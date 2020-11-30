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Виртус Энтелла
0:1
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
5' Желтая карточка
Маццокко Давиде
25' Желтая карточка
Томович Ненад
44' Желтая карточка
Тоскано Марко
0:1
59' Гол
Ди Франческо Федерико
75' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
79' Желтая карточка
Палоски Альберто
88' Желтая карточка
Флоккари Сержио
90'+5
24
Борра
Даниеле
21
Копполаро
Мауро
13
Поли
Фабрицио
15
Пеллиццер
Микеле
18
Маццокко
Давиде
23
Паолуччи
Андреа
25
Тоскано
Марко
8
Крими
Марко
99
Скенетти
Андреа
38
Морозини
Леонардо
7
Де
Лука
Джузеппе
22
Тиам
Демба
4
Томович
Ненад
5
Саламон
Бартош
17
Серникола
Леонардо
24
Дикманн
Лоренцо
7
Миссироли
Симоне
16
Эспозито
Сальваторе
77
Д'Аллесандро
Марко
8
Валоти
Матиа
43
Палоски
Альберто
31
Ди
Франческо
Федерико
Виртус Энтелла
3-4-2-1
СПАЛ 2013
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 3 (3) 0.33
2. Де Лука Джузеппе 2 0.22
3. Куррарино Микеле 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Лукас 3 (1) 0.33
2. Валоти Матиа 2 0.22
3. Ди Франческо Федерико 2 0.22
4. Саламон Бартош 2 0.22
5. Эспозито Сальваторе 1 0.11
6. Мурджа Алессандро 1 0.11
7. Палоски Альберто 1 0.11
8. Стрефецца Габриэль 1 0.11
9. Эспозито Себастьяно 1 0.11
10. Томович Ненад 0 0
11. Серникола Леонардо 0 0
12. Сала Марко 0 0
13. Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 2 1
2. Паолуччи Андреа 2 1
3. Пеллиццер Микеле 2 0
4. Поли Фабрицио 2 0
5. Кьоза Марко 2 0
6. Копполаро Мауро 2 0
7. Сеттембрини Андреа 2 0
8. Тоскано Марко 2 0
9. Маццокко Давиде 2 0
10. Брешанини Марко 2 0
11. Де Лука Джузеппе 1 0
12. Де Коль Филиппо 1 0
13. Манкосу Маттео 1 0
14. Коста Филиппо 1 0
15. Морозини Леонардо 1 0
16. Петрович Томи 1 0
17. Брунори Маттео 1 0
18. Куррарино Микеле 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 4 0
2. Дикманн Лоренцо 2 1
3. Томович Ненад 3 0
4. Д'Аллесандро Марко 2 0
5. Саламон Бартош 2 0
6. Палоски Альберто 2 0
7. Стрефецца Габриэль 2 0
8. Сала Марко 2 0
9. Эспозито Сальваторе 2 0
10. Эспозито Себастьяно 2 0
11. Кастро Лукас 0 1
12. Флоккари Сержио 1 0
13. Миссироли Симоне 1 0
14. Ди Франческо Федерико 1 0
15. Мурджа Алессандро 1 0
16. Серникола Леонардо 1 0
17. Раньери Лука 1 0
18. Околи Меме 1 0
19. Espeto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 0 0 20% (1) 40% (2) 40% (2)
 СПАЛ 2013 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 35.71% (5) 0 14.29% (2)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче
Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +8 =4 -8
СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013
Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Виртус Энтелла 0:3 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 2:2 Виртус Энтелла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. СПАЛ 2013 1:0 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
4. Салернитана 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Венеция 9 5 2 2 16 - 7 17
6. Фрозиноне 9 5 1 3 8 - 7 16
7. Читтаделла 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
9. Монца 8 3 4 1 8 - 5 13
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Козенца 9 1 5 3 6 - 8 8
14. Виченца Виртус 7 1 4 2 11 - 12 7
15. Пиза 8 1 4 3 13 - 20 7
16. Реджина 9 1 4 4 8 - 12 7
17. Асколи 8 1 2 5 5 - 10 5
18. Виртус Энтелла 0:1 9 0 5 4 5 - 14 5
19. Кремонезе 8 0 4 4 5 - 10 4
20. Пескара 9 1 1 7 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венеция 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
4. СПАЛ 2013 1:0 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Монца 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Фрозиноне 5 2 1 2 2 - 4 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
18. Пиза 3 0 2 1 3 - 6 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 0:1 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
4. СПАЛ 2013 1:0 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Салернитана 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
9. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Венеция 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Пиза 5 1 2 2 10 - 14 5
13. Виченца Виртус 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Виртус Энтелла 0:1 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Брешия 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Кремонезе 5 0 3 2 5 - 7 3
18. Реджина 5 0 3 2 4 - 8 3
19. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Пескара 4 0 0 4 2 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Тоскано Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Томович Ненад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Маццокко Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.05 2.45 2.55
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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.90 1.04 7.10 1.07 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.85 1.95 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75
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