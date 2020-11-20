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  3. Италия
Фрозиноне
0:2
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
20' Желтая карточка
Балули Мохамед
32' Желтая карточка
Бригенти Николо
37' Желтая карточка
Чано Камилло
40' Желтая карточка
Карретта Мирко
0:1
47' Гол
Карретта Мирко
0:2
70' Гол
Карретта Мирко
72' Желтая карточка
Дионизи Федерико
90'+6
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Шиминьски
Пшемыслав
2
Сальви
Алессандро
7
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
21
Табанелли
Андреа
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
27
Биттанте
Лука
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
19
Вера
Брайан
10
Карретта
Мирко
6
Балули
Мохамед
7
Баэс
Хайме
Фрозиноне
3-5-2
Козенца
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 2 0.25
2. Чано Камилло 1 0.13
3. Роден Маркус 1 0.13
4. Сальви Алессандро 1 0.13
5. Шиминьски Пшемыслав 1 0.13
6. Бригенти Николо 0 0
7. Дзампано Франческо 0 0
8. Бегетто Андреа 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.38
2. Глиоцци Этторе 1 0.13
3. Тиритиельо Андреа 1 0.13
4. Балули Мохамед 1 0.13
5. Баэс Хайме 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Чано Камилло 3 0
3. Дионизи Федерико 2 0
4. Кастанос Григорис 2 0
5. Сальви Алессандро 1 0
6. Капуано Марко 1 0
7. Дзампано Франческо 1 0
8. Трибуцци Алессио 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 2 1
2. Бруччини Мирко 3 0
3. Шаудоне Даниэле 2 0
4. Биттанте Лука 2 0
5. Корси Анджело 2 0
6. Идда Риккардо 2 0
7. Баэс Хайме 2 0
8. Коне Бенджамин 2 0
9. Балули Мохамед 2 0
10. Ингроссо Джанмарко 0 1
11. Литтери Джанлука 1 0
12. Леджиттимо Маттео 1 0
13. Карретта Мирко 1 0
14. Сакко Ихсан 1 0
15. Ба Абу 1 0
16. Боррелли Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0
 Козенца 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла
Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия
Козенца Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче
Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Козенца 0:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Венеция 7 4 1 2 12 - 4 13
4. Фрозиноне 8 4 1 3 6 - 6 13
5. Лечче 7 3 3 1 13 - 8 12
6. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Читтаделла 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Пескара 7 1 1 5 6 - 15 4
19. Виртус Энтелла 7 0 4 3 4 - 12 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Карретта Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Балули Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Табанелли Андреа уходит с поля. Alessio Tribuzzi выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.40 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 12.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.82 6.15

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Козенца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Козенца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Козенца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.20 7.50 1.07 1.85 1.90 2.48 1.53 2.03 1.79 1.90 1.85 1.71 2.14 1.40 2.85 1.13 5.40 1.11 6.00 1.02 11.00 1.03 12.00
8.10 1.04 7.20 1.07 3.26 1.32 2.53 1.52 1.86 2.04 1.45 2.75 1.34 3.14 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 1.80 2.01 1.05 8.50 1.11 6.00 1.02 11.00
2.75 1.45 1.85 1.95 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.18 1.32 3.70
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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