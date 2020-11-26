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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 6 0.38
2. Кучаев Константин 6 0.38
3. Чалов Фёдор 2 (1) 0.13
4. Сигурдссон Арнор 2 0.13
5. Дзагоев Алан 2 0.13
6. Бистрович Кристиян 2 0.13
7. Эджуке Чидера 2 0.13
8. Обляков Иван 1 0.06
9. Магнуссон Хёрдур 1 0.06
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.06
11. Дивеев Игорь 1 0.06
12. Шкурин Илья 1 0.06
13. Марадишвили Константин 1 0.06
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.19
2. Мирзов Резиуан 3 0.19
3. Идову Брайн 2 0.13
4. Трошечкин Александр 2 0.13
5. Ломовицкий Александр 2 0.13
6. Кухарчук Илья 1 0.06
7. Конате Мохамед II 1 0.06
8. Глушаков Денис 1 0.06
9. Данилкин Егор 1 0.06
10. Алиев Камран 1 0.06
11. Боженов Кирилл 1 0.06
12. Дядюн Владимир 0 0
13. Полярус Артём 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 4 1
3. Тикнизян Наяир 4 0
4. Обляков Иван 3 0
5. Дивеев Игорь 3 0
6. Щенников Георгий 2 0
7. Влашич Никола 2 0
8. Сигурдссон Арнор 2 0
9. Магнуссон Хёрдур 0 1
10. Акинфеев Игорь 1 0
11. Васин Виктор 1 0
12. Дзагоев Алан 1 0
13. Карпов Вадим 1 0
14. Фернандес Марио 1 0
15. Ахметов Ильзат 1 0
16. Кучаев Константин 1 0
17. Чалов Фёдор 1 0
18. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
19. Гайч Адольфо 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 6 0
2. Идову Брайн 4 1
3. Тихий Дмитрий 5 0
4. Боженов Кирилл 3 1
5. Кухарчук Илья 4 0
6. Дядюн Владимир 4 0
7. Глушаков Денис 3 0
8. Мирзов Резиуан 3 0
9. Полярус Артём 3 0
10. Данилкин Егор 3 0
11. Конате Мохамед II 3 0
12. Казанцев Данил 1 1
13. Мурнин Андрей 2 0
14. Гапон Евгений 2 0
15. Куат Исламбек 2 0
16. Филин Александр 2 0
17. Логашов Арсений 1 0
18. Корян Аршак 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Ломовицкий Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 7.14% (2) 21.43% (6) 17.86% (5) 25% (7) 10.71% (3) 17.86% (5)
 Химки 5.56% (1) 27.78% (5) 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 16.67% (3)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин
Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит
Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Химки 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:1 Химки Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:2 Химки Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Химки Премьер-лига
Химки 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Химки 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:3 Химки Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
2. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 16 9 5 2 27 - 16 32
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Рубин Заявка 16 7 3 6 22 - 22 24
9. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 16 1 5 10 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Спартак Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
9. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 8 1 4 3 5 - 11 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 2 дня 12 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    ЦСКА Москва 89.3% (50)
    X 8.9% (5)
    Химки 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Химки
    1.49
    4.90
    8.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.38 4.90 8.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.40 7.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.55 7.50
      1.47 4.47 7.14

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.01 9.00 1.04 3.90 1.25 3.00 1.39 2.04 1.85 1.80 2.08 1.58 2.48 1.39 3.00 1.17 4.90 1.13 5.50 1.04 9.80 1.03 10.00 0.00 17.00
    10.75 1.01 9.80 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.04 1.15 4.90 1.10 5.50 1.01 9.90
    3.80 1.27 2.97 1.41 2.34 1.62 2.01 1.85 1.77 2.09 1.54 2.53 1.35 3.25 1.13 6.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.79 1.45 2.65 1.14 5.50
    3.26 1.34 2.12 1.72 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
    3.15 1.38 2.59 1.52 2.03 1.83 1.62 2.35 1.44 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.00 1.33 3.20
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.29
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Химки

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    89.3% (50)
    Ничья
    8.9% (5)
    Химки
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (28)
    Меньше
    48.15% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    57.41% (31)
    Нет
    42.59% (23)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    37.5% (21)
    2:0 ЦСКА Москва
    28.6% (16)
    1:0 ЦСКА Москва
    10.7% (6)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    3:1 ЦСКА Москва
    7.1% (4)
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