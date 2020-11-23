Салернитана
1:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Аречи
Кремонезе
0:1
1' ГолВальцания Лука
14' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
18' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
1:1
29' ГолДжурич Милан
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
21
Цортеа
Надир
99
Целар
Жан
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Барай ЖоэльЗащитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
1'
0:1
14'
29'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.43
|2.
|Купиш Томаш
|2
|0.29
|3.
|Джурич Милан
|2 (1)
|0.29
|4.
|Касасола Тиаго
|1
|0.14
|5.
|Андерсон Андре
|1
|0.14
|6.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|7.
|Белек Вид
|0
|0
|8.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|9.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|10.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальцания Лука
|2
|0.29
|2.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.14
|3.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.14
|4.
|Целар Жан
|0
|0
|5.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|3
|0
|3.
|Айя Рамзи
|2
|0
|4.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|5.
|Дзичек Патрик
|2
|0
|6.
|Лопес Вальтер
|1
|0
|7.
|Джаннетти Никколо
|1
|0
|8.
|Весели Фредерик
|1
|0
|9.
|Мильорини Марко
|1
|0
|10.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|11.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|12.
|Андерсон Андре
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|3
|0
|3.
|Раванелли Лука
|3
|0
|4.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|6.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|7.
|Дели Франческо
|1
|0
|8.
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|9.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Кремонезе
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +7 =6 -7СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана
Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе
Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Лечче
|8
|4
|3
|1
|20 - 9
|15
|3.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|Венеция
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|6.
|Фрозиноне
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|7.
|Салернитана
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|Читтаделла
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Монца
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|10.
|Брешия
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Порденоне
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 16
|7
|15.
|Реджина
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|17.
|Асколи
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Кремонезе
|1:1
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Пескара
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Победитель
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