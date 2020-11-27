  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
1:2
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
0:1
20' Гол
Стемпиньски Мариуш
1:1
22' Гол
Гарритано Лука
29' Желтая карточка
Фабро Микаэль
32' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
36' Желтая карточка
Коттали Маттео
49' Желтая карточка
Кальдерони Марко
66' Желтая карточка
Паганини Лука
77' Желтая карточка
Лучиони Фабио
1:2
90' Гол
Фалько Филиппо
90'+6
1
Секулин
Андреа
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
89
Джильотти
Гийом
27
Коттали
Маттео
18
Канотто
Луиджи
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
7
Паганини
Лука
77
Тахцидис
Панайотис
53
Хендерсон
Лиам
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
Кьево
4-4-2
Лечче
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.5
2. Джорджевич Филип 2 0.25
3. Фабро Микаэль 1 0.13
4. Могос Василе 1 0.13
5. Леверб Максим 1 (1) 0.13
6. Оби Джоэл 0 0
7. Пальмьеро Лука 0 0
8. Де Лука Мануэль 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 7 0.78
2. Стемпиньски Мариуш 4 0.44
3. Манкозу Марко 2 (1) 0.22
4. Хендерсон Лиам 2 0.22
5. Фалько Филиппо 2 0.22
6. Кальдерони Марко 1 0.11
7. Тахцидис Панайотис 1 0.11
8. Майер Жан 1 0.11
9. Паганини Лука 1 0.11
10. Дермаку Кастриот 1 0.11
11. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 1 1
2. Вивиани Маттиа 1 1
3. Пальмьеро Лука 2 0
4. Могос Василе 2 0
5. Леверб Максим 2 0
6. Риджионе Микеле 1 0
7. Гарритано Лука 1 0
8. Фабро Микаэль 1 0
9. Коттали Маттео 1 0
10. Шемпер Адриан 1 0
11. Де Лука Мануэль 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 4 0
2. Хендерсон Лиам 2 0
3. Лучиони Фабио 2 0
4. Паганини Лука 2 0
5. Россеттини Лука 0 1
6. Тахцидис Панайотис 1 0
7. Кода Массимо 1 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Фалько Филиппо 1 0
10. Петриччоне Якопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Лечче 13.64% (3) 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6) 27.27% (6) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия
Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя
Лечче Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана 1915 Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара
Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало

Последние игры между собой

Кьево: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Кьево 1:0 Лечче Серия A Лечче 2:2 Кьево Серия A Кьево 1:0 Лечче Серия A Лечче 3:2 Кьево Серия A
Кьево 1:1 Лечче Серия A Лечче 2:0 Кьево Серия A Кьево 3:3 Лечче Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. Эмполи 8 5 2 1 14 - 9 17
3. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Салернитана 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Венеция 8 4 2 2 14 - 6 14
6. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
7. Фрозиноне 8 4 1 3 6 - 6 13
8. Читтаделла 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Монца 7 2 4 1 7 - 5 10
10. Брешия 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Порденоне 8 1 6 1 9 - 10 9
12. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
13. Реджана 1915 6 2 1 3 8 - 13 7
14. Пиза 7 1 4 2 12 - 16 7
15. Реджина 8 1 4 3 8 - 11 7
16. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
17. Асколи 7 1 2 4 4 - 8 5
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Пескара 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кремонезе 7 0 3 4 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 4 3 1 0 8 - 2 10
2. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Венеция 4 3 0 1 9 - 2 9
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 1 2 2 - 4 7
8. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Брешия 4 1 3 0 8 - 5 6
10. Монца 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Реджана 1915 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Пескара 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
16. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Пиза 2 0 2 0 2 - 2 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Фрозиноне 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Венеция 4 1 2 1 5 - 4 5
7. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Порденоне 4 1 2 1 2 - 3 5
10. Пиза 5 1 2 2 10 - 14 5
11. Читтаделла 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Салернитана 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
14. Виченца Виртус 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Брешия 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Реджина 4 0 3 1 4 - 7 3
18. Кремонезе 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Асколи 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Пескара 4 0 0 4 2 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.00 1.13 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 1.65 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.14 2.41
  5.86 1.49 4.82

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.01 9.60 1.04 3.90 1.23 3.05 1.35 2.12 1.72 1.80 1.95 1.85 1.96 1.62 2.28 1.11 5.80 1.18 4.40 1.30 5.55 1.04 9.60 1.01 12.60 1.04 9.00
8.80 1.03 8.20 1.05 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.70 2.15 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.05 7.50
4.35 1.24 3.26 1.38 2.51 1.57 1.57 2.49 1.89 2.00 2.00 1.88 1.53 2.64 2.06 1.82 1.90 1.98 1.16 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.42 1.52 2.05 1.77 1.30 3.30 1.14 5.10 1.55 2.35 1.04 9.00
2.88 1.42 2.04 1.78 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
3.19 1.38 1.90 1.98 2.06 1.82 1.65 2.32 1.46 2.82 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95
4.45 1.21 3.20 1.35 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.28
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Кьево 1:2 Лечче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный