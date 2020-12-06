Ростов
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Ростов Арена
Уфа
15
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
83 Сохиев АртурНападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Алиев АзерПолузащитник
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.29
|2.
|Полоз Дмитрий
|4 (2)
|0.24
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.18
|4.
|Мамаев Павел
|2
|0.12
|5.
|Ионов Алексей
|1
|0.06
|6.
|Глебов Данил
|1
|0.06
|7.
|Ерёменко Роман
|1
|0.06
|8.
|Норманн Матиас
|1
|0.06
|9.
|Чернов Евгений
|1
|0.06
|10.
|Терентьев Денис
|0
|0
|11.
|Осипенко Максим
|0
|0
|12.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|13.
|Алмквист Понтус
|0
|0
|14.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|15.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.18
|2.
|Комнен Андрич
|2 (1)
|0.12
|3.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.06
|4.
|Йокич Боян
|1
|0.06
|5.
|Аликин Павел
|1
|0.06
|6.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.06
|7.
|Мрзляк Филип
|1
|0.06
|8.
|Алиев Азер
|1
|0.06
|9.
|Камилов Владислав
|1
|0.06
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.06
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Морозов Григорий
|0
|0
|15.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|5
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|4
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|2
|1
|4.
|Чернов Евгений
|3
|0
|5.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|6.
|Глебов Данил
|1
|1
|7.
|Ионов Алексей
|2
|0
|8.
|Козлов Алексей
|2
|0
|9.
|Терентьев Денис
|2
|0
|10.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|12.
|Попов Ивелин
|1
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|14.
|Обухов Владимир
|1
|0
|15.
|Осипенко Максим
|1
|0
|16.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|17.
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|18.
|Поярков Николай
|1
|0
|19.
|Долгов Александр
|1
|0
|20.
|Жигович Армин
|1
|0
|21.
|Тошевски Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|4
|0
|2.
|Голубев Артём
|4
|0
|3.
|Табидзе Джемал
|4
|0
|4.
|Сухов Александр
|3
|0
|5.
|Алиев Азер
|3
|0
|6.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|7.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|8.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|9.
|Аликин Павел
|2
|0
|10.
|Данченко Олег
|2
|0
|11.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|12.
|Тилль Оливье
|2
|0
|13.
|Плиев Константин
|2
|0
|14.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|15.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|16.
|Никитин Алексей
|1
|0
|17.
|Мрзляк Филип
|1
|0
|18.
|Морозов Григорий
|1
|0
|19.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|20.
|Комнен Андрич
|1
|0
|21.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|22.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|Уфа
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов
Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов
Уфа Последние 20 матчей: +4 =5 -11Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал
Последние игры между собой
Ростов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Уфа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|37 - 13
|35
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 17
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 12
|32
|4.
|Ростов
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 22
|24
|9.
|Краснодар
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 19
|24
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 25
|24
|11.
|Урал
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|13 - 20
|19
|12.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 27
|12
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 29
|11
|16.
|Ротор
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|7 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 8
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|7.
|Ростов
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|9.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 18
|5
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов 0:0 Уфа
Исход игры
Ростов
94.9% (148)
Ничья
1.9% (3)
Уфа
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
31.58% (48)
Нет
68.42% (104)
Популярный счёт
1:0 Ростов
33.3% (52)
2:0 Ростов
30.1% (47)
2:1 Ростов
21.2% (33)
3:1 Ростов
6.4% (10)
1:2 Уфа
1.3% (2)
3:0 Ростов
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
0:1 Уфа
1.3% (2)
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