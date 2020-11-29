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Козенца
 
Позже

Стадион:
Салернитана
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
27
Биттанте
Лука
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
19
Вера
Брайан
10
Карретта
Мирко
6
Балули
Мохамед
7
Баэс
Хайме
72
Белек
Вид
5
Мантовани
Валерио
23
Дьомбер
Норберт
26
Богдан
Лука
15
Касасола
Тиаго
27
Дзичек
Патрик
14
Ди
Таккио
Франческо
20
Купиш
Томаш
9
Тутино
Дженнаро
18
Андерсон
Андре
11
Джурич
Милан
Козенца
3-4-3
Салернитана
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.38
2. Глиоцци Этторе 1 0.13
3. Тиритиельо Андреа 1 0.13
4. Балули Мохамед 1 0.13
5. Баэс Хайме 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 3 0.43
2. Купиш Томаш 3 0.43
3. Джурич Милан 3 (1) 0.43
4. Касасола Тиаго 1 0.14
5. Андерсон Андре 1 0.14
6. Лопес Вальтер 0 0
7. Белек Вид 0 0
8. Ди Таккио Франческо 0 0
9. Скьявоне Андреа 0 0
10. Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 2 1
2. Бруччини Мирко 3 0
3. Шаудоне Даниэле 2 0
4. Биттанте Лука 2 0
5. Корси Анджело 2 0
6. Идда Риккардо 2 0
7. Баэс Хайме 2 0
8. Коне Бенджамин 2 0
9. Балули Мохамед 2 0
10. Ингроссо Джанмарко 0 1
11. Литтери Джанлука 1 0
12. Леджиттимо Маттео 1 0
13. Карретта Мирко 1 0
14. Сакко Ихсан 1 0
15. Ба Абу 1 0
16. Боррелли Дженнаро 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Касасола Тиаго 4 0
2. Ди Таккио Франческо 3 0
3. Лопес Вальтер 2 0
4. Айя Рамзи 2 0
5. Тутино Дженнаро 2 0
6. Дзичек Патрик 2 0
7. Купиш Томаш 1 0
8. Джаннетти Никколо 1 0
9. Весели Фредерик 1 0
10. Мильорини Марко 1 0
11. Скьявоне Андреа 1 0
12. Чичерелли Эмануэле 1 0
13. Андерсон Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Салернитана 0 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца
Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи
Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза

Последние игры между собой

Козенца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Салернитана 2:1 Козенца Серия B Козенца 0:1 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Козенца Серия B Козенца 0:0 Салернитана Серия B
Козенца 0:0 Салернитана Лега Про Козенца 0:0 Салернитана Лега Про Козенца 1:0 Салернитана Коппа Италия Лега Про Салернитана 1:1 Козенца Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
3. Венеция 9 5 2 2 16 - 7 17
4. Фрозиноне 9 5 1 3 8 - 7 16
5. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
6. Салернитана 7 4 2 1 11 - 7 14
7. Читтаделла 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
9. Монца 8 3 4 1 8 - 5 13
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Козенца 8 1 5 2 6 - 7 8
14. Виченца Виртус 7 1 4 2 11 - 12 7
15. Пиза 8 1 4 3 13 - 20 7
16. Реджина 9 1 4 4 8 - 12 7
17. Асколи 8 1 2 5 5 - 10 5
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Кремонезе 8 0 4 4 5 - 10 4
20. Пескара 9 1 1 7 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венеция 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
3. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Монца 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Фрозиноне 5 2 1 2 2 - 4 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Пиза 3 0 2 1 3 - 6 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Венеция 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Пиза 5 1 2 2 10 - 14 5
12. Салернитана 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Виченца Виртус 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Брешия 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Кремонезе 5 0 3 2 5 - 7 3
18. Реджина 5 0 3 2 4 - 8 3
19. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Пескара 4 0 0 4 2 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Салернитана
2.80
3.10
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 2.85 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.10 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 2.98 3.00

Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Салернитана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Салернитана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Салернитана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 8.40 1.05 3.50 1.28 2.70 1.42 2.17 1.69 1.91 1.89 1.71 2.14 1.51 2.60 1.33 3.15 1.14 5.20 1.11 5.90 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.50
7.50 1.05 6.70 1.08 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.51 2.56 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.02 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.81 2.00 1.36 3.00 1.10 6.30
2.62 1.49 1.83 1.97 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10
3.85 1.26 2.72 1.46 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Козенца - Салернитана онлайн

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