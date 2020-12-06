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  3. Греция
ОФИ
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
0:1
3' Гол
Anthony Fatjon
17' Желтая карточка
Яннулис Костас
20' Желтая карточка
Juan Neira1
21' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
28'
32
Domitris
Sotiriou
2
Abdul
Rahman
Oues
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
16
Балояннис
Константинос
4
Vajeba
Sakor
8
Juan
Neira1
28
Frixos
Grivas
22
Сардинеро
Адриан
7
Стургеон
Фабиу
13
Верхульст
Давино
6
Dimos
Baxevanidis
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
2
Бручич
Карло
3
Хухумис
Диамантис
23
Sotiris
Tsiloulis
14
Сливка
Выкинтас
64
Anthony
Fatjon
10
Томас
Бединелли
9
Иоаннидис
Николаос
ОФИ
4-3-3
Аполлон Смирнис
5-4-1

Ход матча

3'
0:1
Anthony Fatjon
(Sotiris Tsiloulis)
17'
Яннулис Костас
 
20'
Juan Neira1
 
21'
 
Хухумис Диамантис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.36
2. Стургеон Фабиу 4 0.36
3. Juan Neira1 3 (2) 0.27
4. Де Гузман Джонатан 1 0.09
5. Miguel Mellado 1 0.09
6. Яннулис Костас 0 0
7. Наби Адил 0 0
8. Ваш Рикарду 0 0
9. Коровесис Никос 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anthony Fatjon 3 (1) 0.3
2. Sotiris Tsiloulis 2 0.2
3. Иоаннидис Николаос 2 0.2
4. Томас Бединелли 1 0.1
5. Dias VII 1 0.1
6. Savvas Tsambouris 0 0
7. Хухумис Диамантис 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Селимович Вахид 4 1
2. Vajeba Sakor 3 0
3. Коровесис Никос 3 0
4. Miguel Mellado 3 0
5. Juan Neira1 3 0
6. Вурос Праксителис 2 0
7. Стаикос Пасхалис 2 0
8. Диамантис Апостолос 2 0
9. Frixos Grivas 2 0
10. Сардинеро Адриан 1 0
11. Маринакис Никос 1 0
12. Domitris Sotiriou 1 0
13. Joao Figueiredo 1 0
14. Abdul Rahman Oues 1 0
15. Odysseas Lymperakis 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Anthony Fatjon 4 0
2. Savvas Tsambouris 3 0
3. Томас Бединелли 3 0
4. Christos Lisgaras 3 0
5. Бручич Карло 3 0
6. Dias VII 3 0
7. Marc Fernandez 2 0
8. Dimos Baxevanidis 2 0
9. Сливка Выкинтас 2 0
10. Vasilios Vitlis 2 0
11. Верхульст Давино 1 0
12. Китоко Ричи 1 0
13. Хухумис Диамантис 1 0
14. Sotiris Tsiloulis 1 0
15. Иоаннидис Николаос 1 0
16. Israel Coll 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Аполлон Смирнис 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +3 =4 -13
ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ
Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига ОФИ 2:1 Аполлон Смирнис Кубок ОФИ 1:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ Кубок ОФИ 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 ОФИ Суперлига Аполлон Смирнис 2:0 ОФИ Кубок Греции ОФИ 1:0 Аполлон Смирнис Кубок Греции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 8 1 0 21 - 3 25
2. Арис Салоники 10 7 2 1 16 - 7 23
3. ПАОК 9 6 3 0 16 - 5 21
4. АЕК 8 6 1 1 15 - 5 19
5. Атромитос 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Волос 10 3 4 3 13 - 16 13
7. Астерас 9 3 3 3 9 - 10 12
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ОФИ 0:1 11 3 3 5 14 - 17 12
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Аполлон Смирнис 1:0 10 2 3 5 9 - 14 9
12. Лариса 9 1 3 5 6 - 15 6
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 16 - 1 18
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Атромитос 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Астерас 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
8. ОФИ 0:1 6 1 3 2 7 - 9 6
9. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
10. Аполлон Смирнис 1:0 4 1 1 2 6 - 8 4
11. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Лариса 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 2 13
2. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Волос 5 2 2 1 9 - 9 8
5. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
6. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 0:1 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Аполлон Смирнис 1:0 6 1 2 3 3 - 6 5
12. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Аполлон Смирнис
4.76
3.52
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.45 3.80
  4.76 3.52 1.75

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.04 1.37 2.66 1.47 5.12 1.16 3.03 1.38 2.34 1.60 2.04 1.79 1.74 2.11 1.54 2.47 1.42 2.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25
2.64 1.47 2.17 1.68 1.68 2.17 1.43 2.77 1.79 2.02 1.48 2.59 1.18 4.54 1.13 5.59
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