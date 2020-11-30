Виртус Энтелла
0:1
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
СПАЛ 2013
5' Желтая карточкаМаццокко Давиде
25' Желтая карточкаТомович Ненад
44' Желтая карточкаТоскано Марко
0:1
59' ГолДи Франческо Федерико
75' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
79' Желтая карточкаПалоски Альберто
88' Желтая карточкаФлоккари Сержио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сала МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
25'
44'
59'
79'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
7 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 25
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|3 (3)
|0.33
|2.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0.22
|3.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.33
|2.
|Валоти Матиа
|2
|0.22
|3.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.22
|4.
|Саламон Бартош
|2
|0.22
|5.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.11
|6.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.11
|7.
|Палоски Альберто
|1
|0.11
|8.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.11
|9.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.11
|10.
|Томович Ненад
|0
|0
|11.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|12.
|Сала Марко
|0
|0
|13.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|2
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|2
|1
|3.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0
|4.
|Поли Фабрицио
|2
|0
|5.
|Кьоза Марко
|2
|0
|6.
|Копполаро Мауро
|2
|0
|7.
|Сеттембрини Андреа
|2
|0
|8.
|Тоскано Марко
|2
|0
|9.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|10.
|Брешанини Марко
|2
|0
|11.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|12.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|13.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|14.
|Коста Филиппо
|1
|0
|15.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|16.
|Петрович Томи
|1
|0
|17.
|Брунори Маттео
|1
|0
|18.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Валоти Матиа
|4
|0
|2.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|3.
|Томович Ненад
|3
|0
|4.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|5.
|Саламон Бартош
|2
|0
|6.
|Палоски Альберто
|2
|0
|7.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|8.
|Сала Марко
|2
|0
|9.
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|10.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|11.
|Кастро Лукас
|0
|1
|12.
|Флоккари Сержио
|1
|0
|13.
|Миссироли Симоне
|1
|0
|14.
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|15.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|16.
|Серникола Леонардо
|1
|0
|17.
|Раньери Лука
|1
|0
|18.
|Околи Меме
|1
|0
|19.
|Espeto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|40% (2)
|СПАЛ 2013
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|35.71% (5)
|0
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +3 =11 -6Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче
Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +8 =4 -8СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013
Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|2.
|СПАЛ 2013
|1:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Салернитана
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|5.
|Венеция
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Фрозиноне
|9
|5
|1
|3
|8 - 7
|16
|7.
|Читтаделла
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Кьево
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|9.
|Монца
|8
|3
|4
|1
|8 - 5
|13
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Брешия
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|12.
|Реджана 1915
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Виченца Виртус
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|15.
|Пиза
|8
|1
|4
|3
|13 - 20
|7
|16.
|Реджина
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Асколи
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|18.
|Виртус Энтелла
|0:1
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|19.
|Кремонезе
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Пескара
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|Салернитана
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|СПАЛ 2013
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Монца
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|9.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Реджина
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Виченца Виртус
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|17.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|19.
|Кремонезе
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Виртус Энтелла
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Салернитана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Венеция
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|10 - 14
|5
|13.
|Виченца Виртус
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Виртус Энтелла
|0:1
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|15.
|Брешия
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|17.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Реджина
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|19.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Пескара
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров