ОФИ
0:2
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Аполлон Смирнис
0:1
3' ГолAnthony Fatjon
17' Желтая карточкаЯннулис Костас
20' Желтая карточкаJuan Neira1
21' Желтая карточкаХухумис Диамантис
49' Желтая карточкаAnthony Fatjon
66' Желтая карточкаТомас Бединелли
0:2
70' ГолДауда Абиола
86' Желтая карточкаSavvas Tsambouris
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
11 Варкас ЯннисНападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
3'
17'
20'
49'
66'
70'
0:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 25
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.36
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.36
|3.
|Juan Neira1
|3 (2)
|0.27
|4.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.09
|5.
|Miguel Mellado
|1
|0.09
|6.
|Яннулис Костас
|0
|0
|7.
|Наби Адил
|0
|0
|8.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|9.
|Коровесис Никос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anthony Fatjon
|3 (1)
|0.3
|2.
|Sotiris Tsiloulis
|2
|0.2
|3.
|Иоаннидис Николаос
|2
|0.2
|4.
|Томас Бединелли
|1
|0.1
|5.
|Дауда Абиола
|1
|0.1
|6.
|Dias VII
|1
|0.1
|7.
|Savvas Tsambouris
|0
|0
|8.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|9.
|Israel Coll
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селимович Вахид
|4
|1
|2.
|Juan Neira1
|4
|0
|3.
|Vajeba Sakor
|3
|0
|4.
|Коровесис Никос
|3
|0
|5.
|Miguel Mellado
|3
|0
|6.
|Вурос Праксителис
|2
|0
|7.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|8.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|9.
|Frixos Grivas
|2
|0
|10.
|Яннулис Костас
|1
|0
|11.
|Сардинеро Адриан
|1
|0
|12.
|Маринакис Никос
|1
|0
|13.
|Domitris Sotiriou
|1
|0
|14.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|15.
|Abdul Rahman Oues
|1
|0
|16.
|Odysseas Lymperakis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Anthony Fatjon
|5
|0
|2.
|Savvas Tsambouris
|4
|0
|3.
|Томас Бединелли
|4
|0
|4.
|Christos Lisgaras
|3
|0
|5.
|Бручич Карло
|3
|0
|6.
|Dias VII
|3
|0
|7.
|Marc Fernandez
|2
|0
|8.
|Dimos Baxevanidis
|2
|0
|9.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|10.
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|11.
|Vasilios Vitlis
|2
|0
|12.
|Верхульст Давино
|1
|0
|13.
|Китоко Ричи
|1
|0
|14.
|Sotiris Tsiloulis
|1
|0
|15.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|16.
|Israel Coll
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Аполлон Смирнис
|20% (2)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =4 -13ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|Арис Салоники
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|3.
|ПАОК
|0:0
|10
|6
|4
|0
|16 - 5
|22
|4.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|5.
|Атромитос
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Астерас
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Волос
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|8.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|ПАС Янина
|1:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|10.
|ОФИ
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Лариса
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|АЕК
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Астерас
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|ПАС Янина
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|12.
|Лариса
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Ламия
|0:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|ПАОК
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Волос
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|ПАС Янина
|1:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Астерас
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|10.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Ламия
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|16.00
|3.65
|1.37
|
|10.49
|3.43
|1.46
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