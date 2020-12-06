АЕК
0:2
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Панатинаикос
19' Желтая карточкаЛивайя Марко
0:1
34' ГолМакеда Федерико
40' Желтая карточкаКрстичич Ненад
44' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
0:2
45' ГолКурбелис Димитрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
3 ХуанкарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
Ход матча
19'
34'
40'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|4 (1)
|0.44
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0.22
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.11
|4.
|Шахов Евгений
|1
|0.11
|5.
|Симоэш Андре
|1
|0.11
|6.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.11
|7.
|Крстичич Ненад
|1
|0.11
|8.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.11
|9.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.11
|10.
|Гарсия Леви
|1
|0.11
|11.
|Галанопулос Костас
|1
|0.11
|12.
|Танкович Муамер
|0
|0
|13.
|Албанис Христос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|4
|0.36
|2.
|Карлитос Карлос
|4
|0.36
|3.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.09
|4.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.09
|5.
|Санчес Факундо
|0
|0
|6.
|Vasilios Zagaritis
|0
|0
|7.
|José Maurisio1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|6
|0
|2.
|Ливайя Марко
|3
|0
|3.
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|4.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|5.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|6.
|Манталос Петрос
|0
|1
|7.
|Шахов Евгений
|1
|0
|8.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|9.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|10.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|11.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|12.
|Симоэш Андре
|1
|0
|13.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|14.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|15.
|Танкович Муамер
|1
|0
|16.
|Хнид Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|3.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|4.
|Молло Йоан
|1
|1
|5.
|Македа Федерико
|2
|0
|6.
|Шенквельд Барт
|2
|0
|7.
|Хуанкар
|2
|0
|8.
|Пуггурас Ахиллеас
|2
|0
|9.
|Диудис Сократис
|1
|0
|10.
|Велес Фран
|1
|0
|11.
|Бузукис Яннис
|1
|0
|12.
|Карлитос Карлос
|1
|0
|13.
|Dimitrios Seprezis
|1
|0
|14.
|Vasilios Zagaritis
|1
|0
|15.
|Sotiris Alexandropoulos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|Панатинаикос
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +10 =2 -8АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса
Панатинаикос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис
Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники
Последние игры между собой
АЕК: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Панатинаикос: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
АЕК 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|ПАОК
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|3.
|Арис Салоники
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|4.
|АЕК
|0:2
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|2:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|6.
|Атромитос
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|7.
|Волос
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|8.
|Астерас
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|ПАС Янина
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|ОФИ
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Лариса
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|9
|0
|2
|7
|5 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|АЕК
|0:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Астерас
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Панатинаикос
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|ПАС Янина
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|12.
|Лариса
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|АЕК
|0:2
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Волос
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|Панатинаикос
|2:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|6.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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