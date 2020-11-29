Козенца
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Салернитана
8' Желтая карточкаДзичек Патрик
25' Желтая карточкаБруччини Мирко
42' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
0:1
50' ГолТутино Дженнаро
52' Желтая карточкаИдда Риккардо
67' Желтая карточкаАндерсон Андре
70' Желтая карточкаДьомбер Норберт
75' Желтая карточкаБогдан Лука
78' Желтая карточкаБа Абу
81' Вторая желтая карточкаБа Абу
88' Желтая карточкаПетре Адриан
19
Вера
Брайан
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Paolo Ficara
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Барай ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
25'
50'
52'
67'
70'
75'
76'
78'
81'
88'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.33
|2.
|Глиоцци Этторе
|1
|0.11
|3.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.11
|4.
|Балули Мохамед
|1
|0.11
|5.
|Баэс Хайме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|4
|0.5
|2.
|Купиш Томаш
|3
|0.38
|3.
|Джурич Милан
|3 (1)
|0.38
|4.
|Андерсон Андре
|1
|0.13
|5.
|Касасола Тиаго
|1
|0.13
|6.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|7.
|Белек Вид
|0
|0
|8.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|9.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|10.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|2.
|Тиритиельо Андреа
|2
|1
|3.
|Ба Абу
|2
|1
|4.
|Идда Риккардо
|3
|0
|5.
|Шаудоне Даниэле
|2
|0
|6.
|Биттанте Лука
|2
|0
|7.
|Корси Анджело
|2
|0
|8.
|Баэс Хайме
|2
|0
|9.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|10.
|Балули Мохамед
|2
|0
|11.
|Ингроссо Джанмарко
|0
|1
|12.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|13.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|14.
|Карретта Мирко
|1
|0
|15.
|Сакко Ихсан
|1
|0
|16.
|Петре Адриан
|1
|0
|17.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|4
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|4
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|3
|0
|4.
|Лопес Вальтер
|2
|0
|5.
|Айя Рамзи
|2
|0
|6.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|7.
|Андерсон Андре
|2
|0
|8.
|Купиш Томаш
|1
|0
|9.
|Джаннетти Никколо
|1
|0
|10.
|Весели Фредерик
|1
|0
|11.
|Мильорини Марко
|1
|0
|12.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|13.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|14.
|Богдан Лука
|1
|0
|15.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Салернитана
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца
Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи
Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза
Последние игры между собой
Козенца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|3.
|Салернитана
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|4.
|Венеция
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Фрозиноне
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|6.
|СПАЛ 2013
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|7.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|9.
|Монца
|8
|3
|4
|1
|8 - 5
|13
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Виченца Виртус
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|15.
|Пиза
|8
|1
|4
|3
|13 - 20
|7
|16.
|Реджина
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Асколи
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|18.
|Виртус Энтелла
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|19.
|Кремонезе
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Пескара
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|СПАЛ 2013
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Монца
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Салернитана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|9.
|Венеция
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|13.
|Виченца Виртус
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Реджина
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|19.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Пескара
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Победитель
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