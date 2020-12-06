  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
ОФИ
0:2
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
0:1
3' Гол
Anthony Fatjon
17' Желтая карточка
Яннулис Костас
20' Желтая карточка
Juan Neira1
21' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
49' Желтая карточка
Anthony Fatjon
66' Желтая карточка
Томас Бединелли
0:2
70' Гол
Дауда Абиола
86' Желтая карточка
Savvas Tsambouris
90'+6
32
Domitris
Sotiriou
2
Abdul
Rahman
Oues
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
16
Балояннис
Константинос
4
Vajeba
Sakor
8
Juan
Neira1
28
Frixos
Grivas
22
Сардинеро
Адриан
7
Стургеон
Фабиу
13
Верхульст
Давино
6
Dimos
Baxevanidis
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
2
Бручич
Карло
3
Хухумис
Диамантис
23
Sotiris
Tsiloulis
14
Сливка
Выкинтас
64
Anthony
Fatjon
10
Томас
Бединелли
9
Иоаннидис
Николаос
ОФИ
4-3-3
Аполлон Смирнис
5-4-1

Ход матча

3'
0:1
Anthony Fatjon
(Sotiris Tsiloulis)
17'
Яннулис Костас
 
20'
Juan Neira1
 
21'
 
Хухумис Диамантис
46'
 
Savvas Tsambouris
Хухумис Диамантис
49'
 
Anthony Fatjon
55'
 
Дауда Абиола
Иоаннидис Николаос
58'
Стаикос Пасхалис
Vajeba Sakor
 
58'
Янну Апостолос
Frixos Grivas
 
66'
 
Томас Бединелли
67'
 
Israel Coll
Томас Бединелли
70'
0:2
Дауда Абиола
(Israel Coll)
74'
Вурос Праксителис
Балояннис Константинос
 
75'
 
Мунье Антони
Dimos Baxevanidis
75'
 
Варкас Яннис
Sotiris Tsiloulis
82'
Odysseas Lymperakis
Коровесис Никос
 
86'
 
Savvas Tsambouris

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 25
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.36
2. Стургеон Фабиу 4 0.36
3. Juan Neira1 3 (2) 0.27
4. Де Гузман Джонатан 1 0.09
5. Miguel Mellado 1 0.09
6. Яннулис Костас 0 0
7. Наби Адил 0 0
8. Ваш Рикарду 0 0
9. Коровесис Никос 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anthony Fatjon 3 (1) 0.3
2. Sotiris Tsiloulis 2 0.2
3. Иоаннидис Николаос 2 0.2
4. Томас Бединелли 1 0.1
5. Дауда Абиола 1 0.1
6. Dias VII 1 0.1
7. Savvas Tsambouris 0 0
8. Хухумис Диамантис 0 0
9. Israel Coll 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Селимович Вахид 4 1
2. Juan Neira1 4 0
3. Vajeba Sakor 3 0
4. Коровесис Никос 3 0
5. Miguel Mellado 3 0
6. Вурос Праксителис 2 0
7. Стаикос Пасхалис 2 0
8. Диамантис Апостолос 2 0
9. Frixos Grivas 2 0
10. Яннулис Костас 1 0
11. Сардинеро Адриан 1 0
12. Маринакис Никос 1 0
13. Domitris Sotiriou 1 0
14. Joao Figueiredo 1 0
15. Abdul Rahman Oues 1 0
16. Odysseas Lymperakis 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Anthony Fatjon 5 0
2. Savvas Tsambouris 4 0
3. Томас Бединелли 4 0
4. Christos Lisgaras 3 0
5. Бручич Карло 3 0
6. Dias VII 3 0
7. Marc Fernandez 2 0
8. Dimos Baxevanidis 2 0
9. Хухумис Диамантис 2 0
10. Сливка Выкинтас 2 0
11. Vasilios Vitlis 2 0
12. Верхульст Давино 1 0
13. Китоко Ричи 1 0
14. Sotiris Tsiloulis 1 0
15. Иоаннидис Николаос 1 0
16. Israel Coll 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Аполлон Смирнис 20% (2) 0 10% (1) 30% (3) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +3 =4 -13
ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ
Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига ОФИ 2:1 Аполлон Смирнис Кубок ОФИ 1:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ Кубок ОФИ 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 ОФИ Суперлига Аполлон Смирнис 2:0 ОФИ Кубок Греции ОФИ 1:0 Аполлон Смирнис Кубок Греции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 8 1 0 21 - 3 25
2. Арис Салоники 10 7 2 1 16 - 7 23
3. ПАОК 0:0 10 6 4 0 16 - 5 22
4. АЕК 8 6 1 1 15 - 5 19
5. Атромитос 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Астерас 0:0 10 3 4 3 9 - 10 13
7. Волос 10 3 4 3 13 - 16 13
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ПАС Янина 1:0 11 3 3 5 12 - 13 12
10. ОФИ 11 3 3 5 14 - 18 12
11. Аполлон Смирнис 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Лариса 9 1 3 5 6 - 15 6
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 0:1 9 0 2 7 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
3. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Атромитос 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Астерас 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
8. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
9. ПАС Янина 1:0 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 6 - 8 4
12. Лариса 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Ламия 0:1 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 2 13
2. ПАОК 0:0 5 3 2 0 9 - 3 11
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Волос 5 2 2 1 9 - 9 8
5. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
6. ПАС Янина 1:0 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Астерас 0:0 6 1 3 2 6 - 8 6
10. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
11. Аполлон Смирнис 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
14. Ламия 0:1 3 0 0 3 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Хухумис Диамантис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Хуан Анхел Неира получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Яннулис Костас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Fatjon Andoni бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 3.65 1.37
  10.49 3.43 1.46

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.68 1.46 2.19 1.68 1.67 2.19 1.41 2.85 1.64 2.27 1.38 2.95 1.24 3.95 1.30 3.48 1.42 2.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25
2.64 1.47 2.17 1.68 1.68 2.17 1.43 2.77 1.20 4.34 1.48 2.59 1.18 4.54 1.13 5.59
Где смотреть матч ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный