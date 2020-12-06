Первый угловой в матче окончился довольно слабым ударом, хотя номинально и в створ. Это Магнуссон головой направил мяч прямо в руки Лантратова.

Эджуке попытался прорваться к штрафной соперника, один ушел от двоих, но затем его уже встретили.

Тихонов перехватил мяч на своей половине поля, пробежал центр, отдал передачу на Глушакова, который уже отдал не совсем удачный пас на Кухарчука, Илья уже не смог удержать мяч в ногах.

ЦСКА гораздо больше контролирует мяч, но, тем не менее, пока без ярких опасных моментов. "Химки" обороняются почти всем составом.

Кучаев с Фернандесом сыграли в стенку, затем Константин пробил по воротам, Дзагоев подправлял мяч и даже почти сбил с толку Лантратова, который не дал мячу влететь в ворота, впрочем там было положение вне игры, так что это не имело особого значения.

11' Задавили армейцы, теперь уже Дивеев набрасывал в штрафную, Данилкин выбил мяч на угловой.

10' Вернулся Влашич в игру и тут же вошел с мячом в штрафную, стал подавать в центр, но угодил в защитника.

9' Так, в итоге без Влашича стал атаковать ЦСКА, Дзагоев попытался обострить игру разрезающим пасом на Фернандеса, но "Химки" перехватили.

8' Какое-то то ли повреждение, то ли неудобство в бутсе у Влашича, он встал за бровку поля и начал разуваться. Интересно.

7' Щенников на левом фланге попытался заработать угловой, но от Тихонова мяч довольно удачно отскочил в поле.

6' В следующей контратаке Мирзов отдал неточную передачу в руки Акинфееву.

5' Трошечкин и Кухарчук взяли в "коробочку" Дзагоева на своей половине поля. ЦСКА штрафной разыграл и даже угрожал входом в штрафную, но "Химки" мяч отобрали.

4' Магнуссон почти в последний момент в подкате отобрал мяч у форварда "Химок" и скинул его Акинфееву.

3' В офсайд забрались армейцы при не самой плохой попытке начать атаку.

2' Влашич сфолил на чужой половине поля. "Химки" быстро штрафной разыграли.

1' Мирзов сразу же попытался пробиться к штрафной соперника по левому флангу, но его накрыли сразу три защитника ЦСКА.