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Динамо Москва
 
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Стадион:
Арсенал Тула
Динамо Москва
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 3 0.19
2. Фомин Даниил 2 (1) 0.13
3. Комличенко Николай 2 (1) 0.13
4. Моро Никола 2 (1) 0.13
5. Шиманьски Себастиан 1 0.06
6. Грулёв Вячеслав 1 0.06
7. Евгеньев Роман 1 0.06
8. Рауш Константин 1 0.06
9. Игбун Сильвестр 1 0.06
10. Ордец Иван 1 0.06
11. Шунич Тони 1 0.06
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.06
13. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.06
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Варела Гильермо 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лесовой Даниил 6 (1) 0.38
2. Кангва Эванс 3 0.19
3. Ткачёв Сергей 2 0.13
4. Панченко Кирилл 2 0.13
5. Кадири Мохаммед 2 0.13
6. Ковалёв Юрий 1 0.06
7. Кангва Кингс 1 0.06
8. Луценко Евгений 1 0.06
9. Хлусевич Даниил 1 0.06
10. Джорджевич Лука 1 0.06
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 6 2
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Грулёв Вячеслав 5 0
4. Шиманьски Себастиан 5 0
5. Комличенко Николай 3 1
6. Каборе Шарль 4 0
7. Ордец Иван 4 0
8. Плиев Заурбек 3 0
9. Нжи Клинтон Муа 3 0
10. Фомин Даниил 3 0
11. Скопинцев Дмитрий 1 1
12. Нойштедтер Роман 2 0
13. Филипп Максимилиан 2 0
14. Моро Никола 2 0
15. Слепов Сергей 2 0
16. Шунин Антон 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Кингс 4 1
3. Кангва Эванс 4 1
4. Лесовой Даниил 3 1
5. Чаушич Горан 4 0
6. Хлусевич Даниил 4 0
7. Беляев Максим 3 0
8. Панченко Кирилл 3 0
9. Костадинов Георги 3 0
10. Сокол Артём 3 0
11. Григалава Гиа 2 0
12. Довбня Александр Евгеньевич 2 0
13. Громыко Валерий 2 0
14. Ломовицкий Александр 2 0
15. Денисов Александр 1 0
16. Комбаров Кирилл 1 0
17. Бурлак Тарас 1 0
18. Луценко Евгений 1 0
19. Джорджевич Лука 1 0
20. Горбатенко Игорь 1 0
21. Ткачёв Сергей 1 0
22. Ковалёв Юрий 1 0
23. Злобин Николай 1 0
24. Пантелеев Владислав 1 0
25. Рассказов Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 13.64% (3) 4.55% (1) 31.82% (7) 22.73% (5) 0 27.27% (6)
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва
Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Динамо Москва 2:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
4. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
5. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
6. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
7. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
2. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 17-го тура чемпионата России между московским "Динамо" и тульским "Арсеналом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Роман Усачев из Ростова-на-Дону и Александр Богданов из Вереи. Резервным арбитром на этот матч назначен Анатолий Жабченко из Краснодара. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VTB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.20 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.30 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.25 6.20
  1.65 3.76 6.12

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Москва» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Москва» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
9.90 1.05 7.30 1.10 3.30 1.35 2.48 1.58 1.98 1.84 1.81 2.10 1.40 2.95 1.28 3.70 1.12 6.50 1.09 6.90 1.01 14.00 0.00 20.00
9.70 1.06 7.70 1.09 3.18 1.36 2.43 1.57 1.82 2.10 1.41 2.95 1.29 3.68 1.10 7.10 1.08 8.00 1.02 14.75
3.30 1.35 2.89 1.44 2.45 1.58 1.99 1.88 1.74 2.16 1.55 2.54 1.41 3.01 1.26 4.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 2.05 1.39 3.05 1.12 6.60
2.83 1.43 1.81 2.00 1.40 2.95 1.10 6.75 1.07 7.80
2.80 1.47 2.29 1.66 1.78 2.12 1.49 2.72 1.35 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.62 2.21 1.25 3.80
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.64
Букмекер Да Нет
6.00 1.14
Букмекер Да Нет
4.40 1.25
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Арсенал Тула

Исход игры
Динамо Москва
89.1% (139)
Ничья
9% (14)
Арсенал Тула
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.29% (81)
Меньше
46.71% (71)
Обе команды забьют
Да
59.87% (91)
Нет
40.13% (61)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
44.2% (69)
1:0 Динамо Москва
21.8% (34)
2:0 Динамо Москва
14.7% (23)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Динамо Москва
5.8% (9)
0:1 Арсенал Тула
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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