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Динамо Москва
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 3 0.19
2. Фомин Даниил 2 (1) 0.13
3. Комличенко Николай 2 (1) 0.13
4. Моро Никола 2 (1) 0.13
5. Шиманьски Себастиан 1 0.06
6. Грулёв Вячеслав 1 0.06
7. Евгеньев Роман 1 0.06
8. Рауш Константин 1 0.06
9. Игбун Сильвестр 1 0.06
10. Ордец Иван 1 0.06
11. Шунич Тони 1 0.06
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.06
13. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.06
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Варела Гильермо 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лесовой Даниил 6 (1) 0.38
2. Кангва Эванс 3 0.19
3. Ткачёв Сергей 2 0.13
4. Панченко Кирилл 2 0.13
5. Кадири Мохаммед 2 0.13
6. Ковалёв Юрий 1 0.06
7. Кангва Кингс 1 0.06
8. Луценко Евгений 1 0.06
9. Хлусевич Даниил 1 0.06
10. Джорджевич Лука 1 0.06
11. Пантелеев Владислав 0 0
12. Сокол Артём 0 0
13. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 6 2
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Грулёв Вячеслав 5 0
4. Шиманьски Себастиан 5 0
5. Комличенко Николай 3 1
6. Каборе Шарль 4 0
7. Ордец Иван 4 0
8. Плиев Заурбек 3 0
9. Нжи Клинтон Муа 3 0
10. Фомин Даниил 3 0
11. Скопинцев Дмитрий 1 1
12. Нойштедтер Роман 2 0
13. Филипп Максимилиан 2 0
14. Моро Никола 2 0
15. Слепов Сергей 2 0
16. Шунин Антон 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 6 0
2. Кангва Кингс 4 1
3. Кангва Эванс 4 1
4. Лесовой Даниил 3 1
5. Чаушич Горан 4 0
6. Хлусевич Даниил 4 0
7. Беляев Максим 3 0
8. Панченко Кирилл 3 0
9. Костадинов Георги 3 0
10. Сокол Артём 3 0
11. Григалава Гиа 2 0
12. Довбня Александр Евгеньевич 2 0
13. Громыко Валерий 2 0
14. Ломовицкий Александр 2 0
15. Денисов Александр 1 0
16. Комбаров Кирилл 1 0
17. Бурлак Тарас 1 0
18. Луценко Евгений 1 0
19. Джорджевич Лука 1 0
20. Горбатенко Игорь 1 0
21. Ткачёв Сергей 1 0
22. Ковалёв Юрий 1 0
23. Злобин Николай 1 0
24. Пантелеев Владислав 1 0
25. Рассказов Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 13.64% (3) 4.55% (1) 31.82% (7) 22.73% (5) 0 27.27% (6)
 Арсенал Тула 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва
Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Премьер-лига
Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Динамо Москва 2:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
2. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 16 9 5 2 27 - 16 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Рубин Заявка 16 7 3 6 22 - 22 24
9. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 16 1 5 10 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Спартак Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Динамо Москва 84.2% (48)
    X 14% (8)
    Арсенал Тула 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.79
    3.76
    5.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.60 5.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.45 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.72 5.05
      1.72 3.76 5.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Москва» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Москва» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    8.90 1.05 7.00 1.10 2.90 1.38 2.30 1.65 1.91 1.95 1.65 2.20 1.32 3.30 1.22 3.95 1.07 7.20 1.06 7.70 1.01 14.00 0.00 21.00
    9.00 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.27 1.65 1.72 2.25 1.35 3.26 1.24 4.15 1.09 7.60 1.07 8.50 1.01 16.75
    3.02 1.40 2.66 1.50 2.28 1.65 1.91 1.94 1.69 2.22 1.50 2.64 1.22 4.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.40
    2.68 1.47 1.77 2.05 1.36 3.15 1.09 7.10 1.07 8.50
    2.73 1.48 2.23 1.68 1.74 2.16 1.46 2.78 1.34 3.39
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.58 1.53 2.37 1.19 4.30
    3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.60 1.14 5.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Где смотреть матч Динамо Москва - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Динамо Москва
    84.2% (48)
    Ничья
    14% (8)
    Арсенал Тула
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (21)
    Меньше
    61.11% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (28)
    Нет
    48.15% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    33.3% (19)
    1:0 Динамо Москва
    21.1% (12)
    2:0 Динамо Москва
    21.1% (12)
    1:1 Ничья
    12.3% (7)
    3:1 Динамо Москва
    3.5% (2)
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