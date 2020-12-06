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  3. Аргентина
Ривер Плейт
3:1
Конец матча
Годой Крус
0'
1:0
7' Гол
Сукулини Бруно
15' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
2:0
34' Гол
Альварес Хулиан
38' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
2:1
53' Гол
Tomas Badaloni
3:1
70' Гол
Пратто Лукас
90' Желтая карточка
Сукулини Бруно
90'+5
25
Enrique
Bologna
16
Морейра
Хорхе
13
Соса
Сантьяго
22
Пинола
Хавьер
II
3
Fabricio
Angileri
5
Сукулини
Бруно
23
Понцио
Леонардо
9
Альварес
Хулиан
10
Фернандес
Игнасио
8
Карраскаль
Хорхе
27
Пратто
Лукас
23
Nelson
Martin
Ibanez
22
Gianluca
Ferrari
2
Gonzalo
Goni
3
Leonel
Gonzalez
26
Перес
Дамиан
32
Franco
Abrego
11
Jalil
Elias
28
Renzo
Tesuri
10
Valentin
Burgoa
17
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
Ривер Плейт
4-2-3-1
Годой Крус
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохас Роберт 2 0.33
2. Пратто Лукас 2 0.33
3. Де ла Крус Николас 1 0.17
4. Сукулини Бруно 1 0.17
5. Фернандес Игнасио 1 0.17
6. Борре Рафаэль 1 0.17
7. Альварес Хулиан 1 0.17
8. Federico Girotti 1 0.17
9. Карраскаль Хорхе 0 0
10. Суарес Матиас 0 0
11. Каско Милтон 0 0
12. Fabricio Angileri 0 0
Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hugo Ezequiel Silva 1 0.17
2. Tomas Badaloni 1 0.17
3. Перес Дамиан 0 0
4. Martin Ojeda 0 0

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Карраскаль Хорхе 2 1
2. Диас Пауло 2 0
3. Каско Милтон 1 0
4. Перес Энцо 1 0
5. Сукулини Бруно 1 0
6. Фернандес Игнасио 1 0
7. Де ла Крус Николас 1 0
8. Соса Сантьяго 1 0
9. Альварес Хулиан 1 0
Годой Крус
# Игрок      
1. Gianluca Ferrari 4 0
2. Leonel Gonzalez 2 0
3. Вильдер Картагена 1 0
4. Jalil Elias 1 0
5. Gonzalo Goni 1 0
6. Marcelo Herrera1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 28.57% (2) 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Годой Крус 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Годой Крус 0:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус
Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Кубок Диего Марадоны Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Суперлига Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Кубок Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Суперлига
Ривер Плейт 2:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 2:0 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Годой Крус 0:0 Ривер Плейт Примера Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 5:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:2 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:1 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 5 0 1 11 - 5 15
2. Банфилд 6 3 2 1 9 - 6 11
3. Росарио Сентраль 6 2 1 3 7 - 10 7
4. Годой Крус 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 2 0 1 6 - 5 6
2. Банфилд 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Росарио Сентраль 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Годой Крус 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Банфилд 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Годой Крус 3 0 0 3 2 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Фернандес Игнасио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Альварес Хулиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Gianluca Ferrari получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Сукулини Бруно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 6.50 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.15 8.20
  1.14 7.43 21.13

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Годой Крус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Годой Крус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Годой Крус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.02 11.00 1.02 8.00 1.05 3.40 1.29 2.17 1.69 5.90 1.10 1.97 1.84 1.73 2.10 2.65 1.44 1.25 3.95 1.28 3.45 1.07 8.00 1.07 7.50 1.01 14.00 1.02 11.00
12.50 1.00 11.75 1.01 4.40 1.19 3.52 1.30 2.29 1.69 1.83 1.98 1.51 2.49 1.25 3.62 1.16 4.45 1.06 7.10 1.04 7.70
4.52 1.21 3.04 1.37 2.37 1.59 2.69 1.46 2.35 1.59 3.81 1.25 2.52 1.52 2.04 1.79 1.76 2.07 1.48 2.63 1.47 2.66 2.28 1.63 1.88 1.95 1.45 2.74 1.29 3.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.25 1.61 1.82 1.92 1.19 4.30 1.12 5.55
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.14 5.65
3.32 1.33 2.43 1.56 1.90 1.93 1.55 2.46 1.63 2.28 1.37 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.70 1.19 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.80
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.30 1.29
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