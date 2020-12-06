Морозов вновь перестарался в борьбе за мяч на левом фланге на половине поля "Ростова", вновь Григорий не справился с Глебовым.

Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади, Байрамян сбросил мяч немного назад на Полоза, Дмитрий в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

С левого фланга теперь уже последовала безадресная передача на левый угол штрафной площади "Ростова", Бабурин вновь забрал мяч при игре на выходе.

Норманн с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, совсем немного не хватило Хаджикадуничу, чтобы завершить момент ударом головой по воротам.

Байрамян попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Табидзе Хорен потерял мяч.

13' Морозов прошёл вперёд по левому флангу, затем Григорий выполнил передачу на ход Мрзляку к лицевой линии, Филип в свою очередь выполнил прострел во вратарскую, Бабурин в прыжке смахнул мяч в центр штрафной площади, где уже Ерёменко не дал Кротову пробить по воротам.

12' Норманн из центра поля выполнил передачу на ход Тугареву по левому флангу, Роман обработал мяч, раскачал Данченко и выполнил передачу в центр штрафной площади, Полоз обработал мяч, немного сместился в лево и ушёл от Никитина, а затем Дмитрий пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

11' Камилов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Уфы", правила были нарушены против Глебова.

10' После заброса к линии штрафной площади "Уфы" Данченко решил сбросить мяч в руки Беленову, при этом Олег сыграл головой не очень удачно и едва мяч не перехватил Полоз, но Беленов всё же вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

9' Поярков попытался пройти вперёд по левому флангу, но пройти опытного Данченко Николай не смог.

8' Из центра поля последовала безадресная передача на правый угол штрафной площади "Ростова", Бабурин немного размялся при игре на выходе.

7' Тугарев с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Беленов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

6' Поярков со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Байрамян в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам, затем уже после отскока за мяч в центре штрафной площади не смог зацепиться и Норманн.

5' Морозов на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Тугарева. Игроки "Ростова" заработали неплохой стандарт.

4' Полоз выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Тугареву, Роман успешно зацепился за мяч, а затем сильно пробил в ближний угол ворот, Беленов отбил мяч к линии вратарской, Табидзе успел его догнать, чтобы избежать углового.

3' Морозов в центре поля нарушил правила против Тугарева. Игроки "Ростова" быстро разыграли стандарт.

2' Из центра поля сразу же последовал заброс на ход Байрамяну по левому флангу, Хорен забрался в офсайд.