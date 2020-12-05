  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
0:2
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
20' Желтая карточка
Гради Жонатан
0:1
28' Гол
Мюинга Арно
42' Желтая карточка
Баде Луак
42' Желтая карточка
Каюзак Янник
0:2
78' Гол
Ганаго Игнатиус
87' Желтая карточка
Н'Зонзи Стивен
90'+3
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
4
Ньямси
Жерзино
31
Трюффер
Адриен
15
Н'Зонзи
Стивен
22
Дель
Кастильо
Ромен
14
Буриго
Бенжамен
12
Силики
Джеймс
20
Тэт
Флавьен
23
Эну
Адриен
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
29
Мюинга
Арно
7
Сотока
Флорьян
Ренн
4-1-4-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

20'
 
Гради Жонатан
28'
0:1
Мюинга Арно
(Какута Гаэль)
42'
 
Баде Луак
42'
 
Каюзак Янник
46'
Ньянг М'Байе
Эну Адриен
 
46'
Мауасса Фет
Трюффер Адриен
 
46'
Камавинга Эдуардо
Ньямси Жерзино
 
46'
Докю Жереми
Дель Кастильо Ромен
 
70'
Гбоо Янн
Силики Джеймс
 
71'
 
Маурисио Тони
Какута Гаэль
72'
 
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
78'
0:2
Ганаго Игнатиус
(Фофана Секо)
78'
 
Мишлен Клеман
Клаусс Джонатан
87'
Н'Зонзи Стивен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.23
2. Да Сильва Дамьен 3 0.23
3. Эну Адриен 3 0.23
4. Агер Наиф 3 0.23
5. Буриго Бенжамен 1 0.08
6. Рафинья Диас 1 0.08
7. Трюффер Адриен 1 0.08
8. Терье Мартен 1 0.08
9. Камавинга Эдуардо 1 0.08
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.08
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 5 (4) 0.42
2. Ганаго Игнатиус 5 0.42
3. Сотока Флорьян 3 0.25
4. Мюинга Арно 3 0.25
5. Банса Саймон 1 0.08
6. Медина Факундо 1 0.08
7. Маурисио Тони 0 0
8. Жан Корентин 0 0
9. Фофана Секо 0 0
10. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 5 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Терье Мартен 1 1
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0
13. Трюффер Адриен 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 5 1
2. Баде Луак 4 1
3. Медина Факундо 5 0
4. Каюзак Янник 4 0
5. Дукуре Шейк 3 0
6. Какута Гаэль 2 0
7. Сотока Флорьян 2 0
8. Мишлен Клеман 0 1
9. Перес Мануэль 1 0
10. Жан Корентин 1 0
11. Фортес Стивен 1 0
12. Маурисио Тони 1 0
13. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5)
 Ланс 11.11% (2) 22.22% (4) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо
ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн
Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс
Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Ланс: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Ланс 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:1 Ренн Кубок Ренн 2:0 Ланс Лига 1
Ланс 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
3. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
4. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
5. Лилль Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
6. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
7. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
8. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
11. Ницца Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 12 - 20 11
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 12 1 4 7 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
11. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Ланс контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Ланс: 32%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Эну Адриен из команды Ренн играет слишком грубо. Лоик Баде оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
  • 44'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Силла Иссиага из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Фофана Секо заработал фол
  • Желтая карточка
    42'
    Рефери не любит споров - именно за это Каюзак Янник сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    42'
    Лоик Баде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья свистит. Лоик Баде атаковал сзади соперника. Это Эну Адриен заработал своей команде штрафной
  • 41'
    Ренн контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Ланс: 34%.
  • 40'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 39'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 37'
    Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    37'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 36'
    Силла Иссиага из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    36'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 35'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Ланс: 35%.
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 33'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 32'
    Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Айдара Массадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Тэт Флавьен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 31'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Ланс: 37%.
  • 30'
    Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 28'
    Какута Гаэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Мюинга Арно изменил счет на табло!
  • 28'
    Какута Гаэль из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Силла Иссиага из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Буриго Бенжамен пострадал.
  • 25'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Ланс: 36%.
  • 25'
    Ренн контролирует мяч.
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • 22'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 21'
    Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Ланс: 33%.
  • Желтая карточка
    20'
    Судья подбегает и показывает Гради Жонатан из команды Ланс отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гради Жонатан из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Тэт Флавьен заработал фол
  • 19'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 18'
    Эну Адриен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 17'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Сотока Флорьян нарушает правила. Траоре Амари пострадал
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Ланс: 36%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Сотока Флорьян заработал фол
  • 15'
    Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 15'
    Лоик Баде ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    15'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Лека Жан-Луи пострадал.
  • 14'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 14'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
  • 13'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 13'
    Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 87%, Ланс: 13%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн играет слишком грубо. Сотока Флорьян оказался на газоне.
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Тэт Флавьен задерживает мяч рукой
  • 6'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 80%, Ланс: 20%.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 5'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    3'
    Эну Адриен возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Эну Адриен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Эну Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Лоик Баде из команды Ланс толкнул локтем оппонента. Это Эну Адриен заработал фол
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Ренн 73% (111)
X 21.1% (32)
Ланс 5.9% (9)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 3.35 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 71.00 16.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.48 3.54
  11.29 3.61 1.48

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.09 8.50 1.05 2.85 1.42 2.80 1.44 2.04 1.83 1.38 3.00 1.74 2.17 1.53 2.95 1.09 7.20 1.15 5.40 1.04 10.00 1.03 10.50 1.02 15.00 0.00 18.00
11.00 1.04 9.40 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.95 1.95 1.51 2.60 1.35 3.26 1.15 5.60 1.12 6.45 1.03 12.50
7.06 1.11 2.61 1.53 2.12 1.77 1.62 2.39 1.39 3.12 1.45 2.85 1.25 4.08 1.38 3.19 1.24 4.22 1.11 7.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.10 1.72 1.80 2.01 1.40 4.60 1.12 6.20 1.03 12.00
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
1.86 2.02 1.54 2.58 1.22 4.50 1.16 5.60 1.23 4.37 1.12 6.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.25
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Где смотреть матч Ренн 0:2 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 0:2 Ланс

Исход игры
Ренн
73% (111)
Ничья
21.1% (32)
Ланс
5.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.95% (64)
Меньше
57.05% (85)
Обе команды забьют
Да
63.09% (94)
Нет
36.91% (55)
Популярный счёт
2:1 Ренн
34.9% (53)
1:0 Ренн
28.9% (44)
1:1 Ничья
20.4% (31)
2:0 Ренн
5.3% (8)
1:2 Ланс
4.6% (7)
3:2 Ренн
1.3% (2)
0:1 Ланс
1.3% (2)
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