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Монпелье
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 6 0.5
2. Лаборд Гаэтан 3 0.25
3. Саванье Тежи 3 (2) 0.25
4. Конгре Даниэль 2 0.17
5. Молле Флоран 2 0.17
6. Мавидиди Стефи 2 0.17
7. Суке Арно 1 0.08
8. Шкулетич Петар 1 0.08
9. Мендеш Педру II 1 0.08
10. Ристич Михайло 0 0
11. Самбья Саломон 0 0
12. Ойонго Амбруаз 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 9 (3) 0.75
2. Кин Мойзе 4 0.33
3. Ди Мария Анхель 3 0.25
4. Неймар 3 (1) 0.25
5. Сарабия Пабло 2 0.17
6. Дракслер Юлиан 2 0.17
7. Флоренци Алессандро 2 0.17
8. Икарди Мауро 2 0.17
9. Эррера Андер 1 0.08
10. Гуэйе Идрисса 1 0.08
11. Маркиньос Маркос 1 0.08
12. Баккер Митчел 0 0
13. Дагба Колин 0 0
14. Рафинья Алькантара 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 3 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 3 0
4. Конгре Даниэль 2 0
5. Ферри Жордан 2 0
6. Делор Анди 2 0
7. Ле Таллек Дамьен 0 1
8. Молле Флоран 0 1
9. Юн Ил-Лок 1 0
10. Мендеш Педру II 1 0
11. Ойонго Амбруаз 1 0
12. Лаборд Гаэтан 1 0
13. Ристич Михайло 1 0
14. Мавидиди Стефи 1 0
15. Долли Киган 1 0
16. Коцца Николя 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Неймар 1 1
3. Кюрзава Левен 1 1
4. Паредес Леандро 1 1
5. Дракслер Юлиан 2 0
6. Бернат Хуан 2 0
7. Кимпембе Преснел 2 0
8. Дагба Колин 2 0
9. Сарабия Пабло 1 0
10. Ди Мария Анхель 1 0
11. Гуэйе Идрисса 1 0
12. Верратти Марко 1 0
13. Рафинья Алькантара 1 0
14. Флоренци Алессандро 1 0
15. Эррера Андер 1 0
16. Маркиньос Маркос 1 0
17. Данилу Перейра 1 0
18. Баккер Митчел 1 0
19. Пембеле Тимоте 1 0
20. Руис-Атиль Кайс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 28.57% (6) 14.29% (3) 19.05% (4)
 ПСЖ 13.33% (4) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ
ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
ПСЖ 5:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 Монпелье 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1
ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
4. Лилль Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
5. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
6. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
7. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ланс Заявка 11 5 3 3 17 - 18 18
10. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
11. Ницца Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 12 - 20 11
16. Ним Заявка 12 3 2 7 11 - 22 11
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 12 1 4 7 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 1 час 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Монпелье 6.1% (4)
    X 6.1% (4)
    ПСЖ 87.9% (58)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    ПСЖ
    7.10
    4.92
    1.48
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.00 4.90 1.42
    Бонус: 5 000 ₽ 7.10 4.80 1.48
    Бонус: 5 000 ₽ 6.55 4.85 1.47
      6.74 4.92 1.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.00 0.00 12.50 1.01 4.80 1.16 4.00 1.27 2.48 1.55 2.17 1.77 1.94 1.92 1.73 2.18 1.59 2.44 1.30 3.45 1.23 4.20 1.08 6.70 1.08 7.30 1.01 12.50
    15.75 1.02 14.50 1.02 5.05 1.18 4.05 1.25 2.49 1.60 1.92 1.90 1.58 2.41 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.30
    5.33 1.18 2.54 1.57 2.25 1.71 1.98 1.93 1.74 2.20 1.59 2.48 1.23 4.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.58 1.58 2.37 1.23 4.30
    3.76 1.27 2.53 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
    3.13 1.41 2.48 1.60 1.88 2.03 1.61 2.45 1.42 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
    5.10 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
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    Прогнозы на матч Монпелье - ПСЖ

    Исход игры
    Монпелье
    6.1% (4)
    Ничья
    6.1% (4)
    ПСЖ
    87.9% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.81% (53)
    Меньше
    17.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    84.38% (54)
    Нет
    15.63% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    53% (35)
    1:3 ПСЖ
    13.6% (9)
    0:2 ПСЖ
    9.1% (6)
    2:1 Монпелье
    4.5% (3)
    0:1 ПСЖ
    4.5% (3)
    1:1 Ничья
    3% (2)
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