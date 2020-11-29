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Реджана 1915
1:1
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
8' Желтая карточка
Ivan Varone
1:0
14' Гол
Коста Андреа
18' Желтая карточка
Цортеа Надир
22' Желтая карточка
Коста Андреа
36' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
45' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
51' Желтая карточка
Росси Фаусто
75' Вторая желтая карточка
Коста Андреа
1:1
90' Гол
Стриццоло Лука
90'+4
13
Черофолини
Микеле
19
Marcos
Espeche
4
Paolo
Rozzio
15
Коста
Андреа
7
Дзампано
Джузеппе
8
Ivan
Varone
5
Росси
Фаусто
26
Niko
Kirwan
21
Igor
Radrezza
10
Маццокки
Симоне
9
Luca
Zamparo
1
Альфонсо
Энрико
15
Бьянкетти
Маттео
20
Терранова
Эмануэле
25
Раванелли
Лука
21
Цортеа
Надир
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
70
Гаэтано
Джанлука
3
Emanuele
Valeri
9
Чофани
Даниэль
99
Целар
Жан
Реджана 1915
3-4-1-2
Кремонезе
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Реджана 1915
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маццокки Симоне 4 0.57
2. Igor Radrezza 1 0.14
3. Коста Андреа 1 0.14
4. Paolo Rozzio 1 0.14
5. Riccardo Martinelli 1 0.14
6. Ivan Varone 1 (1) 0.14
7. Gabriel Lunetta 0 0
8. Росси Фаусто 0 0
9. Каргбо Аугустус 0 0
10. Niko Kirwan 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальцания Лука 2 0.25
2. Стриццоло Лука 1 0.13
3. Буонаюто Кристиан 1 0.13
4. Гаэтано Джанлука 1 0.13
5. Целар Жан 0 0
6. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Реджана 1915
# Игрок      
1. Ivan Varone 3 0
2. Маццокки Симоне 3 0
3. Коста Андреа 1 1
4. Росси Фаусто 2 0
5. Riccardo Martinelli 2 0
6. Дзампано Джузеппе 2 0
7. Мураторе Симоне 2 0
8. Гьямфи Брайт 2 0
9. Niko Kirwan 2 0
10. Айети Арлинд 1 0
11. Igor Radrezza 1 0
12. Davide Voltan 1 0
13. Черофолини Микеле 1 0
14. Пеццелла Сальваторе 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Кастаньетти Микеле 3 0
3. Стриццоло Лука 3 0
4. Раванелли Лука 3 0
5. Бьянкетти Маттео 2 0
6. Густафссон Самуэль 2 0
7. Крешенци Алессандро 1 0
8. Дели Франческо 1 0
9. Фьордализо Алессандро 1 0
10. Гаэтано Джанлука 1 0
11. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Реджана 1915 33.33% (3) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Кремонезе 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Реджана 1915 Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лечче 7:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана 1915 Реджана 1915 0:1 Кьево
Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Монополи Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 1:0 Бари Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе
Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
3. Венеция 9 5 2 2 16 - 7 17
4. Фрозиноне 9 5 1 3 8 - 7 16
5. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
6. Салернитана 7 4 2 1 11 - 7 14
7. Читтаделла 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
9. Монца 8 3 4 1 8 - 5 13
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
14. Виченца Виртус 7 1 4 2 11 - 12 7
15. Пиза 8 1 4 3 13 - 20 7
16. Реджина 9 1 4 4 8 - 12 7
17. Асколи 8 1 2 5 5 - 10 5
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Кремонезе 8 0 4 4 5 - 10 4
20. Пескара 9 1 1 7 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венеция 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
3. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Монца 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Фрозиноне 5 2 1 2 2 - 4 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Пиза 3 0 2 1 3 - 6 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Венеция 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Пиза 5 1 2 2 10 - 14 5
12. Салернитана 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Виченца Виртус 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Брешия 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Кремонезе 5 0 3 2 5 - 7 3
18. Реджина 5 0 3 2 4 - 8 3
19. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Пескара 4 0 0 4 2 - 12 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Бьянкетти Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Коста Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Цортеа Надир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Коста Андреа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Ivan Varone получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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