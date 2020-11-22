Асколи
0:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Виртус Энтелла
23' Желтая карточкаБюхель Марсель
30' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
36' Желтая карточкаМаццокко Давиде
58' Вторая желтая карточкаБюхель Марсель
71' Красная карточкаКорбо Габриэле
0:1
71' ПенальтиМанкосу Маттео
30
Dario
Saric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Dario SaricПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ндиай КадимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сини СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
-
88 Dean Lico
-
Главный тренер: Valerio Bertotto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Tedino
Ход матча
23'
36'
58'
71'
71'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|1
|0.14
|2.
|Кавион Микеле
|1
|0.14
|3.
|Сабири Абдельхамид
|1 (1)
|0.14
|4.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|2 (2)
|0.25
|2.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0.25
|3.
|Куррарино Микеле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|3
|0
|2.
|Петруччи Давиде
|1
|0
|3.
|Крагль Оливер
|1
|0
|4.
|Бюхель Марсель
|1
|0
|5.
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|6.
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|7.
|Cosimo Chirico
|1
|0
|8.
|Шпендльхофер Лукас
|1
|0
|9.
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|10.
|Dario Saric
|1
|0
|11.
|Корбо Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|2
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|2
|1
|3.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0
|4.
|Поли Фабрицио
|2
|0
|5.
|Копполаро Мауро
|2
|0
|6.
|Брешанини Марко
|2
|0
|7.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|8.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|9.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|10.
|Коста Филиппо
|1
|0
|11.
|Кьоза Марко
|1
|0
|12.
|Сеттембрини Андреа
|1
|0
|13.
|Тоскано Марко
|1
|0
|14.
|Петрович Томи
|1
|0
|15.
|Брунори Маттео
|1
|0
|16.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|17.
|Маццокко Давиде
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +6 =4 -10Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана 1915 Фрозиноне 1:0 Асколи
Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =10 -6Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза
Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана
Последние игры между собой
Асколи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Лечче
|8
|4
|3
|1
|20 - 9
|15
|3.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|Венеция
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|6.
|Фрозиноне
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|7.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Читтаделла
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Монца
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|10.
|Брешия
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Порденоне
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|16.
|Асколи
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Виртус Энтелла
|0:0
|8
|0
|5
|3
|4 - 12
|5
|18.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|19.
|Пескара
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
Победитель
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