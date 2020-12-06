  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Виченца Виртус
1:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
24' Желтая карточка
Сакко Ихсан
35' Желтая карточка
Петруччи Давиде
42' Желтая карточка
Корси Анджело
1:0
71' Гол
Меджорини Риккардо
1:1
86' Гол
Тиритиельо Андреа
88' Желтая карточка
Дзонта Лорис
90'+5
33
Перина
Пьетро
15
Брускаджин
Маттео
16
Emanuele
Padella
23
Daniele
Cappelletti
20
Беруатто
Пьетро
17
Simone
Guerra
8
Чинелли
Антонио
40
Да
Рива
Якопо
34
Дальмонте
Никола
18
Alessandro
Marotta
69
Меджорини
Риккардо
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
88
Петруччи
Давиде
16
Шаудоне
Даниэле
19
Вера
Брайан
11
Сакко
Ихсан
10
Карретта
Мирко
7
Баэс
Хайме
Виченца Виртус
4-4-2
Козенца
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 4 0.44
2. Дальмонте Никола 2 0.22
3. Daniele Cappelletti 2 0.22
4. Ригони Лука 1 0.11
5. Гори Габриэле 1 0.11
6. Да Рива Якопо 1 0.11
7. Emanuele Padella 1 0.11
8. Лонго Самуэле 1 (1) 0.11
9. Беруатто Пьетро 0 0
10. Simone Guerra 0 0
11. Джакомелли Стефано 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.3
2. Тиритиельо Андреа 2 0.2
3. Глиоцци Этторе 1 0.1
4. Балули Мохамед 1 0.1
5. Баэс Хайме 0 0
6. Вера Брайан 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Беруатто Пьетро 4 0
2. Лонго Самуэле 3 0
3. Ригони Лука 2 0
4. Чинелли Антонио 2 0
5. Emanuele Padella 2 0
6. Брускаджин Маттео 2 0
7. Дзонта Лорис 2 0
8. Да Рива Якопо 2 0
9. Меджорини Риккардо 1 0
10. Alessandro Marotta 1 0
11. Daniele Cappelletti 1 0
12. Luca Barlocco 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Бруччини Мирко 4 0
2. Тиритиельо Андреа 2 1
3. Ба Абу 2 1
4. Корси Анджело 3 0
5. Идда Риккардо 3 0
6. Шаудоне Даниэле 2 0
7. Биттанте Лука 2 0
8. Баэс Хайме 2 0
9. Сакко Ихсан 2 0
10. Коне Бенджамин 2 0
11. Балули Мохамед 2 0
12. Ингроссо Джанмарко 0 1
13. Литтери Джанлука 1 0
14. Петруччи Давиде 1 0
15. Леджиттимо Маттео 1 0
16. Карретта Мирко 1 0
17. Петре Адриан 1 0
18. Боррелли Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Виченца Виртус 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Козенца 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза
Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи
Козенца Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия
Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Салернитана 9 6 2 1 13 - 7 20
3. Фрозиноне 10 6 1 3 11 - 9 19
4. Лечче 10 5 4 1 24 - 12 19
5. Эмполи 9 5 3 1 16 - 11 18
6. Венеция 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Читтаделла 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Кьево 9 4 2 3 11 - 9 14
9. Монца 10 3 5 2 9 - 9 14
10. Порденоне 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Реджана 1915 8 3 2 3 12 - 14 11
12. Реджина 10 2 4 4 10 - 13 10
13. Брешия 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Виченца Виртус 9 1 6 2 13 - 14 9
15. Козенца 10 1 6 3 7 - 9 9
16. Кремонезе 9 1 4 4 7 - 11 7
17. Пиза 9 1 4 4 13 - 24 7
18. Пескара 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 9 1 2 6 5 - 12 5
20. Виртус Энтелла 10 0 5 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Эмполи 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче 5 2 3 0 14 - 6 9
7. Реджана 1915 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Монца 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Читтаделла 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Реджина 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Кьево 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Брешия 5 1 3 1 9 - 7 6
13. Кремонезе 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Порденоне 4 0 4 0 7 - 7 4
15. Виченца Виртус 4 0 4 0 7 - 7 4
16. Пескара 5 1 1 3 4 - 7 4
17. Асколи 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Козенца 5 0 3 2 3 - 5 3
19. Пиза 3 0 2 1 3 - 6 2
20. Виртус Энтелла 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Фрозиноне 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Кьево 5 2 2 1 6 - 5 8
4. СПАЛ 2013 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Порденоне 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Салернитана 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эмполи 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Читтаделла 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Венеция 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Козенца 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Монца 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Виченца Виртус 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Пиза 6 1 2 3 10 - 18 5
14. Виртус Энтелла 5 0 4 1 4 - 5 4
15. Реджана 1915 3 1 0 2 4 - 9 3
16. Брешия 4 1 0 3 3 - 7 3
17. Пескара 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Асколи 4 0 1 3 2 - 5 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Корси Анджело получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Петруччи Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Сакко Ихсан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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