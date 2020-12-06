23' Желтая карточкаRuben Garcia3
27' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
38' Красная карточкаЭль-Каддури Омар
38' Желтая карточкаDani Suarez
22
Шваб
Штефан
33
Дуглас
Гомес
15
Dani
Suarez
19
Pepe
Castano
23
Adrian
Riera
11
Regis1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Ваге МуссаЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мург ТомасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
-
19 Pepe CastanoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Adrian RieraПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Regis1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
23'
27'
38'
38'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|5
|0.5
|2.
|Цолис Христос
|2
|0.2
|3.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.2
|4.
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.1
|5.
|Виейринья
|1
|0.1
|6.
|Мург Томас
|1
|0.1
|7.
|Живкович Андрия
|1
|0.1
|8.
|Нинуа Ника
|1
|0.1
|9.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.1
|10.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.1
|11.
|Креспо Хосе
|0
|0
|12.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|13.
|Ваге Мусса
|0
|0
|14.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|6 (2)
|0.6
|2.
|Adrian Riera
|2
|0.2
|3.
|Luis Fernandez1
|1
|0.1
|4.
|Leo Tilica
|0
|0
|5.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|6.
|Federico Alvarez
|0
|0
|7.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|3
|1
|2.
|Ингасон Сверрир
|4
|0
|3.
|Живкович Андрия
|2
|0
|4.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|5.
|Яннулис Димитрис
|2
|0
|6.
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|7.
|Шваб Штефан
|1
|0
|8.
|Мург Томас
|1
|0
|9.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|10.
|Ваге Мусса
|1
|0
|11.
|Нинуа Ника
|1
|0
|12.
|Цолис Христос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|2.
|Juan Manuel Munafo
|3
|0
|3.
|Христос Тасулис
|3
|0
|4.
|Dani Suarez
|2
|0
|5.
|Leo Tilica
|2
|0
|6.
|Иглесиас Матиас
|2
|0
|7.
|Котсирас Яннис
|2
|0
|8.
|Federico Alvarez
|1
|0
|9.
|Фернандес Борха II
|1
|0
|10.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|11.
|Вальенте Хосе
|1
|0
|12.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|13.
|Luis Fernandez1
|1
|0
|14.
|Regis1
|1
|0
|15.
|Ruben Garcia3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|0
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|50% (8)
|Астерас
|0
|0
|44.44% (4)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =5 -4Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина
Астерас Последние 20 матчей: +9 =7 -4Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас
Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Астерас: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Астерас 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Астерас Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|Арис Салоники
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|3.
|ПАОК
|0:0
|10
|6
|4
|0
|16 - 5
|22
|4.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|5.
|Атромитос
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Астерас
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|7.
|Волос
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|8.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|ПАС Янина
|1:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|10.
|ОФИ
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Лариса
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|АЕК
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Астерас
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|ПАС Янина
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|12.
|Лариса
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Ламия
|0:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|ПАОК
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Волос
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|ПАС Янина
|1:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Астерас
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|10.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Ламия
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Победитель
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