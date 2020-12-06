  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Ростов
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Уфа
0' 19'
1
Бабурин
Егор
4
Терентьев
Денис
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
71
Поярков
Николай
17
Норманн
Матиас
23
Тугарев
Роман
7
Ерёменко
Роман
15
Глебов
Данил
19
Байрамян
Хорен
99
Полоз
Дмитрий
31
Беленов
Александр
15
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
55
Табидзе
Джемал
94
Данченко
Олег
57
Кротов
Вячеслав
29
Камилов
Владислав
24
Мрзляк
Филип
2
Морозов
Григорий
18
Комнен
Андрич
75
Жамалетдинов
Тимур
Ростов
4-1-4-1
Уфа
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.29
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.24
3. Байрамян Хорен 3 0.18
4. Мамаев Павел 2 0.12
5. Ионов Алексей 1 0.06
6. Глебов Данил 1 0.06
7. Ерёменко Роман 1 0.06
8. Норманн Матиас 1 0.06
9. Чернов Евгений 1 0.06
10. Терентьев Денис 0 0
11. Осипенко Максим 0 0
12. Хаджикадунич Деннис 0 0
13. Алмквист Понтус 0 0
14. Гапечкин Александр 0 0
15. Сохиев Артур 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.18
2. Комнен Андрич 2 (1) 0.12
3. Бизяк Ловро 1 (1) 0.06
4. Йокич Боян 1 0.06
5. Аликин Павел 1 0.06
6. Кротов Вячеслав 1 0.06
7. Мрзляк Филип 1 0.06
8. Алиев Азер 1 0.06
9. Камилов Владислав 1 0.06
10. Голубев Артём 1 0.06
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 5 1
2. Хаджикадунич Деннис 4 1
3. Ерёменко Роман 2 1
4. Чернов Евгений 3 0
5. Хасимото Кэнто 3 0
6. Глебов Данил 1 1
7. Ионов Алексей 2 0
8. Козлов Алексей 2 0
9. Терентьев Денис 2 0
10. Байрамян Хорен 2 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
12. Попов Ивелин 1 0
13. Полоз Дмитрий 1 0
14. Обухов Владимир 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Алеесами Хайтам 1 0
18. Поярков Николай 1 0
19. Долгов Александр 1 0
20. Жигович Армин 1 0
21. Тошевски Давид 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 4 0
2. Голубев Артём 4 0
3. Табидзе Джемал 4 0
4. Сухов Александр 3 0
5. Алиев Азер 3 0
6. Безденежных Игорь 3 0
7. Карп Кэтэлин 3 0
8. Жамалетдинов Тимур 3 0
9. Аликин Павел 2 0
10. Данченко Олег 2 0
11. Неделчару Ионуц 2 0
12. Тилль Оливье 2 0
13. Плиев Константин 2 0
14. Кротов Вячеслав 0 1
15. Сысуев Дмитрий 1 0
16. Никитин Алексей 1 0
17. Мрзляк Филип 1 0
18. Морозов Григорий 1 0
19. Бизяк Ловро 1 0
20. Комнен Андрич 1 0
21. Агаларов Гамид 1 0
22. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 5.26% (1) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5) 26.32% (5)
 Уфа 15.38% (2) 0 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов
Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов
Уфа Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал
Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Уфа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Уфа 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Ростов Премьер-лига Уфа 1:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 0:0 Уфа Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
4. Ростов 0:0 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
6. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
7. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
15. Уфа 0:0 Заявка 17 2 5 10 13 - 29 11
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
2. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Ростов 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 5 14
8. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа 0:0 Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов 0:0 Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
13. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
14. Уфа 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 18 5
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 18'
    Байрамян попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Табидзе Хорен потерял мяч. 
  • 17'
    Норманн с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, совсем немного не хватило Хаджикадуничу, чтобы завершить момент ударом головой по воротам. 
  • 16'
    С левого фланга теперь уже последовала безадресная передача на левый угол штрафной площади "Ростова", Бабурин вновь забрал мяч при игре на выходе. 
  • 15'
    Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади, Байрамян сбросил мяч немного назад на Полоза, Дмитрий в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Морозов вновь перестарался в борьбе за мяч на левом фланге на половине поля "Ростова", вновь Григорий не справился с Глебовым. 
  • Опасный момент
    13'
    Морозов прошёл вперёд по левому флангу, затем Григорий выполнил передачу на ход Мрзляку к лицевой линии, Филип в свою очередь выполнил прострел во вратарскую, Бабурин в прыжке смахнул мяч в центр штрафной площади, где уже Ерёменко не дал Кротову пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    12'
    Норманн из центра поля выполнил передачу на ход Тугареву по левому флангу, Роман обработал мяч, раскачал Данченко и выполнил передачу в центр штрафной площади, Полоз обработал мяч, немного сместился в лево и ушёл от Никитина, а затем Дмитрий пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Камилов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Уфы", правила были нарушены против Глебова. 
  • Опасный момент
    10'
    После заброса к линии штрафной площади "Уфы" Данченко решил сбросить мяч в руки Беленову, при этом Олег сыграл головой не очень удачно и едва мяч не перехватил Полоз, но Беленов всё же вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
  • 9'
    Поярков попытался пройти вперёд по левому флангу, но пройти опытного Данченко Николай не смог. 
  • 8'
    Из центра поля последовала безадресная передача на правый угол штрафной площади "Ростова", Бабурин немного размялся при игре на выходе. 
  • 7'
    Тугарев с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Беленов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 6'
    Поярков со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Байрамян в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам, затем уже после отскока за мяч в центре штрафной площади не смог зацепиться и Норманн. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Морозов на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Тугарева. Игроки "Ростова" заработали неплохой стандарт. 
  • Опасный момент
    4'
    Полоз выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Тугареву, Роман успешно зацепился за мяч, а затем сильно пробил в ближний угол ворот, Беленов отбил мяч к линии вратарской, Табидзе успел его догнать, чтобы избежать углового. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Морозов в центре поля нарушил правила против Тугарева. Игроки "Ростова" быстро разыграли стандарт. 
  • Офсайд
    2'
    Из центра поля сразу же последовал заброс на ход Байрамяну по левому флангу, Хорен забрался в офсайд. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между командами с разных полюсов турнирной таблицы. "Уфа" в этом матче будет действовать без Рашида Рахимова, что конечно же добавляет проблем одному из аутсайдеров этого сезона. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rostov Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.03 3.15 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.00 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.24 3.98
  2.05 3.09 4.49

Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.55 1.14 4.05 1.23 2.15 1.70 2.14 1.76 1.58 2.35 1.69 2.25 1.35 3.15 1.13 5.80 1.10 6.80 1.03 10.00 1.02 9.80 0.00 25.00
6.80 1.11 5.25 1.17 2.49 1.60 1.82 2.01 1.48 2.69 1.22 4.40 1.15 5.60 1.04 11.50 1.03 12.25 1.00 20.00
6.50 1.13 2.47 1.57 2.15 1.74 1.83 2.05 1.61 2.40 1.48 2.75 1.47 2.81 1.16 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30 1.05 9.50
2.36 1.59 1.53 2.50 1.28 3.68 1.05 9.50 1.04 11.00
2.42 1.60 1.98 1.88 1.53 2.60 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.92 1.85 1.40 2.85 1.12 5.80
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ростов 0:0 Уфа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Ростов 0:0 Уфа

Исход игры
Ростов
94.9% (148)
Ничья
1.9% (3)
Уфа
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
31.58% (48)
Нет
68.42% (104)
Популярный счёт
1:0 Ростов
33.3% (52)
2:0 Ростов
30.1% (47)
2:1 Ростов
21.2% (33)
3:1 Ростов
6.4% (10)
1:2 Уфа
1.3% (2)
3:0 Ростов
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
0:1 Уфа
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный