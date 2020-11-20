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Фрозиноне
0:0
Перерыв

Стадион:
Козенца
0'
20' Желтая карточка
Балули Мохамед
32' Желтая карточка
Бригенти Николо
37' Желтая карточка
Чано Камилло
40' Желтая карточка
Карретта Мирко
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Шиминьски
Пшемыслав
2
Сальви
Алессандро
7
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
21
Табанелли
Андреа
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
27
Биттанте
Лука
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
19
Вера
Брайан
10
Карретта
Мирко
6
Балули
Мохамед
7
Баэс
Хайме
Фрозиноне
3-5-2
Козенца
3-4-3

Ход матча

12'
Трибуцци Алессио
Табанелли Андреа
 
20'
 
Балули Мохамед
32'
Бригенти Николо
 
37'
Чано Камилло
 
40'
 
Карретта Мирко

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 2 0.25
2. Чано Камилло 1 0.13
3. Роден Маркус 1 0.13
4. Сальви Алессандро 1 0.13
5. Шиминьски Пшемыслав 1 0.13
6. Бригенти Николо 0 0
7. Дзампано Франческо 0 0
8. Бегетто Андреа 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 1 0.13
2. Глиоцци Этторе 1 0.13
3. Тиритиельо Андреа 1 0.13
4. Балули Мохамед 1 0.13
5. Баэс Хайме 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Чано Камилло 3 0
3. Кастанос Григорис 2 0
4. Дионизи Федерико 1 0
5. Сальви Алессандро 1 0
6. Капуано Марко 1 0
7. Дзампано Франческо 1 0
8. Трибуцци Алессио 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 2 1
2. Бруччини Мирко 3 0
3. Шаудоне Даниэле 2 0
4. Биттанте Лука 2 0
5. Корси Анджело 2 0
6. Идда Риккардо 2 0
7. Баэс Хайме 2 0
8. Коне Бенджамин 2 0
9. Балули Мохамед 2 0
10. Ингроссо Джанмарко 0 1
11. Литтери Джанлука 1 0
12. Леджиттимо Маттео 1 0
13. Сакко Ихсан 1 0
14. Ба Абу 1 0
15. Боррелли Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0
 Козенца 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла
Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия
Козенца Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче
Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Козенца 0:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Фрозиноне 0:0 8 4 2 2 6 - 4 14
4. Венеция 7 4 1 2 12 - 4 13
5. Лечче 7 3 3 1 13 - 8 12
6. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Читтаделла 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Реджана 1915 5 2 1 2 7 - 6 7
13. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
15. Козенца 0:0 8 0 6 2 4 - 7 6
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Пескара 7 1 1 5 6 - 15 4
19. Виртус Энтелла 7 0 4 3 4 - 12 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Карретта Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Балули Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Табанелли Андреа уходит с поля. Alessio Tribuzzi выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Козенца
1.68
3.82
6.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.40 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 2.85 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.82 6.15

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Козенца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Козенца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Козенца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.00 1.15 7.50 1.07 2.12 1.67 2.48 1.53 2.03 1.79 1.35 3.05 1.71 2.14 1.40 2.85 1.10 6.25 1.11 6.00 1.02 11.00 1.03 12.00
8.10 1.04 7.20 1.07 3.26 1.32 2.53 1.52 1.86 2.04 1.45 2.75 1.34 3.14 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 1.80 2.01 1.05 8.50 1.11 6.00 1.02 11.00
2.75 1.45 1.85 1.95 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.18 1.32 3.70
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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