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Салернитана
1:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
1' Гол
Вальцания Лука
14' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
18' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
1:1
29' Гол
Джурич Милан
40'
72
Белек
Вид
15
Касасола
Тиаго
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
3
Лопес
Вальтер
20
Купиш
Томаш
14
Ди
Таккио
Франческо
28
Капецци
Леонардо
18
Андерсон
Андре
9
Тутино
Дженнаро
11
Джурич
Милан
22
Вольпе
Джакомо
15
Бьянкетти
Маттео
20
Терранова
Эмануэле
25
Раванелли
Лука
21
Цортеа
Надир
16
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
70
Гаэтано
Джанлука
23
Крешенци
Алессандро
9
Чофани
Даниэль
99
Целар
Жан
Салернитана
4-4-2
Кремонезе
3-5-2

Ход матча

1'
0:1
Вальцания Лука
(Целар Жан)
14'
 
Бьянкетти Маттео
18'
 
Кастаньетти Микеле
29'
Джурич Милан
(Тутино Дженнаро)
1:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 3 0.43
2. Купиш Томаш 2 0.29
3. Джурич Милан 2 (1) 0.29
4. Касасола Тиаго 1 0.14
5. Андерсон Андре 1 0.14
6. Лопес Вальтер 0 0
7. Белек Вид 0 0
8. Ди Таккио Франческо 0 0
9. Скьявоне Андреа 0 0
10. Чичерелли Эмануэле 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальцания Лука 2 0.29
2. Буонаюто Кристиан 1 0.14
3. Гаэтано Джанлука 1 0.14
4. Целар Жан 0 0
5. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 3 0
2. Касасола Тиаго 3 0
3. Айя Рамзи 2 0
4. Тутино Дженнаро 2 0
5. Дзичек Патрик 2 0
6. Лопес Вальтер 1 0
7. Джаннетти Никколо 1 0
8. Весели Фредерик 1 0
9. Мильорини Марко 1 0
10. Скьявоне Андреа 1 0
11. Чичерелли Эмануэле 1 0
12. Андерсон Андре 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Стриццоло Лука 3 0
3. Раванелли Лука 3 0
4. Кастаньетти Микеле 2 0
5. Густафссон Самуэль 2 0
6. Бьянкетти Маттео 1 0
7. Дели Франческо 1 0
8. Фьордализо Алессандро 1 0
9. Гаэтано Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 0 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Кремонезе 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +7 =6 -7
СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана
Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе
Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Салернитана 3:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Салернитана Серия B
Кремонезе 1:1 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Кремонезе Серия B Салернитана 2:1 Кремонезе Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Лечче 8 4 3 1 20 - 9 15
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
5. Венеция 8 4 2 2 14 - 6 14
6. Фрозиноне 8 4 1 3 6 - 6 13
7. Салернитана 1:1 7 3 3 1 10 - 7 12
8. Читтаделла 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
10. Брешия 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Порденоне 8 1 6 1 9 - 10 9
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Пиза 7 1 4 2 12 - 16 7
15. Реджина 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
17. Асколи 7 1 2 4 4 - 8 5
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Кремонезе 1:1 7 0 4 3 4 - 8 4
20. Пескара 8 1 1 6 6 - 17 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Кремонезе
2.65
3.10
3.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.10 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 2.65 1.77
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.04 3.50

Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.30 1.06 5.90 1.11 7.20 1.07 2.12 1.72 1.80 2.01 5.00 1.15 1.27 3.45 2.05 1.72 1.06 7.60 1.31 3.25 1.01 15.00 1.09 6.50
6.45 1.07 5.45 1.12 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.39 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.50 1.04 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.65 2.25 1.92 1.82 1.08 7.50 1.37 2.95 1.02 11.00
2.40 1.57 1.64 2.26 1.33 3.30 1.08 7.80 1.06 9.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.51 2.45 1.17 4.60
3.26 1.34 2.20 1.67 1.53 2.50 1.19 4.70 1.13 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.31 3.25
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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