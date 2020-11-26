ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Химки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|6
|0.38
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.38
|3.
|Чалов Фёдор
|2 (1)
|0.13
|4.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.13
|5.
|Дзагоев Алан
|2
|0.13
|6.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.13
|7.
|Эджуке Чидера
|2
|0.13
|8.
|Обляков Иван
|1
|0.06
|9.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.06
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.06
|11.
|Дивеев Игорь
|1
|0.06
|12.
|Шкурин Илья
|1
|0.06
|13.
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|14.
|Васин Виктор
|0
|0
|15.
|Фернандес Марио
|0
|0
|16.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|17.
|Гайч Адольфо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.19
|2.
|Мирзов Резиуан
|3
|0.19
|3.
|Идову Брайн
|2
|0.13
|4.
|Трошечкин Александр
|2
|0.13
|5.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.13
|6.
|Кухарчук Илья
|1
|0.06
|7.
|Конате Мохамед II
|1
|0.06
|8.
|Глушаков Денис
|1
|0.06
|9.
|Данилкин Егор
|1
|0.06
|10.
|Алиев Камран
|1
|0.06
|11.
|Боженов Кирилл
|1
|0.06
|12.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|13.
|Полярус Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|4
|1
|3.
|Тикнизян Наяир
|4
|0
|4.
|Обляков Иван
|3
|0
|5.
|Дивеев Игорь
|3
|0
|6.
|Щенников Георгий
|2
|0
|7.
|Влашич Никола
|2
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|9.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|10.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|11.
|Васин Виктор
|1
|0
|12.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|13.
|Карпов Вадим
|1
|0
|14.
|Фернандес Марио
|1
|0
|15.
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|16.
|Кучаев Константин
|1
|0
|17.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|19.
|Гайч Адольфо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|6
|0
|2.
|Идову Брайн
|4
|1
|3.
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|4.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|5.
|Кухарчук Илья
|4
|0
|6.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|7.
|Глушаков Денис
|3
|0
|8.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|9.
|Полярус Артём
|3
|0
|10.
|Данилкин Егор
|3
|0
|11.
|Конате Мохамед II
|3
|0
|12.
|Казанцев Данил
|1
|1
|13.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|14.
|Гапон Евгений
|2
|0
|15.
|Куат Исламбек
|2
|0
|16.
|Филин Александр
|2
|0
|17.
|Логашов Арсений
|1
|0
|18.
|Корян Аршак
|1
|0
|19.
|Лантратов Илья
|1
|0
|20.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|21.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|25% (7)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|Химки
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин
Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит
Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|27 - 16
|32
|4.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|22 - 16
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 16
|25
|8.
|Рубин
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 22
|24
|10.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|12.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 22
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 29
|10
|16.
|Ротор
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|7 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|9.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 11
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Химки
Исход игры
ЦСКА Москва
89.3% (50)
Ничья
8.9% (5)
Химки
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (28)
Меньше
48.15% (26)
Обе команды забьют
Да
57.41% (31)
Нет
42.59% (23)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
37.5% (21)
2:0 ЦСКА Москва
28.6% (16)
1:0 ЦСКА Москва
10.7% (6)
1:1 Ничья
7.1% (4)
3:1 ЦСКА Москва
7.1% (4)
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