Реджана 1915
1:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Кремонезе
8' Желтая карточкаIvan Varone
1:0
14' ГолКоста Андреа
18' Желтая карточкаЦортеа Надир
22' Желтая карточкаКоста Андреа
36' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
45' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
51' Желтая карточкаРосси Фаусто
75' Вторая желтая карточкаКоста Андреа
1:1
90' ГолСтриццоло Лука
15
Коста
Андреа
26
Niko
Kirwan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Niko KirwanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
8'
14'
1:0
18'
22'
36'
51'
75'
90'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 26
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маццокки Симоне
|4
|0.57
|2.
|Igor Radrezza
|1
|0.14
|3.
|Коста Андреа
|1
|0.14
|4.
|Paolo Rozzio
|1
|0.14
|5.
|Riccardo Martinelli
|1
|0.14
|6.
|Ivan Varone
|1 (1)
|0.14
|7.
|Gabriel Lunetta
|0
|0
|8.
|Росси Фаусто
|0
|0
|9.
|Каргбо Аугустус
|0
|0
|10.
|Niko Kirwan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальцания Лука
|2
|0.25
|2.
|Стриццоло Лука
|1
|0.13
|3.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.13
|4.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.13
|5.
|Целар Жан
|0
|0
|6.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ivan Varone
|3
|0
|2.
|Маццокки Симоне
|3
|0
|3.
|Коста Андреа
|1
|1
|4.
|Росси Фаусто
|2
|0
|5.
|Riccardo Martinelli
|2
|0
|6.
|Дзампано Джузеппе
|2
|0
|7.
|Мураторе Симоне
|2
|0
|8.
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|9.
|Niko Kirwan
|2
|0
|10.
|Айети Арлинд
|1
|0
|11.
|Igor Radrezza
|1
|0
|12.
|Davide Voltan
|1
|0
|13.
|Черофолини Микеле
|1
|0
|14.
|Пеццелла Сальваторе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|2.
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|3.
|Стриццоло Лука
|3
|0
|4.
|Раванелли Лука
|3
|0
|5.
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|6.
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|7.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|8.
|Дели Франческо
|1
|0
|9.
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|10.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|11.
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана 1915
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Кремонезе
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Реджана 1915 Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лечче 7:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана 1915 Реджана 1915 0:1 Кьево
Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Монополи Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 1:0 Бари Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе
Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|3.
|Венеция
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|Фрозиноне
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|5.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|6.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|9.
|Монца
|8
|3
|4
|1
|8 - 5
|13
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|15.
|Пиза
|8
|1
|4
|3
|13 - 20
|7
|16.
|Реджина
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Асколи
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Кремонезе
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Пескара
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Монца
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Венеция
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|12.
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Виченца Виртус
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Реджина
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|19.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Пескара
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0