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Асколи
1:1
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
23' Желтая карточка
Бюхель Марсель
30' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
36' Желтая карточка
Маццокко Давиде
56' Вторая желтая карточка
Бюхель Марсель
71' Красная карточка
Корбо Габриэле
0:1
72' Пенальти
Манкосу Маттео
79' Желтая карточка
Кьоза Марко
83' Желтая карточка
Морозини Леонардо
1:1
84' Гол
Сабири Абдельхамид
90' Желтая карточка
Cosimo Chirico
90'+6
45
Сарр
Мухамаду
23
Броско
Риккардо
4
Корбо
Габриэле
20
Шпендльхофер
Лукас
7
Кавион
Микеле
21
Сабири
Абдельхамид
77
Бюхель
Марсель
30
Dario
Saric
69
Крагль
Оливер
10
Канджано
Джанмарко
29
Тупта
Любомир
24
Борра
Даниеле
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
6
Бонини
Федерико
27
Сеттембрини
Андреа
18
Маццокко
Давиде
23
Паолуччи
Андреа
21
Копполаро
Мауро
14
Кардозелли
Кассио
7
Де
Лука
Джузеппе
77
Петрович
Томи
Асколи
3-5-2
Виртус Энтелла
3-5-2

Ход матча

23'
Бюхель Марсель
 
30'
 
Сеттембрини Андреа
36'
 
Маццокко Давиде
56'
Бюхель Марсель
 
60'
Пучино Раффаэле
Канджано Джанмарко
 
63'
 
Морозини Леонардо
Кардозелли Кассио
63'
 
Манкосу Маттео
Петрович Томи
69'
Cosimo Chirico
Тупта Любомир
 
71'
Корбо Габриэле
 
72'
0:1
Манкосу Маттео
76'
 
Крими Марко
Сеттембрини Андреа
76'
Пьерини Николас
Кавион Микеле
 
79'
 
Кьоза Марко
80'
 
Тоскано Марко
Паолуччи Андреа
83'
 
Морозини Леонардо
84'
Сабири Абдельхамид
1:1
90'
Cosimo Chirico
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 4 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 2 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.29
2. Баич Риад 1 0.14
3. Кавион Микеле 1 0.14
4. Бюхель Марсель 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 3 (3) 0.38
2. Де Лука Джузеппе 2 0.25
3. Куррарино Микеле 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 3 0
2. Бюхель Марсель 1 1
3. Корбо Габриэле 1 1
4. Cosimo Chirico 2 0
5. Петруччи Давиде 1 0
6. Крагль Оливер 1 0
7. Пучино Раффаэле 1 0
8. Авлонитис Тасос 1 0
9. Шпендльхофер Лукас 1 0
10. Сабири Абдельхамид 1 0
11. Dario Saric 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 2 1
2. Паолуччи Андреа 2 1
3. Пеллиццер Микеле 2 0
4. Поли Фабрицио 2 0
5. Кьоза Марко 2 0
6. Копполаро Мауро 2 0
7. Брешанини Марко 2 0
8. Де Лука Джузеппе 1 0
9. Де Коль Филиппо 1 0
10. Манкосу Маттео 1 0
11. Коста Филиппо 1 0
12. Морозини Леонардо 1 0
13. Сеттембрини Андреа 1 0
14. Тоскано Марко 1 0
15. Петрович Томи 1 0
16. Брунори Маттео 1 0
17. Куррарино Микеле 1 0
18. Маццокко Давиде 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0 0
 Виртус Энтелла 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана 1915 Фрозиноне 1:0 Асколи
Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза
Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана

Последние игры между собой

Асколи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Виртус Энтелла 3:0 Асколи Серия B Асколи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Асколи 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Асколи Серия B
Виртус Энтелла 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:1 Асколи Серия B Асколи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 4:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Виртус Энтелла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Лечче 8 4 3 1 20 - 9 15
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
5. Венеция 8 4 2 2 14 - 6 14
6. Фрозиноне 8 4 1 3 6 - 6 13
7. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Читтаделла 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
10. Брешия 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Порденоне 8 1 6 1 9 - 10 9
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
16. Асколи 7 1 2 4 4 - 8 5
17. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
18. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
19. Пескара 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Бюхель Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 51.00 6.80 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 9.20 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.04 3.22
  3.57 2.02 3.80

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.80 1.40 6.90 1.09 1.87 1.87 2.33 1.60 1.93 1.87 1.14 5.20 1.32 3.05 1.02 11.00 1.08 6.60 1.03 10.00 1.01 13.00
6.90 1.06 5.95 1.10 2.94 1.38 2.24 1.65 1.71 2.26 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30
2.66 1.51 2.22 1.70 1.78 2.11 1.52 2.63 2.06 1.81 1.46 2.82 1.41 3.02 1.66 2.30 1.17 5.35 1.55 2.56 1.17 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 1.71 2.14 1.03 10.00 1.07 7.20 1.01 12.60
2.50 1.53 1.70 2.15 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
1.24 4.25 1.12 6.67 1.25 4.15 1.48 2.77 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.90
3.45 1.31 2.38 1.58 1.60 2.34 1.22 4.30 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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