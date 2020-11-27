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  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
1:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Лечче
0'
0:1
20' Гол
Стемпиньски Мариуш
22'
1
Секулин
Андреа
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
89
Джильотти
Гийом
27
Коттали
Маттео
18
Канотто
Луиджи
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
7
Паганини
Лука
77
Тахцидис
Панайотис
53
Хендерсон
Лиам
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
Кьево
4-4-2
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

20'
0:1
Стемпиньски Мариуш

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 3 0.38
2. Джорджевич Филип 2 0.25
3. Фабро Микаэль 1 0.13
4. Могос Василе 1 0.13
5. Леверб Максим 1 (1) 0.13
6. Оби Джоэл 0 0
7. Де Лука Мануэль 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 7 0.78
2. Стемпиньски Мариуш 3 0.33
3. Манкозу Марко 2 (1) 0.22
4. Хендерсон Лиам 2 0.22
5. Кальдерони Марко 1 0.11
6. Тахцидис Панайотис 1 0.11
7. Майер Жан 1 0.11
8. Фалько Филиппо 1 0.11
9. Паганини Лука 1 0.11
10. Дермаку Кастриот 1 0.11
11. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Вивиани Маттиа 1 1
3. Пальмьеро Лука 2 0
4. Могос Василе 2 0
5. Леверб Максим 2 0
6. Риджионе Микеле 1 0
7. Гарритано Лука 1 0
8. Шемпер Адриан 1 0
9. Де Лука Мануэль 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 3 0
2. Россеттини Лука 0 1
3. Хендерсон Лиам 1 0
4. Тахцидис Панайотис 1 0
5. Кода Массимо 1 0
6. Лучиони Фабио 1 0
7. Жута Леонард 1 0
8. Фалько Филиппо 1 0
9. Паганини Лука 1 0
10. Петриччоне Якопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)
 Лечче 15% (3) 5% (1) 10% (2) 30% (6) 30% (6) 10% (2)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия
Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя
Лечче Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана 1915 Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара
Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало

Последние игры между собой

Кьево: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кьево 1:0 Лечче Серия A Лечче 2:2 Кьево Серия A Кьево 1:0 Лечче Серия A Лечче 3:2 Кьево Серия A
Кьево 1:1 Лечче Серия A Лечче 2:0 Кьево Серия A Кьево 3:3 Лечче Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Лечче 0:0 9 4 4 1 20 - 9 16
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Кьево 0:0 8 4 3 1 8 - 4 15
5. Салернитана 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Венеция 8 4 2 2 14 - 6 14
7. Фрозиноне 8 4 1 3 6 - 6 13
8. Читтаделла 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
10. Брешия 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Порденоне 8 1 6 1 9 - 10 9
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Пиза 7 1 4 2 12 - 16 7
15. Реджина 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
17. Асколи 7 1 2 4 4 - 8 5
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Пескара 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кремонезе 7 0 3 4 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 4 3 1 0 8 - 2 10
2. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Венеция 4 3 0 1 9 - 2 9
5. Лечче 0:0 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Кьево 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Фрозиноне 5 2 1 2 2 - 4 7
9. Брешия 4 1 3 0 8 - 5 6
10. Монца 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Пескара 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
16. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Пиза 2 0 2 0 2 - 2 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
2. Лечче 0:0 5 2 2 1 8 - 5 8
3. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Фрозиноне 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Венеция 4 1 2 1 5 - 4 5
7. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
8. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Порденоне 4 1 2 1 2 - 3 5
10. Пиза 5 1 2 2 10 - 14 5
11. Читтаделла 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Салернитана 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
14. Виченца Виртус 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Брешия 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Реджина 4 0 3 1 4 - 7 3
18. Кремонезе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Асколи 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Пескара 4 0 0 4 2 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кьево
Ничья
Лечче
3.16
3.37
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.40 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.25 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.14 2.41
  3.02 3.37 2.50

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.01 9.60 1.04 3.90 1.23 3.05 1.35 2.12 1.72 2.07 1.77 1.85 1.96 1.62 2.28 1.38 2.85 1.18 4.40 1.14 5.20 1.04 9.60 1.03 10.00
8.80 1.03 8.20 1.05 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.70 2.15 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.05 7.50
4.35 1.24 3.26 1.38 2.51 1.57 2.11 1.79 1.89 2.00 1.65 2.33 1.53 2.64 1.43 2.94 1.16 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.05 1.77 1.30 3.30 1.14 5.10 1.05 8.50
2.88 1.42 2.04 1.78 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
3.19 1.38 2.63 1.52 2.06 1.82 1.65 2.32 1.46 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95
4.45 1.21 3.20 1.35 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.28
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Кьево 1:1 Лечче онлайн

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