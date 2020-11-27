Кьево
1:2
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Лечче
0:1
20' ГолСтемпиньски Мариуш
1:1
22' ГолГарритано Лука
29' Желтая карточкаФабро Микаэль
32' Желтая карточкаХендерсон Лиам
36' Желтая карточкаКоттали Маттео
49' Желтая карточкаКальдерони Марко
66' Желтая карточкаПаганини Лука
77' Желтая карточкаЛучиони Фабио
1:2
90' ГолФалько Филиппо
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 Колли ДжозефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
20'
22'
1:1
29'
32'
36'
49'
66'
77'
90'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.5
|2.
|Джорджевич Филип
|2
|0.25
|3.
|Фабро Микаэль
|1
|0.13
|4.
|Могос Василе
|1
|0.13
|5.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.13
|6.
|Оби Джоэл
|0
|0
|7.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|7
|0.78
|2.
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.44
|3.
|Манкозу Марко
|2 (1)
|0.22
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.22
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.22
|6.
|Кальдерони Марко
|1
|0.11
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.11
|8.
|Майер Жан
|1
|0.11
|9.
|Паганини Лука
|1
|0.11
|10.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.11
|11.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|1
|1
|2.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|3.
|Пальмьеро Лука
|2
|0
|4.
|Могос Василе
|2
|0
|5.
|Леверб Максим
|2
|0
|6.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|7.
|Гарритано Лука
|1
|0
|8.
|Фабро Микаэль
|1
|0
|9.
|Коттали Маттео
|1
|0
|10.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|11.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|2.
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|2
|0
|4.
|Паганини Лука
|2
|0
|5.
|Россеттини Лука
|0
|1
|6.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|7.
|Кода Массимо
|1
|0
|8.
|Жута Леонард
|1
|0
|9.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|10.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Лечче
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +9 =5 -6Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия
Реджана 1915 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя
Лечче Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана 1915 Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара
Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало
Последние игры между собой
Кьево: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|3.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Венеция
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|6.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|Фрозиноне
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|8.
|Читтаделла
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Монца
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|10.
|Брешия
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Порденоне
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|12.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Реджана 1915
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|14.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 16
|7
|15.
|Реджина
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|17.
|Асколи
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Пескара
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кремонезе
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Венеция
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Брешия
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|10.
|Монца
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Реджана 1915
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Пескара
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Пиза
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Венеция
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Порденоне
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|10.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|11.
|Читтаделла
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|Виченца Виртус
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Брешия
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Реджина
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Асколи
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Пескара
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Победитель
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