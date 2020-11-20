Фрозиноне
0:0
Перерыв
Стадион: Бенито Стирпе
Козенца
20' Желтая карточкаБалули Мохамед
32' Желтая карточкаБригенти Николо
37' Желтая карточкаЧано Камилло
40' Желтая карточкаКарретта Мирко
28
Чано
Камилло
19
Вера
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 La Verdara
-
32 Maresca
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
20'
32'
37'
40'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|2
|0.25
|2.
|Чано Камилло
|1
|0.13
|3.
|Роден Маркус
|1
|0.13
|4.
|Сальви Алессандро
|1
|0.13
|5.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.13
|6.
|Бригенти Николо
|0
|0
|7.
|Дзампано Франческо
|0
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|1
|0.13
|2.
|Глиоцци Этторе
|1
|0.13
|3.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.13
|4.
|Балули Мохамед
|1
|0.13
|5.
|Баэс Хайме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Чано Камилло
|3
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|2
|0
|4.
|Дионизи Федерико
|1
|0
|5.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|6.
|Капуано Марко
|1
|0
|7.
|Дзампано Франческо
|1
|0
|8.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|2
|1
|2.
|Бруччини Мирко
|3
|0
|3.
|Шаудоне Даниэле
|2
|0
|4.
|Биттанте Лука
|2
|0
|5.
|Корси Анджело
|2
|0
|6.
|Идда Риккардо
|2
|0
|7.
|Баэс Хайме
|2
|0
|8.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|9.
|Балули Мохамед
|2
|0
|10.
|Ингроссо Джанмарко
|0
|1
|11.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|12.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|13.
|Сакко Ихсан
|1
|0
|14.
|Ба Абу
|1
|0
|15.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|Козенца
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла
Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия
Козенца Последние 20 матчей: +10 =6 -4Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче
Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|2.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|8
|4
|2
|2
|6 - 4
|14
|4.
|Венеция
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|5.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|6.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|10.
|Брешия
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Порденоне
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Реджана 1915
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|15.
|Козенца
|0:0
|8
|0
|6
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Пескара
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|7
|0
|4
|3
|4 - 12
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
Победитель
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