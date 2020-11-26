Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.19
|2.
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.13
|3.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.13
|4.
|Моро Никола
|2 (1)
|0.13
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.06
|6.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.06
|7.
|Евгеньев Роман
|1
|0.06
|8.
|Рауш Константин
|1
|0.06
|9.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.06
|10.
|Ордец Иван
|1
|0.06
|11.
|Шунич Тони
|1
|0.06
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.06
|13.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.06
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Варела Гильермо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лесовой Даниил
|6 (1)
|0.38
|2.
|Кангва Эванс
|3
|0.19
|3.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.13
|4.
|Панченко Кирилл
|2
|0.13
|5.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.13
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.06
|7.
|Кангва Кингс
|1
|0.06
|8.
|Луценко Евгений
|1
|0.06
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.06
|10.
|Джорджевич Лука
|1
|0.06
|11.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|12.
|Сокол Артём
|0
|0
|13.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|6
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|4
|1
|3.
|Грулёв Вячеслав
|5
|0
|4.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|5.
|Комличенко Николай
|3
|1
|6.
|Каборе Шарль
|4
|0
|7.
|Ордец Иван
|4
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|9.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|10.
|Фомин Даниил
|3
|0
|11.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|12.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|13.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|14.
|Моро Никола
|2
|0
|15.
|Слепов Сергей
|2
|0
|16.
|Шунин Антон
|1
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|6
|0
|2.
|Кангва Кингс
|4
|1
|3.
|Кангва Эванс
|4
|1
|4.
|Лесовой Даниил
|3
|1
|5.
|Чаушич Горан
|4
|0
|6.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|7.
|Беляев Максим
|3
|0
|8.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|9.
|Костадинов Георги
|3
|0
|10.
|Сокол Артём
|3
|0
|11.
|Григалава Гиа
|2
|0
|12.
|Довбня Александр Евгеньевич
|2
|0
|13.
|Громыко Валерий
|2
|0
|14.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|15.
|Денисов Александр
|1
|0
|16.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|17.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|18.
|Луценко Евгений
|1
|0
|19.
|Джорджевич Лука
|1
|0
|20.
|Горбатенко Игорь
|1
|0
|21.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|22.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|23.
|Злобин Николай
|1
|0
|24.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|25.
|Рассказов Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|31.82% (7)
|22.73% (5)
|0
|27.27% (6)
|Арсенал Тула
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва
Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =6 -9Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 16
|32
|4.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|22 - 16
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 16
|25
|8.
|Рубин
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 22
|24
|10.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|12.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 22
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 29
|10
|16.
|Ротор
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|7 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Москва» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Москва» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Динамо Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Динамо Москва
84.2% (48)
Ничья
14% (8)
Арсенал Тула
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (21)
Меньше
61.11% (33)
Обе команды забьют
Да
51.85% (28)
Нет
48.15% (26)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
33.3% (19)
1:0 Динамо Москва
21.1% (12)
2:0 Динамо Москва
21.1% (12)
1:1 Ничья
12.3% (7)
3:1 Динамо Москва
3.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!