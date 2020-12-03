Монпелье
Позже
Стадион: Стад де ля Моссон
ПСЖ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|6
|0.5
|2.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.25
|3.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.25
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.17
|5.
|Молле Флоран
|2
|0.17
|6.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.17
|7.
|Суке Арно
|1
|0.08
|8.
|Шкулетич Петар
|1
|0.08
|9.
|Мендеш Педру II
|1
|0.08
|10.
|Ристич Михайло
|0
|0
|11.
|Самбья Саломон
|0
|0
|12.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|9 (3)
|0.75
|2.
|Кин Мойзе
|4
|0.33
|3.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.25
|4.
|Неймар
|3 (1)
|0.25
|5.
|Сарабия Пабло
|2
|0.17
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.17
|7.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.17
|8.
|Икарди Мауро
|2
|0.17
|9.
|Эррера Андер
|1
|0.08
|10.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.08
|11.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.08
|12.
|Баккер Митчел
|0
|0
|13.
|Дагба Колин
|0
|0
|14.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|3
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|5.
|Ферри Жордан
|2
|0
|6.
|Делор Анди
|2
|0
|7.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|8.
|Молле Флоран
|0
|1
|9.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|10.
|Мендеш Педру II
|1
|0
|11.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|12.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|13.
|Ристич Михайло
|1
|0
|14.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|15.
|Долли Киган
|1
|0
|16.
|Коцца Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диалло Абду
|1
|2
|2.
|Неймар
|1
|1
|3.
|Кюрзава Левен
|1
|1
|4.
|Паредес Леандро
|1
|1
|5.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|6.
|Бернат Хуан
|2
|0
|7.
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|8.
|Дагба Колин
|2
|0
|9.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|10.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|11.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|12.
|Верратти Марко
|1
|0
|13.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|14.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|15.
|Эррера Андер
|1
|0
|16.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|17.
|Данилу Перейра
|1
|0
|18.
|Баккер Митчел
|1
|0
|19.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|20.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|ПСЖ
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 8
|25
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|4.
|Лилль
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 8
|23
|5.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 22
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 18
|18
|10.
|Брест
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|21 - 23
|18
|11.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|12.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 22
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Брест
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монпелье - ПСЖ
Исход игры
Монпелье
6.1% (4)
Ничья
6.1% (4)
ПСЖ
87.9% (58)
Тотал 2.5
Больше
82.81% (53)
Меньше
17.19% (11)
Обе команды забьют
Да
84.38% (54)
Нет
15.63% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
53% (35)
1:3 ПСЖ
13.6% (9)
0:2 ПСЖ
9.1% (6)
2:1 Монпелье
4.5% (3)
0:1 ПСЖ
4.5% (3)
1:1 Ничья
3% (2)
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