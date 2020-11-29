Козенца
Позже
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Салернитана
19
Вера
Брайан
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Paolo Ficara
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Барай ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.38
|2.
|Глиоцци Этторе
|1
|0.13
|3.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.13
|4.
|Балули Мохамед
|1
|0.13
|5.
|Баэс Хайме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.43
|2.
|Купиш Томаш
|3
|0.43
|3.
|Джурич Милан
|3 (1)
|0.43
|4.
|Касасола Тиаго
|1
|0.14
|5.
|Андерсон Андре
|1
|0.14
|6.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|7.
|Белек Вид
|0
|0
|8.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|9.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|10.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|2
|1
|2.
|Бруччини Мирко
|3
|0
|3.
|Шаудоне Даниэле
|2
|0
|4.
|Биттанте Лука
|2
|0
|5.
|Корси Анджело
|2
|0
|6.
|Идда Риккардо
|2
|0
|7.
|Баэс Хайме
|2
|0
|8.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|9.
|Балули Мохамед
|2
|0
|10.
|Ингроссо Джанмарко
|0
|1
|11.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|12.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|13.
|Карретта Мирко
|1
|0
|14.
|Сакко Ихсан
|1
|0
|15.
|Ба Абу
|1
|0
|16.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Касасола Тиаго
|4
|0
|2.
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|3.
|Лопес Вальтер
|2
|0
|4.
|Айя Рамзи
|2
|0
|5.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|6.
|Дзичек Патрик
|2
|0
|7.
|Купиш Томаш
|1
|0
|8.
|Джаннетти Никколо
|1
|0
|9.
|Весели Фредерик
|1
|0
|10.
|Мильорини Марко
|1
|0
|11.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|12.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|13.
|Андерсон Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Салернитана
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца
Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи
Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза
Последние игры между собой
Козенца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|3.
|Венеция
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|Фрозиноне
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|5.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|6.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|9.
|Монца
|8
|3
|4
|1
|8 - 5
|13
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Козенца
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|15.
|Пиза
|8
|1
|4
|3
|13 - 20
|7
|16.
|Реджина
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Асколи
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Кремонезе
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Пескара
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Монца
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Венеция
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|12.
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Виченца Виртус
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Реджина
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|19.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Пескара
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Победитель
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