатиус 4 0.33
3. Сотока Флорьян 3 0.25
4. Мюинга Арно 2 0.17
5. Банса Саймон 1 0.08
6. Медина Факундо 1 0.08
7. Маурисио Тони 0 0
8. Жан Корентин 0 0
9. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 4 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Терье Мартен 1 1
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0
13. Трюффер Адриен 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 4 1
2. Медина Факундо 5 0
3. Баде Луак 3 1
4. Каюзак Янник 3 0
5. Дукуре Шейк 3 0
6. Какута Гаэль 2 0
7. Сотока Флорьян 2 0
8. Мишлен Клеман 0 1
9. Перес Мануэль 1 0
10. Жан Корентин 1 0
11. Фортес Стивен 1 0
12. Маурисио Тони 1 0
13. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5)
 Ланс 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо
ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн
Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс
Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Ланс: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Ланс 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:1 Ренн Кубок Ренн 2:0 Ланс Лига 1
Ланс 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
3. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
4. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
5. Лилль Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
6. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
7. Ренн 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 16 20
8. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
9. Ланс 0:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
10. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
11. Ницца Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 12 - 20 11
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 12 1 4 7 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Ренн 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
15. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Ренн 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Ланс 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
10. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
11. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 25'
    Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Ланс: 36%.
  • 25'
    Ренн контролирует мяч.
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • 22'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 21'
    Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Ланс: 33%.
  • Желтая карточка
    20'
    Судья подбегает и показывает Гради Жонатан из команды Ланс отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гради Жонатан из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Тэт Флавьен заработал фол
  • 19'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 18'
    Эну Адриен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 17'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Сотока Флорьян нарушает правила. Траоре Амари пострадал
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Ланс: 36%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Сотока Флорьян заработал фол
  • 15'
    Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 15'
    Лоик Баде ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    15'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Лека Жан-Луи пострадал.
  • 14'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 14'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
  • 13'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 13'
    Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 87%, Ланс: 13%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн играет слишком грубо. Сотока Флорьян оказался на газоне.
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Тэт Флавьен задерживает мяч рукой
  • 6'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 80%, Ланс: 20%.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 5'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    3'
    Эну Адриен возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Эну Адриен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Эну Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Лоик Баде из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Эну Адриен заработал фол
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Ренн 73% (111)
X 21.1% (32)
Ланс 5.9% (9)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Ланс
2.18
3.54
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.40 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.20 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.48 3.54
  2.11 3.54 3.62

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.09 8.50 1.05 2.65 1.47 2.80 1.44 2.04 1.83 1.57 2.40 1.74 2.17 1.53 2.95 1.19 4.60 1.15 5.40 1.05 9.50 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
11.00 1.04 9.40 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.95 1.95 1.51 2.60 1.35 3.26 1.15 5.60 1.12 6.45 1.03 12.50
3.83 1.29 2.97 1.44 2.91 1.45 2.28 1.68 1.97 1.93 1.74 2.19 1.52 2.67 1.35 3.43 1.11 7.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.10 1.72 1.80 2.01 1.19 4.60 1.12 6.20 1.02 13.00
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.97 1.42 2.44 1.59 1.91 1.97 1.56 2.52 1.40 3.07 1.26 4.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.25
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Где смотреть матч Ренн 0:0 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 0:0 Ланс

Исход игры
Ренн
73% (111)
Ничья
21.1% (32)
Ланс
5.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.95% (64)
Меньше
57.05% (85)
Обе команды забьют
Да
63.09% (94)
Нет
36.91% (55)
Популярный счёт
2:1 Ренн
34.9% (53)
1:0 Ренн
28.9% (44)
1:1 Ничья
20.4% (31)
2:0 Ренн
5.3% (8)
1:2 Ланс
4.6% (7)
3:2 Ренн
1.3% (2)
0:1 Ланс
1.3% (2)
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