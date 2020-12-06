Ривер Плейт
1:0
Первый тайм: 22'
Годой Крус
1:0
7' ГолСукулини Бруно
15' Желтая карточкаGianluca Ferrari
27
Пратто
Лукас
26
Перес
Дамиан
11
Jalil
Elias
17
Martin
Ojeda
28
Renzo
Tesuri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
-
32 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
-
17 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Renzo TesuriНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
7'
1:0
15'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохас Роберт
|2
|0.33
|2.
|Де ла Крус Николас
|1
|0.17
|3.
|Сукулини Бруно
|1
|0.17
|4.
|Пратто Лукас
|1
|0.17
|5.
|Фернандес Игнасио
|1
|0.17
|6.
|Борре Рафаэль
|1
|0.17
|7.
|Federico Girotti
|1
|0.17
|8.
|Суарес Матиас
|0
|0
|9.
|Каско Милтон
|0
|0
|10.
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.17
|2.
|Martin Ojeda
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карраскаль Хорхе
|2
|1
|2.
|Диас Пауло
|2
|0
|3.
|Каско Милтон
|1
|0
|4.
|Перес Энцо
|1
|0
|5.
|Сукулини Бруно
|1
|0
|6.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|7.
|Соса Сантьяго
|1
|0
|8.
|Альварес Хулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gianluca Ferrari
|4
|0
|2.
|Leonel Gonzalez
|2
|0
|3.
|Вильдер Картагена
|1
|0
|4.
|Jalil Elias
|1
|0
|5.
|Gonzalo Goni
|1
|0
|6.
|Marcelo Herrera1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =1 -14Годой Крус 0:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус
Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ривер Плейт 2:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 2:0 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Годой Крус 0:0 Ривер Плейт Примера Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 5:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:2 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:1 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Банфилд
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|3.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|4.
|Годой Крус
|0:1
|6
|0
|1
|5
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Годой Крус
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Годой Крус
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Победитель
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