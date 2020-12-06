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ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Химки
0' 16'
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
22
Марадишвили
Константин
8
Влашич
Никола
10
Дзагоев
Алан
20
Кучаев
Константин
99
Шкурин
Илья
11
Эджуке
Чидера
22
Лантратов
Илья
25
Филин
Александр
15
Данилкин
Егор
6
Тихий
Дмитрий
42
Тихонов
Михаил
5
Трошечкин
Александр
20
Куат
Исламбек
8
Глушаков
Денис
4
Идову
Брайн
11
Мирзов
Резиуан
44
Кухарчук
Илья
ЦСКА Москва
4-4-2
Химки
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 6 0.35
2. Кучаев Константин 6 0.35
3. Чалов Фёдор 2 (1) 0.12
4. Сигурдссон Арнор 2 0.12
5. Дзагоев Алан 2 0.12
6. Бистрович Кристиян 2 0.12
7. Эджуке Чидера 2 0.12
8. Обляков Иван 1 0.06
9. Магнуссон Хёрдур 1 0.06
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.06
11. Дивеев Игорь 1 0.06
12. Шкурин Илья 1 0.06
13. Марадишвили Константин 1 0.06
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.18
2. Мирзов Резиуан 3 0.18
3. Идову Брайн 2 0.12
4. Трошечкин Александр 2 0.12
5. Ломовицкий Александр 2 0.12
6. Кухарчук Илья 1 0.06
7. Конате Мохамед II 1 0.06
8. Глушаков Денис 1 0.06
9. Данилкин Егор 1 0.06
10. Алиев Камран 1 0.06
11. Боженов Кирилл 1 0.06
12. Дядюн Владимир 0 0
13. Полярус Артём 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 4 1
3. Тикнизян Наяир 4 0
4. Обляков Иван 3 0
5. Дивеев Игорь 3 0
6. Щенников Георгий 2 0
7. Влашич Никола 2 0
8. Сигурдссон Арнор 2 0
9. Магнуссон Хёрдур 0 1
10. Акинфеев Игорь 1 0
11. Васин Виктор 1 0
12. Дзагоев Алан 1 0
13. Карпов Вадим 1 0
14. Фернандес Марио 1 0
15. Ахметов Ильзат 1 0
16. Кучаев Константин 1 0
17. Чалов Фёдор 1 0
18. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
19. Гайч Адольфо 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 6 0
2. Идову Брайн 4 1
3. Тихий Дмитрий 5 0
4. Боженов Кирилл 3 1
5. Кухарчук Илья 4 0
6. Дядюн Владимир 4 0
7. Глушаков Денис 3 0
8. Мирзов Резиуан 3 0
9. Полярус Артём 3 0
10. Данилкин Егор 3 0
11. Конате Мохамед II 3 0
12. Казанцев Данил 1 1
13. Мурнин Андрей 2 0
14. Гапон Евгений 2 0
15. Куат Исламбек 2 0
16. Филин Александр 2 0
17. Логашов Арсений 1 0
18. Корян Аршак 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Ломовицкий Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 7.14% (2) 21.43% (6) 17.86% (5) 25% (7) 10.71% (3) 17.86% (5)
 Химки 5.56% (1) 27.78% (5) 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 16.67% (3)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин
Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит
Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Химки 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:1 Химки Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:2 Химки Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Химки Премьер-лига
Химки 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Химки 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:3 Химки Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 17 10 3 4 28 - 12 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки 0:0 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 8 17
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки 0:0 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 16 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Офсайд
    16'
    Кучаев с Фернандесом сыграли в стенку, затем Константин пробил по воротам, Дзагоев подправлял мяч и даже почти сбил с толку Лантратова, который не дал мячу влететь в ворота, впрочем там было положение вне игры, так что это не имело особого значения. 
  • 15'
    ЦСКА гораздо больше контролирует мяч, но, тем не менее, пока без ярких опасных моментов. "Химки" обороняются почти всем составом. 
  • 14'
    Тихонов перехватил мяч на своей половине поля, пробежал центр, отдал передачу на Глушакова, который уже отдал не совсем удачный пас на Кухарчука, Илья уже не смог удержать мяч в ногах. 
  • 13'
    Эджуке попытался прорваться к штрафной соперника, один ушел от двоих, но затем его уже встретили. 
  • Угловой
    12'
    Первый угловой в матче окончился довольно слабым ударом, хотя номинально и в створ. Это Магнуссон головой направил мяч прямо в руки Лантратова. 
  • 11'
    Задавили армейцы, теперь уже Дивеев набрасывал в штрафную, Данилкин выбил мяч на угловой. 
  • 10'
    Вернулся Влашич в игру и тут же вошел с мячом в штрафную, стал подавать в центр, но угодил в защитника. 
  • 9'
    Так, в итоге без Влашича стал атаковать ЦСКА, Дзагоев попытался обострить игру разрезающим пасом на Фернандеса, но "Химки" перехватили. 
  • 8'
    Какое-то то ли повреждение, то ли неудобство в бутсе у Влашича, он встал за бровку поля и начал разуваться. Интересно. 
  • 7'
    Щенников на левом фланге попытался заработать угловой, но от Тихонова мяч довольно удачно отскочил в поле. 
  • 6'
    В следующей контратаке Мирзов отдал неточную передачу в руки Акинфееву. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Трошечкин и Кухарчук взяли в "коробочку" Дзагоева на своей половине поля. ЦСКА штрафной разыграл и даже угрожал входом в штрафную, но "Химки" мяч отобрали. 
  • 4'
    Магнуссон почти в последний момент в подкате отобрал мяч у форварда "Химок" и скинул его Акинфееву. 
  • Офсайд
    3'
    В офсайд забрались армейцы при не самой плохой попытке начать атаку. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Влашич сфолил на чужой половине поля. "Химки" быстро штрафной разыграли. 
  • 1'
    Мирзов сразу же попытался пробиться к штрафной соперника по левому флангу, но его накрыли сразу три защитника ЦСКА. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VEB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.80 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.40 8.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.90 7.50
  1.43 4.61 8.25

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 11.00 1.02 3.35 1.31 3.25 1.33 1.82 1.97 1.92 1.94 1.69 2.26 1.30 3.50 1.21 4.40 1.10 6.80 1.07 8.80 1.02 13.00 1.01 15.50
12.75 1.01 11.50 1.02 4.20 1.21 3.32 1.33 2.20 1.75 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.04 8.10 1.03 8.60
4.29 1.24 3.06 1.40 2.57 1.54 2.17 1.74 1.93 1.93 1.69 2.23 1.55 2.54 1.45 2.84 1.16 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.58 2.14 1.71 1.24 4.00 1.18 4.80 1.03 12.00
3.52 1.30 2.26 1.64 1.53 2.45 1.19 4.75 1.13 5.95
3.39 1.34 2.81 1.47 2.20 1.71 1.73 2.20 1.51 2.66 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.29 1.84 1.90 1.38 2.90
4.70 1.19 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Химки

Исход игры
ЦСКА Москва
90.4% (142)
Ничья
7% (11)
Химки
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.25% (83)
Меньше
45.75% (70)
Обе команды забьют
Да
56.21% (86)
Нет
43.79% (67)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
39.5% (62)
2:0 ЦСКА Москва
24.8% (39)
1:0 ЦСКА Москва
15.3% (24)
3:1 ЦСКА Москва
5.1% (8)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:0 ЦСКА Москва
2.5% (4)
1:2 Химки
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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