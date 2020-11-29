  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
0:1
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
8' Желтая карточка
Дзичек Патрик
25' Желтая карточка
Бруччини Мирко
42' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
0:1
50' Гол
Тутино Дженнаро
52' Желтая карточка
Идда Риккардо
67' Желтая карточка
Андерсон Андре
70' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
75' Желтая карточка
Богдан Лука
78' Желтая карточка
Ба Абу
81' Вторая желтая карточка
Ба Абу
88' Желтая карточка
Петре Адриан
90'+5
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
27
Биттанте
Лука
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
19
Вера
Брайан
10
Карретта
Мирко
6
Балули
Мохамед
7
Баэс
Хайме
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
23
Дьомбер
Норберт
5
Мантовани
Валерио
20
Купиш
Томаш
27
Дзичек
Патрик
14
Ди
Таккио
Франческо
15
Касасола
Тиаго
9
Тутино
Дженнаро
18
Андерсон
Андре
11
Джурич
Милан
Козенца
3-4-3
Салернитана
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.33
2. Глиоцци Этторе 1 0.11
3. Тиритиельо Андреа 1 0.11
4. Балули Мохамед 1 0.11
5. Баэс Хайме 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 4 0.5
2. Купиш Томаш 3 0.38
3. Джурич Милан 3 (1) 0.38
4. Андерсон Андре 1 0.13
5. Касасола Тиаго 1 0.13
6. Лопес Вальтер 0 0
7. Белек Вид 0 0
8. Ди Таккио Франческо 0 0
9. Скьявоне Андреа 0 0
10. Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Бруччини Мирко 4 0
2. Тиритиельо Андреа 2 1
3. Ба Абу 2 1
4. Идда Риккардо 3 0
5. Шаудоне Даниэле 2 0
6. Биттанте Лука 2 0
7. Корси Анджело 2 0
8. Баэс Хайме 2 0
9. Коне Бенджамин 2 0
10. Балули Мохамед 2 0
11. Ингроссо Джанмарко 0 1
12. Литтери Джанлука 1 0
13. Леджиттимо Маттео 1 0
14. Карретта Мирко 1 0
15. Сакко Ихсан 1 0
16. Петре Адриан 1 0
17. Боррелли Дженнаро 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 4 0
2. Касасола Тиаго 4 0
3. Дзичек Патрик 3 0
4. Лопес Вальтер 2 0
5. Айя Рамзи 2 0
6. Тутино Дженнаро 2 0
7. Андерсон Андре 2 0
8. Купиш Томаш 1 0
9. Джаннетти Никколо 1 0
10. Весели Фредерик 1 0
11. Мильорини Марко 1 0
12. Скьявоне Андреа 1 0
13. Чичерелли Эмануэле 1 0
14. Богдан Лука 1 0
15. Дьомбер Норберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Салернитана 0 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца
Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи
Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза

Последние игры между собой

Козенца: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Салернитана 2:1 Козенца Серия B Козенца 0:1 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Козенца Серия B Козенца 0:0 Салернитана Серия B
Козенца 0:0 Салернитана Лега Про Козенца 0:0 Салернитана Лега Про Козенца 1:0 Салернитана Коппа Италия Лега Про Салернитана 1:1 Козенца Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
3. Салернитана 8 5 2 1 12 - 7 17
4. Венеция 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Фрозиноне 9 5 1 3 8 - 7 16
6. СПАЛ 2013 8 4 3 1 13 - 8 15
7. Читтаделла 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
9. Монца 8 3 4 1 8 - 5 13
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Козенца 9 1 5 3 6 - 8 8
14. Виченца Виртус 7 1 4 2 11 - 12 7
15. Пиза 8 1 4 3 13 - 20 7
16. Реджина 9 1 4 4 8 - 12 7
17. Асколи 8 1 2 5 5 - 10 5
18. Виртус Энтелла 8 0 5 3 5 - 13 5
19. Кремонезе 8 0 4 4 5 - 10 4
20. Пескара 9 1 1 7 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венеция 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
3. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Монца 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Фрозиноне 5 2 1 2 2 - 4 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
18. Пиза 3 0 2 1 3 - 6 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Салернитана 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
9. Венеция 4 1 2 1 5 - 4 5
10. СПАЛ 2013 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Пиза 5 1 2 2 10 - 14 5
13. Виченца Виртус 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Брешия 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Кремонезе 5 0 3 2 5 - 7 3
18. Реджина 5 0 3 2 4 - 8 3
19. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Пескара 4 0 0 4 2 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ди Таккио Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Бруччини Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Дзичек Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 7.20 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 3.80 1.31
Бонус: 5 000 ₽ 2.61 3.02 2.99

Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Салернитана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Салернитана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Салернитана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.25 8.70 1.05 1.95 1.80 2.80 1.41 2.17 1.69 1.14 5.20 1.73 2.10 1.53 2.50 1.05 8.50 1.15 5.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.00
7.90 1.04 7.20 1.07 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.56 2.43 1.38 2.94 1.16 4.65 1.11 5.25 1.03 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 1.82 1.98 1.07 7.50 1.10 6.20 1.03 10.00
2.72 1.46 1.90 1.90 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.00
4.05 1.24 2.88 1.42 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Козенца 0:1 Салернитана онлайн

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