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Сочи
 
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Стадион:
Ахмат
Сочи
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.44
2. Бурмистров Никита 5 0.31
3. Заболотный Антон 3 0.19
4. Мевля Миха 3 0.19
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.13
6. Заика Кирилл 1 0.06
7. Терехов Сергей 1 0.06
8. Юсупов Артур 1 0.06
9. Миладинович Иван 1 0.06
10. Маргасов Тимофей 0 0
11. Жоаозиньо Рамос 0 0
12. Набиуллин Эльмир 0 0
13. Маммана Эмануэль 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.38
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.25
3. Тимофеев Артём 3 0.19
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.13
5. Роши Одисе 2 0.13
6. Исмаэл Силва 1 0.06
7. Анхель Вилькер 1 0.06
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 6 1
2. Заика Кирилл 3 1
3. Юсупов Артур 4 0
4. Маргасов Тимофей 4 0
5. Миладинович Иван 4 0
6. Цаллагов Ибрагим 2 1
7. Нобоа Кристиан 3 0
8. Бурмистров Никита 2 0
9. Заболотный Антон 2 0
10. Полоз Дмитрий 2 0
11. Набиуллин Эльмир 2 0
12. Маммана Эмануэль 2 0
13. Жоаозиньо Рамос 1 0
14. Джанаев Сослан 1 0
15. Мевля Миха 1 0
16. Бахтияров Акмаль 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 7 1
2. Швец Антон 5 2
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Богосавац Мирослав 2 1
8. Быстров Марат 2 1
9. Нижич Зоран 3 0
10. Ильин Владимир 3 0
11. Роши Одисе 2 0
12. Мелкадзе Георгий 2 0
13. Харин Евгений 2 0
14. Иванов Олег 1 0
15. Кадыров Абубакар 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 17.39% (4) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6)
 Ахмат 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва
Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар
Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат

Последние игры между собой

Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ахмат 0:1 Сочи Премьер-лига Ахмат 1:1 Сочи Премьер-лига Ахмат 2:2 Сочи Товарищеские матчи Сочи 2:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 10 5 2 37 - 13 35
2. Спартак Москва Заявка 17 10 5 2 32 - 17 35
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 30 - 14 33
4. Динамо Москва Заявка 17 9 3 5 23 - 16 30
5. Ростов Заявка 17 9 2 6 22 - 17 29
6. Локомотив Москва Заявка 17 8 4 5 19 - 17 28
7. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
9. Краснодар Заявка 17 7 3 7 29 - 19 24
10. Рубин Заявка 17 7 3 7 23 - 25 24
11. Химки Заявка 17 5 4 8 20 - 28 19
12. Урал Заявка 17 4 7 6 13 - 20 19
13. Арсенал Тула Заявка 17 3 5 9 17 - 28 14
14. Уфа Заявка 17 3 4 10 14 - 29 13
15. Тамбов Заявка 17 3 3 11 12 - 27 12
16. Ротор Заявка 17 1 5 11 7 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Зенит Заявка 8 7 0 1 27 - 8 21
3. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
5. Краснодар Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
7. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
8. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Уфа Заявка 8 2 1 5 6 - 18 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Урал Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 8 0 1 7 5 - 18 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче 17-го тура чемпионата России между "Сочи" и грозненским "Ахматом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Валерий Данченко из Уфы и Николай Богач из Люберец. Резервным арбитром на этот матч назначен Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fisht Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.30 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.10 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.26 2.81
  2.84 3.12 2.77

Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.07 6.00 1.13 2.75 1.44 2.14 1.76 1.81 2.08 1.62 2.39 1.29 3.60 1.20 4.40 1.06 7.70 1.05 8.40 1.01 23.00 0.00 22.00 0.00 14.50
7.90 1.09 6.30 1.12 2.72 1.47 2.05 1.79 1.61 2.45 1.28 3.75 1.21 4.55 1.07 9.00 1.06 9.90 1.00 19.75
2.89 1.43 2.51 1.56 2.12 1.77 1.79 2.11 1.59 2.43 1.44 2.92 1.20 4.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.63 2.28 1.32 3.50 1.09 8.20
2.53 1.52 1.66 2.22 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.50
2.60 1.53 2.13 1.77 1.65 2.32 1.42 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.51 2.44 1.18 4.60
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.86
Букмекер Да Нет
5.60 1.15
Букмекер Да Нет
3.95 1.27
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Прогнозы на матч Сочи - Ахмат

Исход игры
Сочи
47.4% (74)
Ничья
44.9% (70)
Ахмат
7.7% (12)
Тотал 2.5
Больше
33.77% (52)
Меньше
66.23% (102)
Обе команды забьют
Да
75.32% (116)
Нет
24.68% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (64)
2:1 Сочи
24.4% (38)
1:0 Сочи
18.6% (29)
1:2 Ахмат
5.1% (8)
2:0 Сочи
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Ахмат
1.3% (2)
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