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Монпелье
 
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Стадион:
ПСЖ
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
19
Мавидиди
Стефи
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
11
Саванье
Тежи
24
Юн
Ил-Лок
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
32
Пембеле
Тимоте
22
Диалло
Абду
20
Кюрзава
Левен
25
Баккер
Митчел
12
Рафинья
Алькантара
27
Гуэйе
Идрисса
21
Эррера
Андер
11
Ди
Мария
Анхель
18
Кин
Мойзе
Монпелье
4-1-4-1
ПСЖ
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 6 0.5
2. Лаборд Гаэтан 3 0.25
3. Саванье Тежи 3 (2) 0.25
4. Конгре Даниэль 2 0.17
5. Молле Флоран 2 0.17
6. Мавидиди Стефи 2 0.17
7. Суке Арно 1 0.08
8. Шкулетич Петар 1 0.08
9. Мендеш Педру II 1 0.08
10. Ристич Михайло 0 0
11. Самбья Саломон 0 0
12. Ойонго Амбруаз 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 9 (3) 0.75
2. Кин Мойзе 4 0.33
3. Ди Мария Анхель 3 0.25
4. Неймар 3 (1) 0.25
5. Сарабия Пабло 2 0.17
6. Дракслер Юлиан 2 0.17
7. Флоренци Алессандро 2 0.17
8. Икарди Мауро 2 0.17
9. Эррера Андер 1 0.08
10. Гуэйе Идрисса 1 0.08
11. Маркиньос Маркос 1 0.08
12. Баккер Митчел 0 0
13. Дагба Колин 0 0
14. Рафинья Алькантара 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 3 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 3 0
4. Конгре Даниэль 2 0
5. Ферри Жордан 2 0
6. Делор Анди 2 0
7. Ле Таллек Дамьен 0 1
8. Молле Флоран 0 1
9. Юн Ил-Лок 1 0
10. Мендеш Педру II 1 0
11. Ойонго Амбруаз 1 0
12. Лаборд Гаэтан 1 0
13. Ристич Михайло 1 0
14. Мавидиди Стефи 1 0
15. Долли Киган 1 0
16. Коцца Николя 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Неймар 1 1
3. Кюрзава Левен 1 1
4. Паредес Леандро 1 1
5. Дракслер Юлиан 2 0
6. Бернат Хуан 2 0
7. Кимпембе Преснел 2 0
8. Дагба Колин 2 0
9. Сарабия Пабло 1 0
10. Ди Мария Анхель 1 0
11. Гуэйе Идрисса 1 0
12. Верратти Марко 1 0
13. Рафинья Алькантара 1 0
14. Флоренци Алессандро 1 0
15. Эррера Андер 1 0
16. Маркиньос Маркос 1 0
17. Данилу Перейра 1 0
18. Баккер Митчел 1 0
19. Пембеле Тимоте 1 0
20. Руис-Атиль Кайс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 28.57% (6) 14.29% (3) 19.05% (4)
 ПСЖ 13.33% (4) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ
ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
ПСЖ 5:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 Монпелье 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1
ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
3. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
4. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
5. Лилль Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
6. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
7. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
8. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
11. Ницца Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 12 - 20 11
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 12 1 4 7 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
11. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Монпелье 3.4% (5)
    X 5.4% (8)
    ПСЖ 91.2% (135)
    Все прогнозы
    1.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    ПСЖ
    5.20
    4.33
    1.76
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.20 4.25 1.62
    Бонус: 5 000 ₽ 4.90 4.10 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.33 1.68
      4.79 4.05 1.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    18.00 0.00 13.00 1.01 5.10 1.14 3.95 1.21 2.60 1.50 2.18 1.73 2.03 1.84 1.82 2.06 1.66 2.30 1.35 3.20 1.27 3.80 1.11 6.00 1.09 6.60 1.02 11.50 1.01 12.00
    17.00 1.01 15.25 1.02 5.45 1.16 4.40 1.22 2.65 1.54 2.04 1.80 1.65 2.27 1.36 3.20 1.27 3.84 1.12 6.60
    5.10 1.20 2.50 1.59 2.22 1.73 1.94 1.96 1.72 2.23 1.58 2.52 1.49 2.78 1.22 4.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.61 1.62 2.30 1.25 4.40
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
    3.09 1.42 2.44 1.61 1.85 2.06 1.59 2.49 1.41 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.04 1.76 1.49 2.30 1.30 3.05
    5.40 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.48 1.33 3.32

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.41
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.47
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    Прогнозы на матч Монпелье - ПСЖ

    Исход игры
    Монпелье
    3.3% (5)
    Ничья
    5.3% (8)
    ПСЖ
    91.3% (137)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.99% (122)
    Меньше
    17.01% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    85.03% (125)
    Нет
    14.97% (22)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    57.3% (86)
    1:3 ПСЖ
    14.7% (22)
    0:2 ПСЖ
    8% (12)
    0:1 ПСЖ
    5.3% (8)
    1:1 Ничья
    3.3% (5)
    1:4 ПСЖ
    2% (3)
    2:1 Монпелье
    2% (3)
    0:3 ПСЖ
    1.3% (2)
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