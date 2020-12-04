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  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Пескара
0' 3'
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
24
Авлонитис
Тасос
20
Шпендльхофер
Лукас
33
Сини
Симоне
25
Джербо
Альберто
7
Кавион
Микеле
30
Dario
Saric
98
Пьерини
Николас
21
Сабири
Абдельхамид
99
Баич
Риад
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
16
Боккетти
Сальваторе
44
Ярошински
Павел
2
Белланова
Рауль
37
Майстро
Фабио
10
Вальдифиори
Мирко
8
Мемушай
Ледиан
47
Нзита
Мардоки
11
Галано
Кристиан
77
Сетер
Дамир
Асколи
4-4-1-1
Пескара
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.25
2. Пучино Раффаэле 1 0.13
3. Баич Риад 1 0.13
4. Кавион Микеле 1 0.13
5. Крагль Оливер 0 0
6. Бюхель Марсель 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майстро Фабио 3 0.33
2. Сетер Дамир 2 0.22
3. Вокич Деян 1 0.11
4. Ярошински Павел 0 0
5. Вентола Кристиан 0 0
6. Асенсио Рауль 0 0
7. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 4 1
2. Бюхель Марсель 1 1
3. Корбо Габриэле 1 1
4. Cosimo Chirico 2 0
5. Петруччи Давиде 1 0
6. Крагль Оливер 1 0
7. Пучино Раффаэле 1 0
8. Джербо Альберто 1 0
9. Авлонитис Тасос 1 0
10. Шпендльхофер Лукас 1 0
11. Кавион Микеле 1 0
12. Сабири Абдельхамид 1 0
13. Dario Saric 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Фернандес Леандро II 2 1
2. Нзита Мардоки 1 1
3. Бальцано Антонио 2 0
4. Бузеллато Массимилиано 2 0
5. Вентола Кристиан 2 0
6. Машанджело Эдоардо 2 0
7. Майстро Фабио 2 0
8. Мемушай Ледиан 1 0
9. Крекко Лука 1 0
10. Ярошински Павел 1 0
11. Омеонга Стефан 1 0
12. Бошич Милош 1 0
13. Диамбо Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 60% (3) 20% (1) 0 0 0 20% (1)
 Пескара 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи
Асколи 2:1 Реджана 1915 Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне
Пескара Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара
Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара

Последние игры между собой

Асколи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Пескара 2:1 Асколи Серия B Асколи 0:2 Пескара Серия B Асколи 2:1 Пескара Серия B Пескара 1:1 Асколи Серия B
Пескара 0:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 Пескара Серия B Пескара 2:2 Асколи Серия B Асколи 3:1 Пескара Серия B Асколи 3:0 Пескара Серия B Пескара 4:1 Асколи Серия B Асколи 1:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Асколи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 9 5 3 1 22 - 10 18
2. СПАЛ 2013 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
4. Салернитана 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Венеция 9 5 2 2 16 - 7 17
6. Фрозиноне 9 5 1 3 8 - 7 16
7. Читтаделла 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Кьево 8 4 2 2 9 - 6 14
9. Монца 9 3 5 1 9 - 6 14
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Брешия 8 2 3 3 11 - 12 9
12. Реджана 1915 7 2 2 3 9 - 14 8
13. Виченца Виртус 8 1 5 2 12 - 13 8
14. Козенца 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Пиза 8 1 4 3 13 - 20 7
16. Реджина 9 1 4 4 8 - 12 7
17. Асколи 0:0 9 1 3 5 5 - 10 6
18. Виртус Энтелла 9 0 5 4 5 - 14 5
19. Пескара 0:0 10 1 2 7 6 - 19 5
20. Кремонезе 8 0 4 4 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венеция 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
3. Салернитана 4 3 1 0 8 - 3 10
4. СПАЛ 2013 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Лечче 4 2 2 0 12 - 4 8
6. Монца 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Фрозиноне 5 2 1 2 2 - 4 7
9. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Брешия 5 1 3 1 9 - 7 6
11. Реджана 1915 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Асколи 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Реджина 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Пескара 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Виченца Виртус 3 0 3 0 6 - 6 3
17. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
18. Пиза 3 0 2 1 3 - 6 2
19. Кремонезе 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Виртус Энтелла 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 4 2 2 0 4 - 2 8
4. СПАЛ 2013 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Салернитана 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
9. Монца 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Венеция 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Виченца Виртус 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза 5 1 2 2 10 - 14 5
14. Виртус Энтелла 4 0 4 0 3 - 3 4
15. Брешия 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
17. Кремонезе 5 0 3 2 5 - 7 3
18. Реджина 5 0 3 2 4 - 8 3
19. Асколи 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Пескара 0:0 5 0 1 4 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Пескара
2.88
3.05
2.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.00 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.05 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.02 2.82
  2.88 3.02 2.87

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.04 6.70 1.09 2.95 1.37 2.28 1.63 1.90 1.90 1.69 2.17 1.33 3.15 1.23 3.85 1.08 6.80 1.07 7.60 1.02 14.00 1.01 12.00 0.00 21.00
7.00 1.06 6.10 1.10 2.99 1.37 2.31 1.61 1.74 2.21 1.37 3.10 1.27 3.62 1.09 6.45 1.06 7.10 1.00 11.25
3.20 1.38 2.80 1.48 2.38 1.63 1.96 1.93 1.72 2.21 1.55 2.56 1.44 2.93 1.28 3.90 1.10 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.12 1.33 3.15 1.08 6.90
2.53 1.52 1.73 2.12 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
2.81 1.47 2.30 1.66 1.79 2.11 1.50 2.70 1.36 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.45 1.31 2.38 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Асколи 0:0 Пескара онлайн

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