Ренн
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Роазон Парк
Ланс
20' Желтая карточкаГради Жонатан
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
23
Эну
Адриен
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
10
Какута
Гаэль
29
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.23
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.23
|3.
|Эну Адриен
|3
|0.23
|4.
|Агер Наиф
|3
|0.23
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.08
|6.
|Рафинья Диас
|1
|0.08
|7.
|Трюффер Адриен
|1
|0.08
|8.
|Терье Мартен
|1
|0.08
|9.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.08
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.08
|11.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|12.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|13.
|Траоре Амари
|0
|0
|14.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|5 (4)
|0.42
|2.
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.33
|3.
|Сотока Флорьян
|3
|0.25
|4.
|Мюинга Арно
|2
|0.17
|5.
|Банса Саймон
|1
|0.08
|6.
|Медина Факундо
|1
|0.08
|7.
|Маурисио Тони
|0
|0
|8.
|Жан Корентин
|0
|0
|9.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|4
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|4.
|Терье Мартен
|1
|1
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|8.
|Боэ Саша
|0
|1
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Агер Наиф
|1
|0
|12.
|Мауасса Фет
|1
|0
|13.
|Трюффер Адриен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|4
|1
|2.
|Медина Факундо
|5
|0
|3.
|Баде Луак
|3
|1
|4.
|Каюзак Янник
|3
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|3
|0
|6.
|Какута Гаэль
|2
|0
|7.
|Сотока Флорьян
|2
|0
|8.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|9.
|Перес Мануэль
|1
|0
|10.
|Жан Корентин
|1
|0
|11.
|Фортес Стивен
|1
|0
|12.
|Маурисио Тони
|1
|0
|13.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|Ланс
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо
Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Ланс: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 8
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|4.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|5.
|Лилль
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 8
|23
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|8.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 22
|19
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|10.
|Брест
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|21 - 23
|18
|11.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|12.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 22
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Ренн
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Ланс
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Брест
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Ланс
Исход игры
Ренн
73% (111)
Ничья
21.1% (32)
Ланс
5.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.95% (64)
Меньше
57.05% (85)
Обе команды забьют
Да
63.09% (94)
Нет
36.91% (55)
Популярный счёт
2:1 Ренн
34.9% (53)
1:0 Ренн
28.9% (44)
1:1 Ничья
20.4% (31)
2:0 Ренн
5.3% (8)
1:2 Ланс
4.6% (7)
3:2 Ренн
1.3% (2)
0:1 Ланс
1.3% (2)
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