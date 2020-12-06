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ПАОК
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Астерас
0'
23' Желтая карточка
Ruben Garcia3
27' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
38' Красная карточка
Эль-Каддури Омар
38' Желтая карточка
Dani Suarez
48'
31
Пасхалакис
Александрос
2
Алвес
Родриго
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
23
Яннулис
Димитрис
22
Шваб
Штефан
33
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
7
Эль-Каддури
Омар
11
Цолис
Христос
9
Свидерски
Кароль
1
Nikos
Papadopoulos
II
2
Ruben
Garcia3
15
Dani
Suarez
19
Pepe
Castano
29
Federico
Alvarez
6
Вальенте
Хосе
8
Фернандес
Борха
II
7
Leo
Tilica
23
Adrian
Riera
40
Паскуаль
Андрес
11
Regis1
ПАОК
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

21'
Ваге Мусса
Алвес Родриго
 
23'
 
Ruben Garcia3
27'
Яннулис Димитрис
 
38'
Эль-Каддури Омар
 
38'
 
Dani Suarez

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 5 0.5
2. Цолис Христос 2 0.2
3. Эль-Каддури Омар 2 0.2
4. Шваб Штефан 1 (1) 0.1
5. Виейринья 1 0.1
6. Мург Томас 1 0.1
7. Живкович Андрия 1 0.1
8. Нинуа Ника 1 0.1
9. Дуглас Гомес 1 (1) 0.1
10. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.1
11. Креспо Хосе 0 0
12. Бисесвар Диего 0 0
13. Ваге Мусса 0 0
14. Яннулис Димитрис 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 6 (2) 0.6
2. Adrian Riera 2 0.2
3. Luis Fernandez1 1 0.1
4. Leo Tilica 0 0
5. Котсирас Яннис 0 0
6. Federico Alvarez 0 0
7. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 3 1
2. Ингасон Сверрир 4 0
3. Живкович Андрия 2 0
4. Эсити Андерсон 2 0
5. Яннулис Димитрис 2 0
6. Михаилидис Яннис 2 0
7. Шваб Штефан 1 0
8. Мург Томас 1 0
9. Пелкас Димитрис 1 0
10. Ваге Мусса 1 0
11. Нинуа Ника 1 0
12. Цолис Христос 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 3 0
2. Juan Manuel Munafo 3 0
3. Христос Тасулис 3 0
4. Dani Suarez 2 0
5. Leo Tilica 2 0
6. Иглесиас Матиас 2 0
7. Котсирас Яннис 2 0
8. Federico Alvarez 1 0
9. Фернандес Борха II 1 0
10. Паскуаль Андрес 1 0
11. Вальенте Хосе 1 0
12. Антцулас Георгиос 1 0
13. Luis Fernandez1 1 0
14. Regis1 1 0
15. Ruben Garcia3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 18.75% (3) 12.5% (2) 0 12.5% (2) 6.25% (1) 50% (8)
 Астерас 0 0 44.44% (4) 0 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина
Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос
Астерас Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас
Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Астерас: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
ПАОК 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига Астерас 0:0 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Астерас Кубок
Астерас 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 8 1 0 21 - 3 25
2. Арис Салоники 10 7 2 1 16 - 7 23
3. ПАОК 0:0 10 6 4 0 16 - 5 22
4. АЕК 8 6 1 1 15 - 5 19
5. Атромитос 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Астерас 0:0 10 3 4 3 9 - 10 13
7. Волос 10 3 4 3 13 - 16 13
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ПАС Янина 1:0 11 3 3 5 12 - 13 12
10. ОФИ 11 3 3 5 14 - 18 12
11. Аполлон Смирнис 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Лариса 9 1 3 5 6 - 15 6
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 0:1 9 0 2 7 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
3. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Атромитос 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Астерас 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
8. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
9. ПАС Янина 1:0 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 6 - 8 4
12. Лариса 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Ламия 0:1 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 2 13
2. ПАОК 0:0 5 3 2 0 9 - 3 11
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Волос 5 2 2 1 9 - 9 8
5. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
6. ПАС Янина 1:0 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Астерас 0:0 6 1 3 2 6 - 8 6
10. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
11. Аполлон Смирнис 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
14. Ламия 0:1 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Dani Suarez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    УДАЛЕНИЕ! - Эль-Каддури Омар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    27'
    Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Рубен Гарсия получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Алвес Родриго уходит с поля. Ваге Мусса выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Астерас
2.15
5.20
9.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 2.60 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 2.35 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.20 9.70
  2.25 2.37 5.04

Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.20 1.32 9.20 1.04 1.47 2.55 3.05 1.32 1.11 5.80 1.80 2.01 1.58 2.31 1.03 10.00 1.20 4.70 1.07 7.50 1.06 9.10 1.05 9.70 0.00 15.50
11.50 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.18 1.76 1.67 2.20 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40
1.69 2.15 2.69 1.46 2.34 1.60 2.00 1.83 1.71 2.15 1.54 2.47 1.74 2.11 1.52 2.52 1.44 2.76 1.36 3.10 1.14 5.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.15 5.00 2.08 1.75 1.20 4.20 1.15 4.70
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50
1.88 1.94 1.55 2.46 1.93 1.91 1.55 2.44 1.44 2.74 1.28 3.55
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.30 1.77 1.98 1.37 2.95
3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Астерас онлайн

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