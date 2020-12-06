Виченца Виртус
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
Козенца
24' Желтая карточкаСакко Ихсан
35' Желтая карточкаПетруччи Давиде
42' Желтая карточкаКорси Анджело
1:0
71' ГолМеджорини Риккардо
1:1
86' ГолТиритиельо Андреа
88' Желтая карточкаДзонта Лорис
19
Вера
Брайан
11
Сакко
Ихсан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
24'
35'
42'
71'
86'
1:1
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|4
|0.44
|2.
|Дальмонте Никола
|2
|0.22
|3.
|Daniele Cappelletti
|2
|0.22
|4.
|Ригони Лука
|1
|0.11
|5.
|Гори Габриэле
|1
|0.11
|6.
|Да Рива Якопо
|1
|0.11
|7.
|Emanuele Padella
|1
|0.11
|8.
|Лонго Самуэле
|1 (1)
|0.11
|9.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|10.
|Simone Guerra
|0
|0
|11.
|Джакомелли Стефано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.3
|2.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.2
|3.
|Глиоцци Этторе
|1
|0.1
|4.
|Балули Мохамед
|1
|0.1
|5.
|Баэс Хайме
|0
|0
|6.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|2.
|Лонго Самуэле
|3
|0
|3.
|Ригони Лука
|2
|0
|4.
|Чинелли Антонио
|2
|0
|5.
|Emanuele Padella
|2
|0
|6.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|7.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|8.
|Да Рива Якопо
|2
|0
|9.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|10.
|Alessandro Marotta
|1
|0
|11.
|Daniele Cappelletti
|1
|0
|12.
|Luca Barlocco
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|2.
|Тиритиельо Андреа
|2
|1
|3.
|Ба Абу
|2
|1
|4.
|Корси Анджело
|3
|0
|5.
|Идда Риккардо
|3
|0
|6.
|Шаудоне Даниэле
|2
|0
|7.
|Биттанте Лука
|2
|0
|8.
|Баэс Хайме
|2
|0
|9.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|10.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|11.
|Балули Мохамед
|2
|0
|12.
|Ингроссо Джанмарко
|0
|1
|13.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|14.
|Петруччи Давиде
|1
|0
|15.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|16.
|Карретта Мирко
|1
|0
|17.
|Петре Адриан
|1
|0
|18.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Козенца
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =8 -6Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза
Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи
Козенца Последние 20 матчей: +9 =5 -6Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия
Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Салернитана
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|3.
|Фрозиноне
|10
|6
|1
|3
|11 - 9
|19
|4.
|Лечче
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|5.
|Эмполи
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Венеция
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Читтаделла
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Кьево
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|9.
|Монца
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Порденоне
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Реджана 1915
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Реджина
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Брешия
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Виченца Виртус
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|15.
|Козенца
|10
|1
|6
|3
|7 - 9
|9
|16.
|Кремонезе
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|17.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 24
|7
|18.
|Пескара
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Лечче
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|Реджана 1915
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Монца
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Реджина
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Кьево
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|13.
|Кремонезе
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Порденоне
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|15.
|Виченца Виртус
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|16.
|Пескара
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|19.
|Пиза
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|20.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Фрозиноне
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Кьево
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Порденоне
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Салернитана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эмполи
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Читтаделла
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Венеция
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Козенца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Виченца Виртус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Пиза
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|14.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Реджана 1915
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|16.
|Брешия
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Пескара
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Асколи
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1