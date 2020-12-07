  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Индепендьенте
1:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
3' Гол
Alan Sonora
24' Желтая карточка
Carlos Benavidez
75' Желтая карточка
Ayrton Costa
83' Желтая карточка
Juan Pacchini
90'+6
13
Milton
Alvarez
4
Gonzalo
Asis
24
Sergio
Barreto
32
Ayrton
Costa
3
Thomas
Ortega
23
Бланко
Доминго
21
Carlos
Benavidez
15
Alan
Sonora
11
Jony
Menendez
19
Nicolas
Messiniti
7
Роа
Андрес
Фелипе
1
Marcos
Ledesma
25
Nestor
Breitenbruch
13
Rodrigo
Herrera
33
Nahuel
Gallardo
14
Рамирес
Педро
16
Lautaro
Tomas
Escalante
10
Tomas
Ortiz
27
Enzo
Coacci
11
Washington
Camacho
9
Miguel
Merentiel
15
Nicolas
Leguizamon
Индепендьенте
4-3-3
Дефенса и Хустисия
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan Velasco 1 0.17
2. Lucas Rodriguez I 1 0.17
3. Jony Menendez 1 0.17
4. Alan Sonora 1 0.17
5. Lucas Gonzalez 0 0
6. Carlos Benavidez 0 0
7. Nicolas Messiniti 0 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 1 0.17
2. Marcelo Benitez II 1 0.17
3. Miguel Merentiel 1 0.17
4. Franco Paredes 1 0.17
5. Juan Villagra 0 0

Карточки

Индепендьенте
# Игрок      
1. Lucas Gonzalez 2 0
2. Federico Martinez3 2 0
3. Lucas Daniel Romero 1 0
4. Alexander Barboza 1 0
5. Lucas Rodriguez I 1 0
6. Бустос Фабрисио 1 0
7. Carlos Benavidez 1 0
8. Alan Velasco 1 0
9. Alan Franco1 1 0
10. Juan Pacchini 1 0
11. Ayrton Costa 1 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nelson Acevedo 2 0
2. Miguel Merentiel 1 0
3. Adonis Frias 1 0
4. Enzo Coacci 1 0
5. Franco Paredes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте 25% (1) 0 0 0 25% (1) 50% (2)
 Дефенса и Хустисия 50% (2) 0 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Индепендьенте 1:0 Феникс Колон 1:2 Индепендьенте Феникс 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба
Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Кубок Диего Марадоны Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Кубок Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига
Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Кубок Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 6 4 1 1 11 - 3 13
2. Индепендьенте 6 3 3 0 5 - 2 12
3. Сентраль Кордоба 6 1 2 3 5 - 9 5
4. Дефенса и Хустисия 6 0 2 4 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Индепендьенте 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Сентраль Кордоба 3 0 1 2 2 - 5 1
4. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Индепендьенте 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 5 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Carlos Benavidez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Alan Sonora бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 5.50 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 8.50 62.00
  1.17 5.76 27.64

Самый высокий коэффициент на матч «Индепендьенте» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Индепендьенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Индепендьенте» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.40 1.05 6.20 1.10 1.20 4.20 2.15 1.70 1.82 1.99 1.20 4.20 1.29 3.40 1.02 11.00 1.07 7.40 1.02 11.00 0.00 22.00 1.02 11.00
1.93 1.90 1.58 2.38 1.24 3.94 1.53 2.49 1.38 3.03 1.36 3.12 1.50 2.57 1.38 3.02 1.54 2.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.66 2.21 1.05 8.50 1.07 7.30 1.09 6.50 1.03 10.00
2.57 1.52 2.10 1.76 1.62 2.32 1.40 2.99 1.55 2.45 1.31 3.36 1.43 2.81
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.23 1.61 1.53 2.41 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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