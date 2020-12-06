Индепендьенте
1:0
Первый тайм: 14'
Дефенса и Хустисия
1:0
3' ГолAlan Sonora
15
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
41 Juan Zarza
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tomas OrtizПолузащитник
-
27 Enzo CoacciПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
3'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan Velasco
|1
|0.17
|2.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.17
|3.
|Jony Menendez
|1
|0.17
|4.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|5.
|Carlos Benavidez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|1
|0.17
|2.
|Marcelo Benitez II
|1
|0.17
|3.
|Miguel Merentiel
|1
|0.17
|4.
|Franco Paredes
|1
|0.17
|5.
|Juan Villagra
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Gonzalez
|2
|0
|2.
|Federico Martinez3
|2
|0
|3.
|Lucas Daniel Romero
|1
|0
|4.
|Alexander Barboza
|1
|0
|5.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|6.
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|7.
|Alan Velasco
|1
|0
|8.
|Alan Franco1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nelson Acevedo
|2
|0
|2.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|3.
|Adonis Frias
|1
|0
|4.
|Enzo Coacci
|1
|0
|5.
|Franco Paredes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Дефенса и Хустисия
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =8 -5Индепендьенте 1:0 Феникс Колон 1:2 Индепендьенте Феникс 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба
Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =6 -7Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Кубок Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Примера Б
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Индепендьенте
|1:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|Сентраль Кордоба
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|4.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Индепендьенте
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Сентраль Кордоба
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|4.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Индепендьенте
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Победитель
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