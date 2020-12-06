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АЕК
1:2
Конец матча

Стадион:
Панатинаикос
0'
19' Желтая карточка
Ливайя Марко
0:1
34' Гол
Македа Федерико
40' Желтая карточка
Крстичич Ненад
44' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
0:2
45' Гол
Курбелис Димитрис
60' Желтая карточка
Vasilios Zagaritis
67' Желтая карточка
Македа Федерико
75' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
1:2
87' Гол
Оливейра Нелсон
90' Желтая карточка
Карлитос Карлос
90' Желтая карточка
Диудис Сократис
90'+6
1
Цидотас
Панайотис
88
Василантонопулос
Ставрос
5
Неделчару
Ионуц
24
Сварнас
Эфстратиос
22
Инсуа
Эмануэль
28
Шахов
Евгений
20
Манталос
Петрос
6
Крстичич
Ненад
17
Танкович
Муамер
11
Ансарифард
Карим
10
Ливайя
Марко
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
47
Vasilios
Zagaritis
55
Sotiris
Alexandropoulos
21
Курбелис
Димитрис
88
José
Maurisio1
11
Хадзийованнис
Анастасиос
9
Македа
Федерико
19
Вильяфаньес
Лукас
АЕК
4-3-3
Панатинаикос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 4 (1) 0.44
2. Ливайя Марко 2 0.22
3. Манталос Петрос 1 0.11
4. Шахов Евгений 1 0.11
5. Симоэш Андре 1 0.11
6. Махаирас Теодосиос 1 0.11
7. Крстичич Ненад 1 0.11
8. Оливейра Нелсон 1 0.11
9. Неделчару Ионуц 1 0.11
10. Энобахаре Брайт 1 0.11
11. Гарсия Леви 1 0.11
12. Галанопулос Костас 1 0.11
13. Танкович Муамер 0 0
14. Паулинью Паулу 0 0
15. Албанис Христос 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 4 0.36
2. Карлитос Карлос 4 0.36
3. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.09
4. Курбелис Димитрис 1 0.09
5. Санчес Факундо 0 0
6. Vasilios Zagaritis 0 0
7. José Maurisio1 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 6 0
2. Ливайя Марко 3 0
3. Инсуа Эмануэль 3 0
4. Неделчару Ионуц 2 0
5. Сварнас Эфстратиос 2 0
6. Манталос Петрос 0 1
7. Шахов Евгений 1 0
8. Чигринский Дмитрий 1 0
9. Паулинью Паулу 1 0
10. Оливейра Нелсон 1 0
11. Ансарифард Карим 1 0
12. Симоэш Андре 1 0
13. Цидотас Панайотис 1 0
14. Лопеш Элдер 1 0
15. Танкович Муамер 1 0
16. Хнид Нассим 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Вильяфаньес Лукас 4 0
3. Курбелис Димитрис 4 0
4. Македа Федерико 3 0
5. Молло Йоан 1 1
6. Шенквельд Барт 2 0
7. Диудис Сократис 2 0
8. Хуанкар 2 0
9. Пуггурас Ахиллеас 2 0
10. Карлитос Карлос 2 0
11. Vasilios Zagaritis 2 0
12. Велес Фран 1 0
13. Бузукис Яннис 1 0
14. Dimitrios Seprezis 1 0
15. Sotiris Alexandropoulos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 31.25% (5)
 Панатинаикос 10% (1) 30% (3) 20% (2) 30% (3) 0 10% (1)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +10 =2 -8
АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса
Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК
Панатинаикос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис
Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники

Последние игры между собой

АЕК: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Панатинаикос: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Панатинаикос 1:3 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Панатинаикос Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига
АЕК 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 8 1 0 21 - 3 25
2. ПАОК 10 7 3 0 18 - 5 24
3. Арис Салоники 10 7 2 1 16 - 7 23
4. АЕК 9 6 1 2 16 - 7 19
5. Панатинаикос 11 4 3 4 11 - 10 15
6. Атромитос 11 3 5 3 11 - 15 14
7. Волос 10 3 4 3 13 - 16 13
8. Астерас 10 3 3 4 9 - 12 12
9. ПАС Янина 11 3 3 5 13 - 13 12
10. ОФИ 11 3 3 5 14 - 18 12
11. Аполлон Смирнис 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Лариса 9 1 3 5 6 - 15 6
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 9 0 2 7 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК 5 4 1 0 9 - 2 13
3. АЕК 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Атромитос 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Астерас 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
8. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
9. ПАС Янина 5 1 2 2 4 - 4 5
10. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 6 - 8 4
12. Лариса 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 2 13
2. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Волос 5 2 2 1 9 - 9 8
5. Панатинаикос 6 2 2 2 7 - 6 8
6. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
8. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
9. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
10. Аполлон Смирнис 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Астерас 6 1 2 3 6 - 10 5
12. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
14. Ламия 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 9.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.26 3.85
  23.80 9.26 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
4.70 1.17 5.40 1.13 1.92 1.82 1.93 1.87 1.67 2.20 1.23 3.90 1.23 3.95 1.65 2.15 1.05 8.80 1.17 4.70 1.01 24.00 0.00 22.00
6.85 1.06 5.65 1.11 2.60 1.47 1.97 1.83 1.58 2.53 1.25 3.95 1.17 4.70 1.04 8.70 1.03 9.30
7.32 1.10 3.49 1.28 2.89 1.40 2.12 1.71 1.79 2.04 1.56 2.40 1.33 3.18 1.26 3.67 1.99 1.84 1.67 2.18 1.37 3.02 1.26 3.64 1.59 2.32 1.41 2.84 1.23 4.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.58 2.30 1.55 2.48 1.05 8.50 1.05 8.40
2.50 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52
1.35 3.08 1.18 4.45 1.38 2.90 1.25 3.68 1.18 4.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.06 1.71 1.47 2.60 1.15 4.90
3.12 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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